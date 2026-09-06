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- Srishti Vyakaranam: సాఫ్ట్ వేర్ జాబ్ వదిలేసి తండ్రితో తిట్లు, మోడలింగ్ లో సత్తా చాటిన సృష్టి..
Srishti Vyakaranam: సాఫ్ట్ వేర్ జాబ్ వదిలేసి తండ్రితో తిట్లు, మోడలింగ్ లో సత్తా చాటిన సృష్టి..
సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగాన్ని వదిలి మోడలింగ్లోకి వచ్చిన సృష్టి వ్యాకరణం మిస్ ఇండియా ఆంధ్రప్రదేశ్గా నిలిచి నటిగా గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. ఇప్పుడు బిగ్బాస్ తెలుగు 10లోకి అడుగుపెట్టింది.
సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగం నుంచి మోడలింగ్ వైపు..
సృష్టి వ్యాకరణం పేరు ప్రస్తుతం బిగ్బాస్ తెలుగు 10తో తెలుగు ప్రేక్షకుల్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది. అయితే ఆమె ప్రయాణం నేరుగా గ్లామర్ ప్రపంచం నుంచి మొదలైనది కాదు. ఇంజినీరింగ్ చదివి సాఫ్ట్వేర్ రంగంలో పనిచేసిన సృష్టి.. మోడలింగ్పై ఉన్న ఆసక్తితో వారాంతాల్లో ఫ్యాషన్ షోలు, మోడలింగ్ అసైన్మెంట్లు చేసేవారు. క్రమంగా మోడలింగ్ మీద ఆసక్తి పెరగడంతో స్థిరమైన ఉద్యోగాన్ని వదిలి పూర్తిస్థాయిలో ఈ రంగంలోకి రావాలని నిర్ణయించుకున్నారు. ఈ నిర్ణయానికి తొలుత కుటుంబం నుంచి అంతగా సపోర్ట్ లభించలేదు. ముఖ్యంగా తండ్రి స్థిరమైన ఉద్యోగాన్ని వదిలేయడంపై ఆందోళన వ్యక్తం చేసినా.. సృష్టి పట్టుదలతో తన లక్ష్యం వైపు అడుగులు వేశారు. చివరకు ఆమె తండ్రి కూడా ఆమె నిర్ణయాన్ని అర్థం చేసుకుని సపోర్ట్ గా నిలిచారు.
అంతర్జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు
మోడలింగ్లోకి వచ్చిన తర్వాత సృష్టి వ్యాకరణం వరుసగా అందాల పోటీల్లో పాల్గొన్నారు. 2016లో మిస్ దివా, క్యాంపస్ ప్రిన్సెస్ వంటి పోటీల్లో పాల్గొన్న ఆమె.. అదే ఏడాది మిస్ ఆసియా పసిఫిక్ ఇంటర్నేషనల్ పోటీలో భారతదేశానికి ప్రాతినిధ్యం వహించారు. ఆ పోటీలో టాప్ 10లో నిలిచి అంతర్జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. అనంతరం 2017లో ఫెమినా మిస్ ఇండియా ఆంధ్రప్రదేశ్ కిరీటాన్ని సొంతం చేసుకున్నారు. మోడలింగ్తో పాటు డ్యాన్స్, సింగింగ్, పెయింటింగ్ వంటి కళలపై కూడా ఆమెకు ఆసక్తి ఉంది. తనను తాను అందం, తెలివి, సంస్కృతి, ప్రతిభ కలయికగా భావిస్తానని ఆమె గతంలో చెప్పుకొచ్చారు.
మోడలింగ్ తర్వాత నటిగా..
అందాల పోటీల్లో వచ్చిన గుర్తింపుతో సృష్టి వ్యాకరణం నటన వైపు కూడా అడుగులు వేశారు. పలు ఫ్యాషన్ షోలు, ప్రకటనలు, మ్యూజిక్ వీడియోల్లో కనిపించిన ఆమె.. సినిమాలు, వెబ్ ప్రాజెక్టుల్లోనూ అవకాశాలు అందుకున్నారు. ‘రాజుగారి గది 2’తో పాటు ‘వాకర్ హౌస్’ వంటి ప్రాజెక్టుల్లో నటిగా కనిపించారు. బాలీవుడ్లో ‘సలామ్ వెంకీ’ చిత్రానికి అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా కూడా పనిచేశారు. దీంతో కెమెరా ముందు నటిగా మాత్రమే కాకుండా కెమెరా వెనుక పనిచేసే అనుభవాన్ని కూడా సొంతం చేసుకున్నారు. జీ తెలుగు కార్యక్రమాల్లోనూ కనిపించిన సృష్టి.. తన గ్లామర్, డ్యాన్స్, కాన్ఫిడెన్స్తో ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు.
ప్రేమకు సంబంధించిన రూమర్
కెరీర్ విషయంలో ఓపెన్గా మాట్లాడే సృష్టి వ్యాకరణం.. తన వ్యక్తిగత జీవితాన్ని మాత్రం ఎక్కువగా పబ్లిక్ చేయరు. ముఖ్యంగా ప్రేమ, పెళ్లి వంటి విషయాల్లో ఆమె గురించి పెద్దగా వార్తలు లేవు. గతంలో తన గురించి వచ్చిన ఓ ప్రేమకు సంబంధించిన పుకారును కూడా ఆమె స్వయంగా ప్రస్తావించారు. తనను ఎవరో ఒకరిని ప్రేమించమని అడిగారనే దానికి బదులుగా.. తానే ఒక వ్యక్తిని ప్రేమించమని అడిగినట్లు రూమర్ రావడం తనకు ఆశ్చర్యంగా అనిపించిందని ఆమె చెప్పుకొచ్చారు. ప్రస్తుతం అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం ప్రకారం ఆమె పెళ్లి చేసుకున్నట్లు అధికారిక సమాచారం లేదు. కెరీర్, ప్రయాణాలు, మోడలింగ్, నటనకు సంబంధించిన విషయాలను సోషల్ మీడియాలో పంచుకునే సృష్టి.. తన వ్యక్తిగత జీవితానికి మాత్రం కొంత ప్రైవసీని కొనసాగిస్తున్నారు.
అగ్నిపరీక్ష నుంచి బిగ్బాస్ తెలుగు 10 వరకు..
మోడలింగ్, అందాల పోటీలు, నటనలో తనకంటూ గుర్తింపు తెచ్చుకున్న సృష్టి వ్యాకరణం.. బిగ్బాస్ తెలుగు 10లోకి అడుగుపెట్టడంతో ఇప్పుడు ఆమె ప్రయాణం మరో మలుపు తిరిగింది. బిగ్బాస్ తెలుగు 10 కోసం నిర్వహించిన ‘అగ్నిపరీక్ష 2’ సెలెక్షన్ ప్రక్రియలో ఆమె టాప్ 15లో నిలిచారు. ఈ సందర్భంగా తన జీవితంలో ఎదుర్కొన్న కష్టాలు, కొన్ని చేదు అనుభవాల గురించి ఓపెన్గా మాట్లాడి ప్రేక్షకులతో భావోద్వేగ అనుబంధాన్ని ఏర్పరుచుకున్నారు. బోల్డ్ యాటిట్యూడ్, కాన్ఫిడెన్స్, ఎమోషనల్ కనెక్ట్తో గుర్తింపు తెచ్చుకున్న సృష్టి.. ఇప్పుడు నాగార్జున హోస్ట్గా వ్యవహరిస్తున్న బిగ్బాస్ తెలుగు 10లోకి గ్రాండ్గా ఎంట్రీ ఇచ్చింది. మోడలింగ్ ర్యాంప్ నుంచి బిగ్బాస్ హౌస్ వరకు వచ్చిన ఈ ప్రయాణంలో.. టాస్కులు, సంబంధాలు, వ్యూహాలు, భావోద్వేగాలను ఆమె ఎలా ఎదుర్కొంటుందనేది ఇప్పుడు ఆసక్తికరంగా మారింది.