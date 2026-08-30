Recharge plan: రోజుకు 2 జీబీ డేటా, అన్లిమిటెడ్ కాల్స్.. బెస్ట్ రీఛార్జ్ ప్లాన్
Recharge plan: ప్రభుత్వ టెలికాం సంస్థ BSNL తక్కువ ధరలో ఎక్కువ కాలం వ్యాలిడిటీతో పలు రీచార్జ్ ప్లాన్లను అందిస్తోంది. వీటిలో రూ.485 ప్లాన్ ఒకటి. ఈ ప్లాన్లో రోజుకు 2GB డేటాతో పాటు అపరిమిత కాల్స్, రోజుకు 100 SMS వంటి ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి.
రూ.485 ప్లాన్తో 72 రోజుల వ్యాలిడిటీ
BSNL అధికారిక వెబ్సైట్ ప్రకారం రూ.485 ప్రీపెయిడ్ ప్లాన్ 72 రోజుల వ్యాలిడిటీతో వస్తుంది. ఈ కాలంలో దేశవ్యాప్తంగా ఏ నెట్వర్క్కైనా అపరిమిత వాయిస్ కాలింగ్ చేసుకోవచ్చు. నేషనల్ రోమింగ్ కూడా ఉచితంగా అందుబాటులో ఉంటుంది.
రోజుకు 2జీబీ డేటా.. మొత్తం 144జీబీ
ఈ ప్లాన్లో వినియోగదారులకు రోజుకు 2GB హైస్పీడ్ డేటా లభిస్తుంది. 72 రోజుల వ్యాలిడిటీని లెక్కిస్తే మొత్తం 144జీబీ డేటా ఉపయోగించుకోవచ్చు. దీంతో సోషల్ మీడియా, వీడియోలు, ఆన్లైన్ సేవలు వంటి వాటిని ఉపయోగించే వారికి ఈ ప్లాన్ ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. అలాగే ప్రతిరోజూ 100 ఉచిత SMS కూడా లభిస్తాయి.
కొత్తగా రూ.1 ప్లాన్ను కూడా
స్వాతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా BSNL రూ.1 ప్రీపెయిడ్ ఆఫర్ను కూడా తిరిగి తీసుకొచ్చిన విషయం తెలిసిందే. ఈ ఆఫర్ 2026 సెప్టెంబర్ 12 వరకు అందుబాటులో ఉంటుందని సంస్థ తెలిపింది. ముఖ్యంగా కొత్త BSNL వినియోగదారులను ఆకర్షించేలా ఈ ఆఫర్ను రూపొందించారు. ఈ రూ.1 ప్లాన్లో 24 రోజుల వ్యాలిడిటీతో పాటు దేశవ్యాప్తంగా అపరిమిత కాలింగ్, ఉచిత నేషనల్ రోమింగ్, రోజుకు 100 SMS, రోజుకు 1GB డేటా వంటి ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి.
గతేడాది రూ.1 ప్లాన్తో పోలిస్తే మార్పులు
గత ఏడాది అందించిన రూ.1 ప్లాన్లో 28 రోజుల వ్యాలిడిటీ, రోజుకు 2GB డేటా ఉండేది. తాజాగా తీసుకొచ్చిన ఆఫర్లో వ్యాలిడిటీని 24 రోజులకు, రోజువారీ డేటాను 1GBకి తగ్గించారు. అంటే గత ఆఫర్తో పోలిస్తే ఈసారి వినియోగదారులకు లభించే వ్యాలిడిటీ, డేటా ప్రయోజనాల్లో మార్పులు చేశారు.
రూ.2,399 ప్లాన్పై అదనంగా 47 రోజుల వ్యాలిడిటీ
BSNL మరో ఫ్రీడమ్ ఆఫర్ను కూడా ప్రకటించింది. రూ.2,399 వార్షిక రీచార్జ్ ప్లాన్పై అదనంగా 47 రోజుల వ్యాలిడిటీ అందిస్తోంది. సాధారణంగా ఈ ప్లాన్ 365 రోజుల వ్యాలిడిటీతో వస్తుంది. ఆఫర్లో భాగంగా మొత్తం వ్యాలిడిటీ 412 రోజులకు పెరుగుతుంది. ఈ అదనపు వ్యాలిడిటీ కాలంలోనూ ప్లాన్కు సంబంధించిన ప్రయోజనాలు అందుబాటులో ఉంటాయి. ఎక్కువ కాలం ఒకే రీచార్జ్తో కొనసాగాలనుకునే BSNL వినియోగదారులకు ఇది ఉపయోగకరమైన ఆఫర్గా చెప్పవచ్చు.