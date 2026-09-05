టీమిండియా దెబ్బకు పాకిస్థాన్ చిత్తు.. ఆసియాకప్లో దుమ్మురేపిన అమ్మాయిలు
India Women vs Pakistan Women: మహిళల ఆసియా కప్ 2026లో టీమిండియా మరో అద్భుత విజయాన్ని నమోదు చేసింది. చిరకాల ప్రత్యర్థి పాకిస్థాన్తో శనివారం జరిగిన హైవోల్టేజ్ మ్యాచ్లో భారత మహిళల జట్టు 7 వికెట్ల తేడాతో ఘన విజయం సాధించింది.
55 పరుగులకే పాక్ ఆలౌట్
టాస్ గెలిచి తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన పాకిస్థాన్కు భారత బౌలర్లు ఏమాత్రం అవకాశం ఇవ్వలేదు. ఆరంభం నుంచే క్రమం తప్పకుండా వికెట్లు తీస్తూ పాక్ బ్యాటర్లపై ఒత్తిడి పెంచారు. ఫలితంగా పాకిస్థాన్ 18.1 ఓవర్లలో కేవలం 55 పరుగులకే ఆలౌటైంది. ఆ జట్టులో మునీబా అలీ 13, షవాల్ జుల్ఫికర్ 14 పరుగులతో మాత్రమే రెండంకెల స్కోరు సాధించారు. మిగతా బ్యాటర్లు భారత స్పిన్ను ఎదుర్కోలేక స్వల్ప స్కోర్లకే పెవిలియన్ చేరారు.
స్పిన్నర్ల దెబ్బకు విలవిల
భారత విజయానికి ప్రధాన కారణం బౌలర్ల ప్రదర్శనే. శ్రీచరణి, ప్రేమ రావత్ అద్భుతమైన స్పిన్ బౌలింగ్తో పాక్ బ్యాటింగ్ను ఛిన్నాభిన్నం చేశారు. శ్రీచరణి 7 పరుగులు ఇచ్చి మూడు వికెట్లు పడగొట్టగా, ప్రేమ రావత్ 9 పరుగులకే మూడు వికెట్లు తీసింది. దీప్తి శర్మ రెండు వికెట్లు సాధించగా, షెఫాలీ వర్మ ఒక వికెట్ తన ఖాతాలో వేసుకుంది. భారత బౌలర్ల సమష్టి ప్రదర్శనతో పాకిస్థాన్ 55 పరుగులకే పరిమితమైంది. టీ20 క్రికెట్లో పాకిస్థాన్కు ఇదే అత్యల్ప స్కోరు కావడం విశేషం. గతంలో 2024లో న్యూజిలాండ్పై ఆ జట్టు 56 పరుగులకు ఆలౌటైంది.
ఆరంభంలో వికెట్లు.. ఆ తర్వాత
56 పరుగుల లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన భారత్కు కూడా ఆరంభంలో అనుకున్నంత సులువుగా పరిస్థితులు సాగలేదు. ఓపెనర్ షెఫాలీ వర్మ 12 పరుగులు చేసి ఔటవగా, స్మృతి మంధాన 9 పరుగులకే వెనుదిరిగింది. అనంతరం వన్డౌన్లో వచ్చిన ప్రతీకా రావల్ కూడా 4 పరుగులకే పెవిలియన్ చేరింది. దీంతో భారత్ 35 పరుగుల వద్ద మూడో వికెట్ను కోల్పోయింది. అయితే లక్ష్యం చాలా తక్కువగా ఉండటంతో భారత జట్టుపై ఎలాంటి ఒత్తిడి కనిపించలేదు.
హర్మన్ప్రీత్, దీప్తి శర్మతో విజయ ముద్ర
మూడో వికెట్ తర్వాత కెప్టెన్ హర్మన్ప్రీత్ కౌర్, దీప్తి శర్మ జట్టును విజయతీరాలకు చేర్చారు. ఇద్దరూ బాధ్యతాయుతంగా బ్యాటింగ్ చేస్తూ పాక్ బౌలర్లకు ఎలాంటి అవకాశం ఇవ్వలేదు. హర్మన్ప్రీత్ 18 పరుగులతో, దీప్తి శర్మ 12 పరుగులతో నాటౌట్గా నిలిచారు. బౌండరీలు బాదుతూ స్కోరును వేగంగా పెంచిన ఈ జోడీ 8.4 ఓవర్లలోనే లక్ష్యాన్ని పూర్తి చేసింది. దీంతో భారత్ 7 వికెట్ల తేడాతో విజయాన్ని అందుకుని మహిళల ఆసియా కప్లో హ్యాట్రిక్ విజయాన్ని నమోదు చేసింది. బౌలింగ్లో పాక్ను తక్కువ స్కోరుకే పరిమితం చేయడం, బ్యాటింగ్లో స్వల్ప లక్ష్యాన్ని వేగంగా ఛేదించడం ద్వారా టీమిండియా అన్ని విభాగాల్లోనూ తన ఆధిపత్యాన్ని చాటుకుంది.