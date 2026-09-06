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- Auto Ram Prasad: ఆటో రామ్ ప్రసాద్ కెరీర్ లో ట్విస్టులు, కష్టాలు.. జబర్దస్త్ తో కెరీర్ ఎలా మారింది అంటే
Auto Ram Prasad: ఆటో రామ్ ప్రసాద్ కెరీర్ లో ట్విస్టులు, కష్టాలు.. జబర్దస్త్ తో కెరీర్ ఎలా మారింది అంటే
సినిమాల్లో అవకాశాల కోసం ఎదురుచూసి.. జబర్దస్త్లో స్క్రిప్ట్ రైటర్గా మొదలై స్టార్ కమెడియన్గా ఎదిగిన ఆటో రామ్ప్రసాద్ ఇప్పుడు బిగ్బాస్ తెలుగు 10లోకి అడుగుపెట్టాడు.
జోష్తో మొదలైన కెరీర్.. అవకాశాల కోసం ఎన్నో కష్టాలు
తెలుగు ప్రేక్షకులను తనదైన పంచ్లతో నవ్వించిన కమెడియన్ ఆటో రామ్ప్రసాద్. సినిమాల్లో నటుడిగా కెరీర్ను ప్రారంభించిన ఆయనకు తొలినాళ్లలో ఆశించిన స్థాయిలో అవకాశాలు రాలేదు. నాగచైతన్య హీరోగా నటించిన ‘జోష్’ సినిమాతో తెరపై కనిపించిన రామ్ప్రసాద్.. ఆ తర్వాత కూడా సినిమా అవకాశాల కోసం ప్రయత్నించారు. అయితే వరుస అవకాశాలు రాకపోవడంతో కొంతకాలం తన స్వస్థలానికి వెళ్లి మెడికల్ హోల్సేల్ వ్యాపారం కూడా చేసినట్లు ఆయన కెరీర్ గురించి పలు కథనాలు పేర్కొన్నాయి. సినిమాల్లో అనుకున్నంతగా రాణించలేకపోయినా పట్టుదల వదలకుండా మళ్లీ వినోద రంగం వైపు అడుగులు వేశారు.
జబర్దస్త్ మార్చేసిన జీవితం
రామ్ప్రసాద్ జీవితాన్ని పూర్తిగా మార్చేసిన అవకాశం జబర్దస్త్ ద్వారా వచ్చింది. తొలుత స్క్రిప్ట్ రైటర్గా అడుగుపెట్టిన ఆయన.. తన రచనలోని పంచ్లు, మాటలతో ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. ఆ తర్వాత స్కిట్లలో నటిస్తూ కమెడియన్గా కూడా మంచి పేరు సంపాదించారు. సందర్భానికి తగ్గట్టుగా వెంటనే పంచ్ వేయడం, రైమింగ్ డైలాగ్లతో నవ్వించడం ఆయన ప్రత్యేకతగా మారింది. దీంతో రామ్ప్రసాద్ అనే పేరు కాస్తా ‘ఆటో రామ్ప్రసాద్’గా ప్రేక్షకులకు పరిచయమైంది. జబర్దస్త్ ద్వారా వచ్చిన పాపులారిటీతో సినిమాల్లోనూ అవకాశాలు పెరిగాయి. సుడిగాలి సుధీర్, గెటప్ శ్రీనుతో కలిసి చేసిన స్కిట్లు ఆయనకు మరింత క్రేజ్ తీసుకొచ్చాయి.
సుధీర్, శ్రీనుతో స్నేహం.. సినిమాల్లోనూ కాంబినేషన్
జబర్దస్త్ ప్రయాణంలో సుడిగాలి సుధీర్, గెటప్ శ్రీనుతో రామ్ప్రసాద్కు మంచి స్నేహం ఏర్పడింది. ఈ ముగ్గురి కాంబినేషన్ బుల్లితెరపై ప్రత్యేకమైన గుర్తింపును తెచ్చుకుంది. స్క్రిప్ట్ విషయంలో రామ్ప్రసాద్ కీలకంగా వ్యవహరించగా.. సుధీర్, శ్రీను తమ కామెడీ టైమింగ్తో స్కిట్లను మరో స్థాయికి తీసుకెళ్లారు. వీరి స్నేహం తర్వాత సినిమాల్లోనూ కొనసాగింది. ‘3 మంకీస్’లో ముగ్గురూ కలిసి నటించారు. రామ్ప్రసాద్ కేవలం కమెడియన్గా మాత్రమే కాకుండా రచయితగా కూడా తన ప్రతిభను నిరూపించుకున్నారు. భవిష్యత్తులో దర్శకుడిగా మారాలనే ఆలోచన కూడా ఆయనకు ఉన్నట్లు గతంలో వార్తలు వచ్చాయి.
వ్యక్తిగత జీవితాన్ని ప్రైవేట్గా ఉంచే రామ్ప్రసాద్
తెరపై ఎప్పుడూ నవ్విస్తూ కనిపించే రామ్ప్రసాద్ తన వ్యక్తిగత జీవితాన్ని మాత్రం ఎక్కువగా బయటపెట్టరు. కుటుంబానికి సంబంధించిన విషయాలను ఆయన సాధ్యమైనంత వరకు ప్రైవేట్గా ఉంచుతుంటారు. భార్య, పిల్లలతో కలిసి కుటుంబ జీవితాన్ని కొనసాగిస్తున్న ఆయన.. తన కెరీర్, కామెడీ, సినిమాలపైనే ఎక్కువగా దృష్టి పెడుతుంటారు. ప్రేమ, పెళ్లి వంటి వ్యక్తిగత విషయాల కంటే తన పని ద్వారానే ప్రేక్షకులకు మరింత దగ్గరవ్వాలని ఆయన ప్రయత్నించారు. జబర్దస్త్లో ఎదురైన అనుభవాలు, సుధీర్, శ్రీనుతో ఉన్న స్నేహం, సినిమాల్లో చేసిన ప్రయత్నాలు.. ఇలా ఒక్కో మెట్టు ఎక్కుతూ ప్రస్తుతం బిగ్బాస్ తెలుగు 10 స్టేజ్ వరకు చేరుకున్నారు.
బిగ్బాస్ తెలుగు 10లోకి ఆటో రామ్ప్రసాద్
ఇన్నాళ్లు జబర్దస్త్ లో తన పంచ్లతో ప్రేక్షకులను నవ్వించిన ఆటో రామ్ప్రసాద్ ఇప్పుడు బిగ్బాస్ తెలుగు 10లోకి గ్రాండ్గా ఎంట్రీ ఇచ్చాడు. నాగార్జున హోస్ట్గా వ్యవహరిస్తున్న ఈ సీజన్ సెప్టెంబర్ 6న గ్రాండ్గా ప్రారంభమైంది. స్టార్ మాలో ప్రసారమవుతూ, జియోహాట్స్టార్లో స్ట్రీమింగ్ అవుతున్న ఈ సీజన్లో రామ్ప్రసాద్ ఎంట్రీతో ప్రేక్షకుల్లో ఆసక్తి మరింత పెరిగింది. జబర్దస్త్లో స్క్రిప్ట్ ప్రకారం కామెడీ చేసిన రామ్ప్రసాద్.. బిగ్బాస్ హౌస్లో మాత్రం స్క్రిప్ట్ లేకుండా తన అసలు వ్యక్తిత్వంతో కనిపించాల్సి ఉంటుంది. టాస్కులు, గొడవలు, స్నేహాలు, భావోద్వేగాలు, వ్యూహాలతో కూడిన ఈ ఆటలో ఆయన ఎలా రాణిస్తారనేది ఇప్పుడు ఆసక్తికరంగా మారింది. తన కామెడీ టైమింగ్తో హౌస్మేట్స్ను నవ్విస్తూ.. ప్రేక్షకుల ఓట్లను సంపాదించి ఎంత దూరం వెళ్తారో చూడాలి.