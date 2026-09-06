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- Bigg Boss 10 Aman: మోడలింగ్ నుంచి బిగ్ బాస్ వరకు.. అమన్ మసూద్ కెరీర్ కష్టాలు, విశేషాలు ఇవే
Bigg Boss 10 Aman: మోడలింగ్ నుంచి బిగ్ బాస్ వరకు.. అమన్ మసూద్ కెరీర్ కష్టాలు, విశేషాలు ఇవే
Bigg Boss Telugu 10: మోడలింగ్, డిజిటల్ కంటెంట్తో కెరీర్ మొదలుపెట్టిన అమన్ మసూద్ అగ్నిపరీక్ష 2లో సత్తా చాటి ఇప్పుడు బిగ్బాస్ తెలుగు 10లోకి అడుగుపెట్టాడు.
మోడలింగ్ నుంచి డిజిటల్ కంటెంట్ వరకు..
అమన్ మసూద్ కెరీర్ మోడలింగ్, డిజిటల్ కంటెంట్ క్రియేటర్గా మొదలైంది. ఫ్యాషన్ షూట్స్, ఫిట్నెస్ కంటెంట్, సోషల్ మీడియా పోస్టులతో తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు. ఆ తర్వాత నటన వైపు అడుగులు వేసి షార్ట్ ఫిలిమ్స్, మ్యూజిక్ వీడియోలు, వెబ్ కంటెంట్లోనూ కనిపించాడు. సోషల్ మీడియాలో యాక్టివ్గా ఉంటూ తన ఫిట్నెస్, వ్యక్తిగత విషయాలు, రోజువారీ అప్డేట్స్ను అభిమానులతో పంచుకుంటూ ఫాలోయింగ్ పెంచుకున్నాడు.
నటనపై ఆసక్తితో.. అవకాశాల కోసం ప్రయత్నాలు
మోడలింగ్తో వచ్చిన గుర్తింపును నటనలోకి తీసుకెళ్లాలని అమన్ ప్రయత్నించాడు. డిజిటల్ స్టేజీలపై వచ్చిన అవకాశాలతో తన ప్రతిభను చూపించే ప్రయత్నం చేశాడు. అయితే ప్రధాన స్రవంతి నటుడిగా పెద్ద గుర్తింపు రావడానికి మరింత సమయం పట్టింది. ఈ క్రమంలోనే తనకు వచ్చిన ప్రతి అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకుంటూ కెరీర్ను ముందుకు తీసుకెళ్లే ప్రయత్నం చేశాడు. అమన్ ప్రయాణంలో సోషల్ మీడియా కూడా కీలక పాత్ర పోషించింది. ముఖ్యంగా ఫిట్నెస్, తనలోని ఎనర్జీ, కాన్ఫిడెన్స్తో యువతలో మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు.
అగ్నిపరీక్ష 2తో ఒక్కసారిగా పెరిగిన క్రేజ్..
బిగ్బాస్ తెలుగు 10లో కామనర్గా అవకాశం దక్కించుకునేందుకు నిర్వహించిన అగ్నిపరీక్ష 2లో అమన్ మసూద్ పాల్గొన్నాడు. అక్కడ ఫిజికల్ టాస్కుల్లో దూకుడుగా ఆడుతూ, తన కాన్ఫిడెన్స్తో జడ్జిలు, ప్రేక్షకుల దృష్టిని ఆకర్షించాడు. ఫినాలే దశకు వచ్చేసరికి రోహిత్ నాయుడు, ఆర్జే చరణ్లతో కలిసి టాప్ 3 రేసులో అమన్ పేరు నిలిచింది. ఆ షో ద్వారా అతని సోషల్ మీడియా ఫాలోయింగ్ కూడా మరింత పెరిగింది. ముఖ్యంగా గెలుపు కోసం చివరి వరకు పోరాడే అతని వైఖరి ప్రేక్షకుల్లో ఆసక్తిని పెంచింది.
వ్యక్తిగత జీవితాన్ని బయటపెట్టని అమన్..
అమన్ మసూద్ తన కెరీర్, ఫిట్నెస్, బిగ్బాస్ ప్రయాణానికి సంబంధించిన విషయాలను సోషల్ మీడియాలో ఎక్కువగా పంచుకుంటున్నప్పటికీ.. కుటుంబం, ప్రేమ, వివాహం వంటి వ్యక్తిగత విషయాలను మాత్రం పెద్దగా బయటపెట్టలేదు. ప్రస్తుతం అందుబాటులో ఉన్న పబ్లిక్ సమాచారం ప్రధానంగా అతని మోడలింగ్, డిజిటల్ కంటెంట్, నటన, అగ్నిపరీక్ష 2 ప్రయాణం చుట్టూనే ఉంది. దీంతో వ్యక్తిగత జీవితానికి సంబంధించిన విషయాల కంటే తన ప్రతిభ, ఆటతీరుతోనే ప్రేక్షకులకు దగ్గరవ్వాలని అమన్ భావిస్తున్నట్లు కనిపిస్తోంది.
బిగ్బాస్ తెలుగు 10లో అమన్ మసూద్.. తగ్గేదేలే
అగ్నిపరీక్ష 2లో తన ఆటతీరుతో ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న అమన్ మసూద్ ఇప్పుడు బిగ్బాస్ తెలుగు 10లోకి గ్రాండ్గా ఎంట్రీ ఇచ్చాడు. కామనర్ కేటగిరీ నుంచి వచ్చిన అమన్కు ఇప్పటికే అగ్నిపరీక్ష ద్వారా వచ్చిన అనుభవం పెద్ద ప్లస్గా మారనుంది. ముఖ్యంగా ఫిజికల్ టాస్కుల్లో అతని దూకుడు, పోటీ తత్వం, నేరుగా మాట్లాడే విధానం హౌస్లో ఎలాంటి పరిస్థితులకు దారితీస్తాయనేది ఆసక్తికరంగా మారింది. మోడలింగ్ నుంచి డిజిటల్ కంటెంట్, అక్కడి నుంచి అగ్నిపరీక్ష మీదుగా ఇప్పుడు బిగ్బాస్ హౌస్ వరకు వచ్చిన అమన్ మసూద్ తన ఆటతో ఎంతవరకు మెప్పిస్తాడో చూడాలి. బిగ్ బాస్ హౌస్ లోకి వచ్చేశా ఇక తగ్గేదే లే అంటూ అమన్ ఎంట్రీ ఇవ్వగానే కామెంట్స్ చేశాడు.