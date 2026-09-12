Post office: రూ. 5 లక్షల పెట్టుబడితో రూ. 7.25 లక్షలు పొందొచ్చు.. జీరో రిస్క్
Post office: సురక్షితమైన పెట్టుబడి కోరుకునేవారికి పోస్ట్ ఆఫీస్ టైమ్ డిపాజిట్ (TD) ఒకటి. బ్యాంక్ FD తరహాలో ఇందులో కూడా ముందుగానే నిర్ణయించిన వడ్డీ రేటు ప్రకారం రాబడి లభిస్తుంది. ఈ స్కీమ్కి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
1 నుంచి 5 సంవత్సరాల వరకు.. వడ్డీ రేట్లు ఇలా
పోస్ట్ ఆఫీస్ TDలో పెట్టుబడి పెట్టే కాలాన్ని బట్టి వడ్డీ రేటు మారుతుంది. 1 సంవత్సరం కాలానికి 6.9 శాతం, 2 సంవత్సరాలకు 7 శాతం, 3 సంవత్సరాలకు 7.1 శాతం, 5 సంవత్సరాల కాలానికి 7.5 శాతం వార్షిక వడ్డీ లభిస్తుంది. అంటే ప్రస్తుతం అత్యధిక వడ్డీ 5 సంవత్సరాల TDకే అందుతోంది. అయితే చిన్న కాలానికి డబ్బు అవసరమయ్యే వారికి 1, 2 లేదా 3 సంవత్సరాల TD కూడా ఉపయోగపడుతుంది. పెట్టుబడి పెట్టే సమయంలో అప్పటి వడ్డీ రేటును తప్పకుండా పరిశీలించడం మంచిది.
రూ.1,000తోనే పెట్టుబడి ప్రారంభించవచ్చు
పోస్ట్ ఆఫీస్ TDలో కనీసం రూ.1,000తో ఖాతా ప్రారంభించవచ్చు. ఆ తర్వాత రూ.100 చొప్పున పెంచుకుంటూ ఎంత మొత్తాన్నైనా డిపాజిట్ చేయవచ్చు. ఈ స్కీమ్లో గరిష్ఠ పెట్టుబడిపై పరిమితి లేదు. TDలో వడ్డీని త్రైమాసిక ప్రాతిపదికన లెక్కిస్తారు. అయితే దాన్ని సంవత్సరానికి ఒకసారి చెల్లిస్తారు. పెట్టుబడి పెట్టే సమయంలో నిర్ణయించిన వడ్డీ రేటు ప్రకారమే సంబంధిత TD కాలానికి రాబడి లెక్కిస్తారు. అందుకే డిపాజిట్ చేసే ముందు అప్పటి అమల్లో ఉన్న వడ్డీ రేటును తెలుసుకోవాలి.
5 ఏళ్ల TDపై పన్ను ప్రయోజనం కూడా
పోస్ట్ ఆఫీస్ TDలో 5 సంవత్సరాల కాలానికి చేసే పెట్టుబడికి ఆదాయపు పన్ను చట్టంలోని సెక్షన్ 80C కింద పన్ను ప్రయోజనం పొందే అవకాశం ఉంటుంది. అయితే పన్ను నిబంధనలు వర్తించే విధానం, మినహాయింపు పరిమితి వంటి అంశాలను పెట్టుబడి పెట్టే ముందు తెలుసుకోవాలి. TDలో సింగిల్ అకౌంట్తో పాటు జాయింట్ అకౌంట్ సౌకర్యం కూడా ఉంది. అంటే ఒంటరిగా లేదా మరో వ్యక్తితో కలిసి అకౌంట్ ఓపెన్ చేయొచ్చు. రిస్క్ తక్కువగా ఉండే పెట్టుబడి కోసం చూస్తున్నవారికి ఈ అంశాలు బాగా ఉపయోగపడతాయి.
రూ.5 లక్షలు పెడితే ఎంత వస్తుంది?
రూ.5 లక్షలను వివిధ కాలపరిమితుల్లో పెట్టుబడి పెడితే లభించే మొత్తం సుమారుగా ఇలా ఉంటుంది. 1 సంవత్సరం TDలో రూ.5 లక్షలకు దాదాపు రూ.33,301 వడ్డీ లభించి మొత్తం రూ.5,33,301 అవుతుంది. 3 సంవత్సరాలకు పెట్టుబడి పెడితే మొత్తం సుమారు రూ.6,17,538కు చేరుతుంది. ఇందులో దాదాపు రూ.1,17,538 వడ్డీ ఉంటుంది. ఇక 5 సంవత్సరాల పాటు రూ.5 లక్షలను TDలో ఉంచితే మెచ్యూరిటీ సమయంలో సుమారు రూ.7,24,974 అందుతుంది. అంటే దాదాపు రూ.2,24,974 వడ్డీగా లభిస్తుంది.
మెచ్యూరిటీ తర్వాత కూడా కొనసాగించే అవకాశం
TD గడువు పూర్తయిన తర్వాత కూడా డిపాజిట్ను నిర్దిష్ట కాలానికి పొడిగించుకునే అవకాశం ఉంటుంది. 1 సంవత్సరం TDను 6 నెలల వరకు, 2 సంవత్సరాల TDను 12 నెలల వరకు పొడిగించవచ్చు. 3, 5 సంవత్సరాల TDలను 18 నెలల వరకు పొడిగించే అవకాశం ఉంటుంది. ఇలా అవసరాన్ని బట్టి పెట్టుబడిని కొనసాగించవచ్చు. ముఖ్యంగా మార్కెట్లో వచ్చే హెచ్చుతగ్గులను ఇష్టపడని, ముందే నిర్ణయించిన వడ్డీతో రాబడి కోరుకునే వారికి పోస్టాఫీస్ TD ఒక ప్రత్యామ్నాయంగా ఉపయోగపడుతుంది. అయితే పెట్టుబడి నిర్ణయం తీసుకునే ముందు ప్రస్తుత వడ్డీ రేట్లు, పన్ను నిబంధనలు, మెచ్యూరిటీ నిబంధనలు పరిశీలించడం మంచిది.