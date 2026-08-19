- Home
- Entertainment
- Allu Arjun: అల్లు అర్జున్ తో సినిమా, నా వల్ల కావట్లేదు.. ఇండస్ట్రీని వదిలి వెళ్లిపోవాలని అనుకున్న డైరెక్టర్
Allu Arjun: అల్లు అర్జున్ తో సినిమా, నా వల్ల కావట్లేదు.. ఇండస్ట్రీని వదిలి వెళ్లిపోవాలని అనుకున్న డైరెక్టర్
అల్లు అర్జున్ తో సినిమా చేస్తున్న సమయంలో ఓ దర్శకుడు ఇండస్ట్రీని వదిలేయాలని అనుకున్నారట. ఆ డైరెక్టర్ నిజంగా ఇండస్ట్రీని వదిలేసి ఉంటే కొన్ని అద్భుతమైన సినిమాలు తెలుగు ఆడియన్స్ కి దక్కేవి కాదు.
Allu Arjun
ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ గంగోత్రి చిత్రంతో హీరోగా ఎంట్రీ ఇచ్చారు. రాఘవేంద్ర రావు దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం మ్యూజికల్ హిట్ గా నిలిచింది. అయితే బన్నీకి ఈ మూవీతో సరైన గుర్తింపు మాత్రం రాలేదు. బన్నీ లుక్స్ పై ట్రోలింగ్ కూడా జరిగింది. అల్లు అర్జున్ కి యువతలో ఫాలోయింగ్ మొదలైంది మాత్రం ఆర్య మూవీతోనే. ఈ సినిమా ప్రారంభానికి ముందు చాలా కసరత్తు జరిగింది.
సుకుమార్ తొలి చిత్రం
దర్శకుడిగా సుకుమార్ కి ఇదే తొలి చిత్రం. దీనితో అందరినీ ఒప్పించి సినిమా ప్రారంభించడానికి చాలా టైం పట్టింది. ఈ చిత్రానికి దిల్ రాజు నిర్మాత. దిల్ రాజు ఓ ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడుతూ ఆర్య సినిమా విషయంలో తెరవెనుక జరిగిన సంగతులని పంచుకున్నారు.
అల్లు అరవింద్ కి నచ్చలేదు
ఆర్య కథలో సెకండ్ హాఫ్ పై అల్లు అరవింద్ కి అంతగా నమ్మకం లేదు. కథ ఎటెటో వెళ్ళిపోతోంది అని ఆయన భావించారు. దీనితో దిల్ రాజు, సుకుమార్ టీం కథపై రీ వర్క్ చేయాల్సి వచ్చింది. అల్లు అరవింద్ కి నచ్చేలా కథని సిద్ధం చేయడానికి సుకుమార్ కి తల ప్రాణం తోకలోకి వచ్చింది.
ఇండస్ట్రీని వదిలేస్తా, లెక్చరర్ పాఠాలు చెప్పుకుంటా
ఒక దశలో సుకుమార్.. నా వల్ల కావట్లేదు.. నేను ఇండస్ట్రీ వదిలేసి వెళ్లి కాలేజీలో లెక్చరర్ గా పాఠాలు చెప్పుకుంటా అని అన్నారు. లేదు ఇది వర్కౌట్ అవుతుంది అని తాను సుకుమార్ కి ధైర్యం చెప్పినట్లు దిల్ రాజు తెలిపారు. ఆ తర్వాత కథపై వర్క్ చేసి 2, 3 మీటింగ్స్ లో ఫైనల్ స్క్రిప్ట్ ని ఓకె చేయించినట్లు దిల్ రాజు తెలిపారు.
సుకుమార్ నిజంగా ఇండస్ట్రీని వదిలేసి ఉంటే..
అంత స్ట్రగుల్ తర్వాత ఆర్య మూవీ తెరకెక్కి సంచలన విజయం అందుకుంది. ప్రేమ కథా చిత్రాల్లో ఆర్య సరికొత్త ట్రెండ్ సృష్టించింది. దేవిశ్రీ ప్రసాద్ అందించిన సంగీతం కూడా సినిమాకి ప్లస్ అయింది. అల్లు అర్జున్, దిల్ రాజు, సుకుమార్ ముగ్గురికీ ఈ సినిమా ఒక మెమొరబుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ గా నిలిచింది. నిజంగానే సుకుమార్ అప్పుడు ఇండస్ట్రీని వదిలేయాలని నిర్ణయించుకుని ఉంటే.. రంగస్థలం, పుష్ప లాంటి అద్భుతమైన చిత్రాలని తెలుగు ఆడియన్స్ మిస్ అయ్యేవారు.