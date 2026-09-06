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- Chaitra Rai: జాతకం మార్చిన ఒక్క ఫోటో, కన్నీళ్లు పెట్టించిన ఒక్క కామెంట్..చైత్ర రాయ్ గురించి ఈ విషయాలు తెలుసా
Chaitra Rai: జాతకం మార్చిన ఒక్క ఫోటో, కన్నీళ్లు పెట్టించిన ఒక్క కామెంట్..చైత్ర రాయ్ గురించి ఈ విషయాలు తెలుసా
కన్నడ సీరియల్స్తో కెరీర్ మొదలుపెట్టి తెలుగులో అష్టాచెమ్మా, అత్తారింట్లో అక్కాచెల్లెళ్లు వంటి సీరియల్స్తో గుర్తింపు తెచ్చుకున్న చైత్ర రాయ్ ఇప్పుడు బిగ్బాస్ తెలుగు 10లోకి అడుగుపెట్టింది.
కన్నడలో మొదలైన నటనా ప్రయాణం
చైత్ర రాయ్ తెలుగు ప్రేక్షకులకు పరిచయం అవసరం లేని సీరియల్ నటి. కర్ణాటకలో పుట్టి పెరిగిన ఆమెకు మొదటినుంచీ నటనపై ఆసక్తి ఉండేది. కన్నడ టెలివిజన్లో ‘కుసుమాంజలి’ సీరియల్తో నటిగా కెరీర్ను ప్రారంభించిన చైత్ర.. ఆ తర్వాత ‘బొంబేయాటవయ్య’, ‘రాధాకల్యాణ’, ‘గెజ్జె పూజె’, ‘బన్నద బుగురి’ వంటి పలు సీరియల్స్లో నటించారు. కన్నడలో మంచి గుర్తింపు వచ్చిన తర్వాత తెలుగు బుల్లితెరపైకి అడుగుపెట్టారు. ‘అష్టాచెమ్మా’ సీరియల్తో తెలుగు ప్రేక్షకులకు పరిచయమైన ఆమె.. ఆ తర్వాత ‘దట్ ఈజ్ మహాలక్ష్మి’, ‘ఒకరికి ఒకరు’, ‘మనసున మనసై’, ‘అత్తారింట్లో అక్కాచెల్లెళ్లు’ వంటి సీరియల్స్లో నటించి తనకంటూ ప్రత్యేక ఫ్యాన్ బేస్ సంపాదించుకున్నారు.
అక్కా చెల్లెళ్లుగా డ్యూయల్ రోల్.. నటిగా మరో స్థాయి
చైత్ర రాయ్ కెరీర్లో ‘అత్తారింట్లో అక్కాచెల్లెళ్లు’ సీరియల్ ప్రత్యేకమైన మైలురాయిగా నిలిచింది. ఇందులో ఆమె ఒకేసారి శ్రావణి, ధరణి అనే రెండు విభిన్న పాత్రల్లో నటించారు. ఒకటి నెగెటివ్ షేడ్స్ ఉన్న పాత్ర కాగా.. మరొకటి సాత్వికమైన పాత్ర. రెండు పాత్రల్లోనూ విభిన్నమైన నటనతో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకోవడం చైత్రకు మంచి గుర్తింపు తీసుకొచ్చింది. అయితే వరుసగా షూటింగులతో బిజీగా ఉండటం, నెలలో ఎక్కువ రోజులు పని చేయడం, కుటుంబానికి దూరంగా ఉండటం తనపై ప్రభావం చూపిందని ఆమె ఒక దశలో వెల్లడించారు. దీంతో వ్యక్తిగత కారణాలతో ఆ సీరియల్ నుంచి మధ్యలోనే తప్పుకుని కొంతకాలం కుటుంబానికి సమయం కేటాయించారు.బిగ్ బాస్ హౌస్ లోకి ఎంట్రీ ఇస్తూ చైత్ర రాయ్ తన కెరీర్ సంబంధించి ఆసక్తికర విషయం బయట పెట్టింది. ఓ వ్యక్తి తనకు తెలియకుండా ఫోటో తీసి నిర్మాతకు పంపారట. ఓ సినిమాలో ఛాన్స్ కోసం నా ఫోటో తీశారు. కానీ ఆ ఫోటో వల్ల అనుకోకుండా సీరియల్స్ లో తనకు అవకాశం వచ్చింది అని చైత్ర రాయ్ పేర్కొంది. ఇక ప్రెగ్నన్సీ సమయంలో ప్రతి మహిళకు హార్మోనుల ప్రభావం ఉంటుంది. కానీ ఆ సమయంలో ఓ వ్యక్తి సోషల్ మీడియాలో బాడీ షేమింగ్ చేస్తూ కామెంట్ పెట్టారు. అతడి కామెంట్ వల్ల మొదట కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నా. కానీ సీరియస్ గా తీసుకుని వర్కౌట్ చేసి 80 కేజీల నుంచి 60 కేజీలకు 3 నెలల్లో తగ్గాను అని చైత్ర రాయ్ పేర్కొన్నారు.
ప్రేమ.. పెళ్లి.. కుటుంబం కోసం కెరీర్లో బ్రేక్
చైత్ర రాయ్ వ్యక్తిగత జీవితంలోనూ ఆసక్తికరమైన విషయాలు ఉన్నాయి. ఆమె ప్రసన్న శెట్టిని వివాహం చేసుకున్నారు. భర్త తన కెరీర్లో ఎంతో ప్రోత్సాహం అందించారని చైత్ర పలు సందర్భాల్లో చెప్పుకొచ్చారు. పెళ్లి తర్వాత కూడా నటనను కొనసాగించిన ఆమె.. ఒక దశలో కుటుంబానికి ఎక్కువ సమయం కేటాయించేందుకు సీరియల్స్కు బ్రేక్ తీసుకున్నారు. కుటుంబం, కెరీర్ రెండింటినీ బ్యాలెన్స్ చేయడం ముఖ్యమని భావించిన ఆమె.. తన వ్యక్తిగత జీవితానికి ప్రాధాన్యం ఇచ్చారు. ఈ సమయంలో ఆమె తల్లిగా కూడా కొత్త బాధ్యతలు స్వీకరించారు. ఆ తర్వాత మళ్లీ కెమెరా ముందుకు వచ్చిన చైత్ర.. నటిగా తన సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ను కొనసాగించారు.
బుల్లితెర నుంచి వెండితెరకు.. దేవరలో అవకాశం
సీరియల్స్తో వచ్చిన గుర్తింపును ఉపయోగించుకుని చైత్ర రాయ్ సినిమాల్లోనూ అవకాశాలు అందుకున్నారు. కన్నడలో ‘జంబూ సవారి’ చిత్రంతో వెండితెరపై కనిపించిన ఆమె.. తెలుగు ప్రేక్షకులకు కూడా సినిమా ద్వారా మరింత దగ్గరయ్యారు. జూనియర్ ఎన్టీఆర్ హీరోగా నటించిన ‘దేవర’ సినిమాలో సైఫ్ అలీఖాన్ పోషించిన పాత్రకు భార్యగా కనిపించి మరోసారి వార్తల్లో నిలిచారు. టెలివిజన్లో ఎన్నో పాత్రలు చేసిన చైత్రకు ‘దేవర’ వంటి భారీ చిత్రంలో అవకాశం రావడం కెరీర్లో మరో ముఖ్యమైన మలుపుగా మారింది. బుల్లితెరతో పాటు సినిమాల్లోనూ తన నటనకు అవకాశం ఉండే పాత్రలను ఎంచుకుంటూ ముందుకు సాగుతున్నారు.
బిగ్బాస్ తెలుగు 10లో చైత్ర రాయ్.. ఇక కొత్త ఇన్నింగ్స్
తెలుగు, కన్నడ బుల్లితెరపై ఎన్నో విభిన్న పాత్రలు చేసిన చైత్ర రాయ్ ఇప్పుడు బిగ్బాస్ తెలుగు 10లోకి గ్రాండ్గా ఎంట్రీ ఇచ్చింది. నాగార్జున హోస్ట్గా వ్యవహరిస్తున్న ఈ సీజన్ సెప్టెంబర్ 6న ప్రారంభమైందని తాజా వివరాలు వెల్లడిస్తున్నాయి. స్టార్ మాలో ప్రసారం అవుతూ, జియోహాట్స్టార్లో స్ట్రీమింగ్ అవుతున్న ఈ సీజన్లో చైత్ర రాయ్ ఎంట్రీతో సీరియల్ ప్రేక్షకుల్లోనూ ఆసక్తి పెరిగింది. ఇన్నాళ్లు సీరియల్స్లో పాత్రలకు తగ్గట్టుగా నటించిన చైత్ర.. బిగ్బాస్ హౌస్లో మాత్రం ఎలాంటి స్క్రిప్ట్ లేకుండా తన అసలు వ్యక్తిత్వంతో కనిపించాల్సి ఉంటుంది. టాస్కులు, స్నేహాలు, గొడవలు, భావోద్వేగాలు, వ్యూహాలతో కూడిన ఈ ప్రయాణంలో చైత్ర ఎలా ఆడుతుంది? ప్రేక్షకులను ఎంతవరకు మెప్పిస్తుంది? బిగ్బాస్ హౌస్లో ఆమె అసలు వ్యక్తిత్వం ఎలా బయటపడుతుందనేది ఇప్పుడు ఆసక్తికరంగా మారింది.