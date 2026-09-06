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- Jabardasth Naresh: బలహీనతనే బలంగా మార్చుకుని కమెడియన్ గా క్రేజ్.. జబర్దస్త్ నరేష్ గురించి ఈ విషయాలు తెలుసా
Jabardasth Naresh: బలహీనతనే బలంగా మార్చుకుని కమెడియన్ గా క్రేజ్.. జబర్దస్త్ నరేష్ గురించి ఈ విషయాలు తెలుసా
తనలోని ప్రత్యేకతనే బలంగా మార్చుకుని జబర్దస్త్లో స్టార్ కమెడియన్గా ఎదిగిన పొట్టి నరేష్ ఇప్పుడు బిగ్బాస్ తెలుగు 10లోకి అడుగుపెట్టాడు. ఆయన కెరీర్, వ్యక్తిగత జీవితం ఆసక్తికరం.
తనలోని ప్రత్యేకతనే బలంగా మార్చుకుని..
తెలుగు బుల్లితెరపై తనదైన కామెడీతో ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న కమెడియన్ పొట్టి నరేష్. తన శారీరక ప్రత్యేకతను బలహీనతగా భావించకుండా దానినే తనకు ప్లస్గా మార్చుకుని ప్రేక్షకులను నవ్వించారు. మొదట్లో తనను తాను నిరూపించుకోవడానికి ఎన్నో సవాళ్లు ఎదుర్కొన్న నరేష్.. జబర్దస్త్ ద్వారా తెలుగు ప్రేక్షకులకు చేరువయ్యారు. స్కిట్లలో తనదైన బాడీ లాంగ్వేజ్, కామెడీ టైమింగ్, పంచ్లతో ప్రత్యేక గుర్తింపు సంపాదించారు. అయితే ఈ స్థాయికి చేరుకోవడం అంత సులభంగా జరగలేదని నరేష్ పలు సందర్భాల్లో చెప్పుకొచ్చారు. తన కెరీర్లో సుమారు రెండేళ్లు చాలా కోల్పోయానని, ఆ సమయంలో ఎదురైన పరిస్థితులు తనను ఎంతో ప్రభావితం చేశాయని ఆయన వెల్లడించారు.
జబర్దస్త్ ఇచ్చిన గుర్తింపు.. నాగబాబు ప్రోత్సాహం
జబర్దస్త్లోకి వచ్చిన తర్వాత నరేష్ కెరీర్ పూర్తిగా మారిపోయింది. షోలో ఆయన చేసిన కామెడీకి ప్రేక్షకుల నుంచి మంచి స్పందన రావడంతో వరుసగా టీవీ కార్యక్రమాల్లో అవకాశాలు వచ్చాయి. ముఖ్యంగా జబర్దస్త్ జడ్జిగా ఉన్న నాగబాబు తన స్కిట్లను ప్రోత్సహించడం కెరీర్లో కీలకంగా మారిందని నరేష్ గతంలో వెల్లడించారు. తన ఎదుగుదలలో నాగబాబు ప్రోత్సాహంతో పాటు సుధాకర్, భాస్కర్ అందించిన సపోర్ట్ కూడా ఎంతో ముఖ్యమని ఆయన చెప్పారు. మరోవైపు టీమ్ లీడర్గా వ్యవహరించడం తన కెరీర్లో చేసిన తప్పిదాల్లో ఒకటని కూడా నరేష్ చెప్పడం ఆసక్తికరంగా మారింది. జబర్దస్త్ ద్వారా వచ్చిన పాపులారిటీతో సినిమాల్లోనూ అవకాశాలు అందుకుంటూ నటుడిగా తన కెరీర్ను విస్తరించుకున్నారు.
సినిమాల్లోకి అడుగు..
బుల్లితెరపై మంచి గుర్తింపు వచ్చిన తర్వాత నరేష్ సినిమాలపై కూడా దృష్టి పెట్టారు. తన సినీ అరంగేట్రం వెనుక సుధాకర్, భాస్కర్ సపోర్ట్ ఎంతో ఉందని ఆయన స్వయంగా వెల్లడించారు. టెలివిజన్లో తనకంటూ ప్రత్యేకమైన కామెడీ ఇమేజ్ తెచ్చుకున్న నరేష్.. సినిమాల్లో కూడా తనదైన శైలిలో పాత్రలు చేస్తూ ముందుకు సాగుతున్నారు. అయితే తన కెరీర్లో అన్నీ అనుకున్నట్టుగా జరగలేదని, కొన్ని అవకాశాలు కోల్పోయానని ఆయన చెప్పిన సందర్భాలు ఉన్నాయి. అయినప్పటికీ వచ్చిన ప్రతి అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకుంటూ బుల్లితెర, వెండితెరపై తన ప్రయాణాన్ని కొనసాగించారు. ఇప్పుడు బిగ్బాస్ తెలుగు 10 వంటి భారీ రియాలిటీ షోలోకి అడుగుపెట్టడంతో ఆయనకు మరోసారి తనను తాను కొత్తగా ప్రేక్షకులకు పరిచయం చేసుకునే అవకాశం లభించింది.
పెళ్లి గురించి నరేష్ ఏమన్నారు?
కెరీర్తో పాటు నరేష్ వ్యక్తిగత జీవితం కూడా అప్పుడప్పుడు వార్తల్లో నిలుస్తుంటుంది. ముఖ్యంగా ఆయన పెళ్లి గురించి అభిమానుల్లో ఆసక్తి ఉంది. తనకు కాబోయే భార్యలో ఎలాంటి లక్షణాలు ఉండాలనే విషయంపై నరేష్ గతంలో ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. తనను అర్థం చేసుకునే వ్యక్తి కావాలని, తన జీవితంలో ఎదురైన పరిస్థితులను అర్థం చేసుకుని తనతో కలిసి ముందుకు వెళ్లే భాగస్వామి ఉండాలని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. ఒక ఇంటర్వ్యూలో అయితే అలాంటి అమ్మాయి దొరికితే ఎదురు కట్నమైనా ఇస్తానంటూ సరదాగా వ్యాఖ్యానించారు. కుటుంబం, పెళ్లి వంటి విషయాల్లో తన అభిప్రాయాలను ఇలా బహిరంగంగా పంచుకోవడం అభిమానుల్లో ఆసక్తిని పెంచింది.
బిగ్బాస్ తెలుగు 10లో పొట్టి నరేష్..
జబర్దస్త్ లో తన కామెడీతో ప్రేక్షకులను అలరించిన పొట్టి నరేష్ ఇప్పుడు బిగ్బాస్ తెలుగు 10లోకి గ్రాండ్గా ఎంట్రీ ఇచ్చాడు. జబర్దస్త్ నుంచి ఇప్పటికే పలువురు కమెడియన్లు బిగ్బాస్ హౌస్లో తమదైన ముద్ర వేశారు. అదే బాటలో ఇప్పుడు నరేష్ కూడా బిగ్బాస్ హౌస్లోకి అడుగుపెట్టడంతో ఆయనపై అంచనాలు పెరిగాయి. జబర్దస్త్లో తనకు అలవాటైన కామెడీతో పాటు బిగ్బాస్ హౌస్లో టాస్కులు, స్నేహాలు, గొడవలు, భావోద్వేగాలను ఎలా ఎదుర్కొంటారన్నది ఆసక్తికరంగా మారింది. తన జీవితంలో ఎదురైన కష్టాలను దాటి ఇక్కడి వరకు వచ్చిన నరేష్.. ఇప్పుడు బిగ్బాస్ ఆటలో ఎంత దూరం వెళ్తారో, ప్రేక్షకుల ఓట్లను ఎంతవరకు సంపాదిస్తారో చూడాలి.