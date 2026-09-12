Home Loan : సిబిల్ స్కోర్ తక్కువున్నా హోమ్ లోన్ కావాలా? అయితే ఈ 7 టిప్స్ పాటించండి
తక్కువ సిబిల్ స్కోర్ ఉంటే హోమ్ లోన్ రాదని ఆగిపోవాల్సిన అవసరం లేదు. బ్యాంకులు, ఆర్థిక సంస్థలు కేవలం స్కోర్నే కాకుండా అప్పు తిరిగి చెల్లించే సామర్థ్యం వంటి ఇతర అంశాలను కూడా చూస్తాయి. మీ లోన్ ఆమోదం పొందేందుకు ఉపయోగపడే 7 టిప్స్
హోమ్ లోన్ టిప్స్
సొంత ఇల్లు కట్టుకోవాలనేది ప్రతి కుటుంబం కనే అతిపెద్ద కల. అయితే మొదటిసారి ఇల్లు కొనే మధ్యతరగతి ప్రజలకు హోమ్ లోన్ (Home Loan) కోసం అప్లై చేసేటప్పుడు చాలా అడ్డంకులు ఎదురవుతాయి, ఇందులో అతిపెద్ద భయం వారి 'క్రెడిట్ స్కోర్' (Credit Score).
"నా సిబిల్ స్కోర్ తక్కువగా ఉంది, నాకు హోమ్ లోన్ అప్రూవల్ రాదేమో?" అనే ఆందోళన చాలామందిలో ఉంటుంది. కానీ తక్కువ సిబిల్ స్కోర్ ఉన్నంత మాత్రాన సొంతింటి కల ఆగిపోదు. బ్యాంకులు, హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ కంపెనీలు కేవలం ఒక నంబర్ (CIBIL Score) ఆధారంగా లోన్పై నిర్ణయం తీసుకోవు. అప్లై చేసిన వారి అప్పు తిరిగి చెల్లించే సామర్థ్యం, ఆర్థిక నేపథ్యం వంటి అన్ని అంశాలను పరిశీలిస్తాయి. కాబట్టి తక్కువ క్రెడిట్ స్కోర్తో హోమ్ లోన్ కోసం ప్రయత్నించే ముందు మీరు తెలుసుకోవాల్సిన 7 ముఖ్యమైన విషయాలు, సలహాలు ఇక్కడ వివరంగా చూద్దాం.
మీ లోన్ అప్లికేషన్ను బలంగా మార్చే 7 మార్గాలు
1. స్థిరమైన ఆదాయం, తిరిగి చెల్లించే సామర్థ్యాన్ని చూపించడం
మీ సిబిల్ స్కోర్ తక్కువగా ఉన్నా మీకు నెలనెలా జీతం వస్తుంటే, మీ బ్యాంక్ లావాదేవీలు బాగుంటే లోన్ అప్రూవల్ అవకాశాలు ఎక్కువ. మీరు EMIలు కరెక్ట్గా కట్టగలరని బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ల ద్వారా నిరూపించవచ్చు.
2. అప్పుల భారాన్ని తగ్గించుకోవడం
ప్రస్తుతం మీకు ఉన్న ఇతర లోన్లు (Personal loan, Credit card dues) తీర్చేసి, మీ అప్పుల భారాన్ని తగ్గించుకోండి. మీ నెలవారీ ఆదాయంలో EMIల ఖర్చు 40%-50% మించకుండా ఉంటే, లోన్ ఇచ్చే సంస్థలు మీ అప్లికేషన్ను నమ్మకంతో పరిశీలిస్తాయి.
3. సరైన, స్పష్టమైన డాక్యుమెంట్లు (Home Loan Documents)
ఆస్తి పత్రాలు, ఆదాయ ధృవీకరణ పత్రాలు, బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్లు, ఐటీఆర్ ఫైల్స్ (ITR/Form 16) అన్నీ పక్కాగా ఉంటే, లోన్ ఇచ్చే సంస్థకు మీపై నమ్మకం పెరుగుతుంది. అవసరమైన డాక్యుమెంట్లు ఉండాలి.
4. ఎక్కువ డౌన్పేమెంట్ కట్టడం
సాధారణంగా ఆస్తి విలువలో 80%-90% వరకు హోమ్ లోన్ వస్తుంది. కానీ తక్కువ క్రెడిట్ స్కోర్ ఉన్నప్పుడు, మీరే సొంతంగా 20%-30% వరకు డౌన్పేమెంట్ కట్టి, లోన్ మొత్తాన్ని తగ్గించుకుంటే అప్రూవల్ సులభం అవుతుంది.
5. కో-అప్లికెంట్ను చేర్చడం (Co-applicant home loan)
మంచి క్రెడిట్ హిస్టరీ, స్థిరమైన ఆదాయం ఉన్న కుటుంబ సభ్యుడిని (భార్య, తల్లిదండ్రులు లేదా తోబుట్టువులు) సహ-దరఖాస్తుదారుగా (Co-applicant) చేర్చితే, మీ ఇద్దరి హోమ్ లోన్ అర్హత రెట్టింపు అవుతుంది.
6. సిబిల్ రిపోర్ట్లోని తప్పులను సరిచేయడం
మీ క్రెడిట్ రిపోర్ట్ను డౌన్లోడ్ చేసుకుని, అందులో ఏవైనా తప్పుడు లోన్ల వివరాలు ఉన్నాయా లేదా మీరు ఇప్పటికే కట్టేసిన లోన్లు ఇంకా యాక్టివ్గా చూపిస్తున్నాయా అని చెక్ చేయండి. తప్పులుంటే వెంటనే వాటిని సరిచేయమని కంప్లైంట్ చేసి సిబిల్ స్కోర్ పెంచుకోవాలి.
7. వ్యక్తిగత అప్రోచ్ ఉన్న ఆర్థిక సంస్థలను ఎంచుకోవడం
కేవలం నంబర్లను చూడకుండా, దరఖాస్తుదారుడి కుటుంబ నేపథ్యం, ఉద్యోగ పరిస్థితిని స్వయంగా పరిశీలించి లోన్ ఇచ్చే సంస్థలను సంప్రదిస్తే హోమ్ లోన్ అప్రూవల్ సులభం అవుతుంది.
తక్కువ క్రెడిట్ స్కోర్తో హోమ్ లోన్ ఎందుకు కష్టం?
అప్పు ఇచ్చే సంస్థలు మీ హోమ్ లోన్ అప్లికేషన్ను పరిశీలించేటప్పుడు, మీ క్రెడిట్ హిస్టరీ (Credit history), EMI(ఈఎంఐ) లు కట్టే అలవాటు (EMI repayment behaviour) వంటి వాటిని ప్రధానంగా చూస్తాయి. క్రెడిట్ స్కోర్ అనేది మీరు గతంలో తీసుకున్న అప్పులను ఎలా తిరిగి చెల్లించారో చూపించే ఒక అద్దం లాంటిది. స్కోర్ తక్కువగా ఉంటే, ఆర్థిక సంస్థలు మిమ్మల్ని ఎక్కువ రిస్క్ ఉన్న కస్టమర్గా (High-risk borrower) భావిస్తాయి. అందుకే సాధారణ బ్యాంకులు మీ అప్లికేషన్ను వెంటనే తిరస్కరించవచ్చు లేదా ఎక్కువ హోమ్ లోన్ వడ్డీ రేటు విధించవచ్చు.
కానీ కొన్ని సంస్థలు ప్రతి అప్లికేషన్ను వారి వ్యక్తిగత పరిస్థితులకు అనుగుణంగా చూస్తాయి. మీకు స్థిరమైన ఆదాయం ఉండి, నెలనెలా ఈఎంఐ సరిగ్గా కట్టగలరని నిరూపిస్తే, తక్కువ స్కోర్ ఉన్నా లోన్ పొందే అవకాశాలు మెండుగా ఉంటాయి.
సిబిల్ స్కోర్ తక్కువగా ఉండటానికి కారణాలివే
మీ స్కోర్ను పెంచుకోవాలన్నా, అప్లికేషన్ను సరిచేసుకోవాలన్నా, అసలు స్కోర్ ఎందుకు తగ్గిందో తెలుసుకోవడం ముఖ్యం.
EMIలు, క్రెడిట్ కార్డు బిల్లులు ఆలస్యంగా కట్టడం : క్రెడిట్ కార్డు బిల్లులు లేదా పాత లోన్ల EMIలను సరైన టైమ్కు కట్టకపోవడం.
అధికంగా క్రెడిట్ కార్డు వాడటం : మీకు ఇచ్చిన క్రెడిట్ కార్డు లిమిట్లో 30% కంటే ఎక్కువ మొత్తాన్ని రెగ్యులర్గా వాడటం.
ఒకేసారి చాలా లోన్ ఎంక్వైరీలు చేయడం : తక్కువ టైమ్లో చాలా బ్యాంకుల్లో ఒకేసారి లోన్ కోసం అప్లై చేయడం (Hard Enquiries).
క్రెడిట్ రిపోర్ట్లో తప్పులు : క్రెడిట్ బ్యూరోలు మీ రిపోర్ట్లో తప్పుడు సమాచారాన్ని నమోదు చేయడం.