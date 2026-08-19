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- Disha Patani Home Tour: కల్కీ హీరోయిన్ లగ్జరీ ఇల్లు చూశారా? దిశా పటానీ 6 కోట్ల ఇంట్లో సింపుల్ ఇంటీరియర్ స్పెషల్..
Disha Patani Home Tour: కల్కీ హీరోయిన్ లగ్జరీ ఇల్లు చూశారా? దిశా పటానీ 6 కోట్ల ఇంట్లో సింపుల్ ఇంటీరియర్ స్పెషల్..
Disha Patani Home Tour: నటి దిశా పటానీకి ముంబైలో రెండు లగ్జరీ ఇళ్లు ఉన్నాయి. ఒకటి సముద్రానికి ఎదురుగా ఉంటే, మరొకటి ఖరీదైన ప్రాంతంలో ఉంది. ఆమె ఇళ్లలో ఆధునిక హంగులు, పెంపుడు జంతువుల కోసం ప్రత్యేక స్థలాలు, విశాలమైన బాల్కనీలు ఉన్నాయి.
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Image Credit : Instagram
దిశా పటానీ 6 కోట్ల ఇల్లు..
దిశా పటానీ ముంబైలో తన ఆస్తుల జాబితాలో మరో ఖరీదైన ఫ్లాట్ను చేర్చింది. నివేదికల ప్రకారం, ఈ నటి ఖార్లోని రుస్తోమ్జీ పారామౌంట్లో సుమారు రూ.6 కోట్లతో ఒక 4BHK లగ్జరీ అపార్ట్మెంట్ను కొనుగోలు చేసింది. 16వ అంతస్తులో ఉన్న ఈ అపార్ట్మెంట్ విస్తీర్ణం 1,118.9 చదరపు అడుగులు. దీనితో పాటు రెండు కార్ పార్కింగ్ స్లాట్లు కూడా ఉన్నాయి. అయితే, ఆమె వ్యక్తిగత అభిరుచికి అద్దం పట్టే ఇల్లు మాత్రం బాంద్రాలో ఉంది.
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Image Credit : Instagram
చెక్క ఫ్లోరింగ్, కేన్ ఫర్నిచర్..
దిశా బాంద్రాలోని ఇంటి విలువ సుమారు రూ.5 నుండి 6 కోట్ల మధ్య ఉంటుందని అంచనా. ఈ అపార్ట్మెంట్ నుండి అరేబియా సముద్రం, ముంబై స్కైలైన్ అద్భుతంగా కనిపిస్తాయి. ఇంటి గోడలు, కర్టెన్లు, ఫర్నిచర్ అన్నీ ఎక్కువగా తెలుపు రంగులోనే ఉంటాయి. చెక్క ఫర్నిచర్, ఇంట్లో పెంచే మొక్కలు ఇంటికి ప్రత్యేక అందాన్నిస్తాయి. ఈ ఇంటికి బాల్కనీనే ప్రధాన ఆకర్షణ. చెక్క ఫ్లోరింగ్, కేన్ ఫర్నిచర్, ఒక ఊయలతో ఈ బాల్కనీ ఓ ప్రైవేట్ రిట్రీట్లా అనిపిస్తుంది. దిశా తన పెంపుడు జంతువులైన బెల్లా, గోకు (కుక్కలు), జాస్మిన్, కీటీ (పిల్లులు)లతో ఇక్కడే ఎక్కువ సమయం గడుపుతుంది.
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Image Credit : Instagram
వరుస విజయాలతో జోరు మీదున్న దిశా
బెడ్రూమ్లో కూడా సింపుల్ డిజైన్నే పాటించారు. తెలుపు కర్టెన్లు, పెద్ద కిటికీలు, మెత్తటి రగ్గులు ప్రశాంతమైన వాతావరణాన్ని అందిస్తాయి. లివింగ్ రూమ్లో మార్బుల్ ఫ్లోరింగ్, తెల్లటి ప్యానెల్ గోడలు, చెక్క ఫర్నిచర్ ఉన్నాయి. ఐవరీ రంగు సోఫా, లేత గోధుమరంగు కర్టెన్లు ఇంటికి ఆహ్లాదకరమైన లుక్ ఇస్తాయి. ఈ గదిలో ఉన్న నల్లటి పౌఫ్ (చిన్న స్టూల్) ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తుంది. దిశా పర్సనల్ స్టైల్కు తగ్గట్టుగా ఈ ఇల్లు చాలా స్టైలిష్గా, సింపుల్గా ఉంటుంది. 'అవారాపన్ 2' సినిమా విజయంతో జోరు మీదున్న దిశా, తన ఇంట్లో మాత్రం ప్రశాంతమైన జీవితాన్ని గడుపుతోంది.
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