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- Dada - Title Glimpse: బాలకృష్ణ, గోపీచంద్ మలినేని మూవీ టైటిల్ 'దాదా'.. మాస్ అండ్ స్టైలిష్ గా గ్లింప్స్
Dada - Title Glimpse: బాలకృష్ణ, గోపీచంద్ మలినేని మూవీ టైటిల్ 'దాదా'.. మాస్ అండ్ స్టైలిష్ గా గ్లింప్స్
Dada Title Glimpse: నందమూరి బాలకృష్ణ, గోపీచంద్ మలినేని కాంబినేషన్లో వస్తున్న ‘దాదా’ టైటిల్ గ్లింప్స్ విడుదలైంది. స్టైలిష్ లుక్, పవర్ఫుల్ డైలాగ్తో బాలయ్య అదరగొట్టారు.
‘దాదా’గా బాలయ్య.. టైటిల్ గ్లింప్స్ విడుదల
నందమూరి బాలకృష్ణ హీరోగా మాస్ దర్శకుడు గోపీచంద్ మలినేని కాంబినేషన్లో తెరకెక్కుతున్న భారీ చిత్రం టైటిల్ గ్లింప్స్ విడుదలైంది. ఈ సినిమాకు ‘దాదా’ అనే పవర్ఫుల్ టైటిల్ను ఖరారు చేశారు. విడుదలైన గ్లింప్స్లో బాలకృష్ణ తనదైన స్టైలిష్ లుక్తో పాటు పవర్ఫుల్ యాక్షన్తో అభిమానులను ఆకట్టుకున్నారు. మాస్ హీరోగా బాలయ్యకు ఉన్న ఇమేజ్కు తగ్గట్టుగా ఆయన లుక్, స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్ను గోపీచంద్ మలినేని చూపించిన తీరు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది. టైటిల్ గ్లింప్స్ విడుదలతో సినిమాపై అంచనాలు మరింత పెరిగాయి.
పవర్ఫుల్ డైలాగ్తో అదరగొట్టిన బాలయ్య
గ్లింప్స్లో బాలకృష్ణ చెప్పిన పవర్ఫుల్ డైలాగ్ అభిమానులను విపరీతంగా ఆకట్టుకుంటోంది. “అరే.. నాకు గురి పెట్టడానికి ఒంట్లో పొగరు, వేలికి ట్రిగ్గరు ఉంటే సరిపోదు.. బుల్లెట్లకు బలుపు, గన్స్కు గట్స్ ఉండాలి” అంటూ బాలయ్య చెప్పిన డైలాగ్ పక్కా మాస్ ఎలివేషన్గా నిలిచింది. స్టైలిష్గా కనిపిస్తూనే తనదైన మాస్ డైలాగ్స్, ప్రత్యేకమైన మేనరిజమ్స్తో బాలకృష్ణ గ్లింప్స్లో అదరగొట్టారు. యాక్షన్ సన్నివేశాల్లో బాలయ్య చూపించిన ఎనర్జీ కూడా అభిమానులకు ప్రత్యేక ట్రీట్గా మారింది.
థమన్ బీజీఎం హైలైట్
‘దాదా’ టైటిల్ గ్లింప్స్కు సంగీత దర్శకుడు థమన్ అందించిన నేపథ్య సంగీతం మరో ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలిచింది. బాలకృష్ణ పవర్ఫుల్ స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్కు తగ్గట్టుగా థమన్ ఇచ్చిన బీజీఎం గ్లింప్స్ను మరింత ఎలివేట్ చేసింది. ముఖ్యంగా యాక్షన్ సన్నివేశాలు, బాలయ్య మాస్ ఎంట్రీలకు నేపథ్య సంగీతం మంచి బలాన్ని ఇచ్చింది. గతంలో బాలకృష్ణ సినిమాలకు థమన్ అందించిన సంగీతం అభిమానులను ఆకట్టుకున్న నేపథ్యంలో, ‘దాదా’ కోసం కూడా ఆయన అందిస్తున్న సంగీతంపై భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి.
భారీ తారాగణంతో ‘దాదా’
ఈ సినిమాలో బాలకృష్ణతో పాటు మంచు మనోజ్, కాజల్ అగర్వాల్ కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. అలాగే సముద్రఖని, శరత్ కుమార్, అభిమన్యు సింగ్, ఉపేంద్ర లిమాయే, మనీష్ వాధ్వా, స్వాసిక తదితరులు నటిస్తున్నారు. భారీ తారాగణంతో రూపొందుతున్న ఈ చిత్రానికి గోపీచంద్ మలినేని కథ, రచనతో పాటు దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. వెంకట సతీష్ కిలారు ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. అరవింద్ ఎస్ కశ్యప్ ఛాయాగ్రహణం అందిస్తుండగా, నవీన్ నూలి ఎడిటర్గా పనిచేస్తున్నారు. ఏఎస్ ప్రకాశ్ ప్రొడక్షన్ డిజైనర్గా వ్యవహరిస్తున్నారు.
క్రిస్మస్ కానుకగా డిసెంబర్ 24న విడుదల
‘దాదా’ చిత్రాన్ని భారీ స్థాయిలో తెరకెక్కిస్తున్న చిత్రబృందం విడుదల తేదీని కూడా ప్రకటించింది. క్రిస్మస్ కానుకగా ఈ సినిమాను 2026 డిసెంబర్ 24న ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకురానున్నట్లు వెల్లడించారు. రామ్-లక్ష్మణ్, వి వెంకట్, రవివర్మ యాక్షన్ కొరియోగ్రఫీ అందిస్తున్న ఈ చిత్రానికి సాయి మాధవ్ బుర్రా సంభాషణలు రాస్తున్నారు. రామజోగయ్య శాస్త్రి పాటలకు సాహిత్యం అందిస్తున్నారు. స్టైలిష్ లుక్, మాస్ యాక్షన్, పవర్ఫుల్ డైలాగ్స్తో విడుదలైన ‘దాదా’ టైటిల్ గ్లింప్స్ ఇప్పటికే అభిమానుల్లో ఉత్సాహాన్ని పెంచగా, క్రిస్మస్ సందర్భంగా బాలయ్య మరో భారీ మాస్ ట్రీట్ ఇవ్వబోతున్నారనే అంచనాలు నెలకొన్నాయి.