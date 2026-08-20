Bank: మీకు ఈ బ్యాంకులో అకౌంట్ ఉందా? అక్టోబర్ 1 నుంచి మనీ విత్డ్రాపై ఛార్జీలు
Bank: ప్రముఖ ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంక్ అయిన స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. నగదు విత్డ్రాకి సంబంధించి కొత్త ఛార్జీలను ప్రకటించింది. అక్టోబర్ 1వ తేదీ నుంచి ఈ పెరిగిన ఛార్జీలు అమల్లోకి రానున్నాయి.
అక్టోబర్ 1 నుంచి కొత్త ఛార్జీలు
స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (SBI) ఖాతాదారులకు ముఖ్యమైన అప్డేట్. బేసిక్ సేవింగ్స్ బ్యాంక్ డిపాజిట్ (BSBD) ఖాతాల నుంచి బ్రాంచ్ ద్వారా నగదు ఉపసంహరణపై అక్టోబర్ 1, 2026 నుంచి కొత్త ఛార్జీలు అమల్లోకి రానున్నాయి. ఒక నెలలో నాలుగు సార్లు వరకు నగదు తీసుకుంటే ఎలాంటి ఛార్జీ ఉండదు. ఆ తర్వాత చేసే ప్రతి నగదు ఉపసంహరణకు రూ.15 చొప్పున వసూలు చేస్తారు. దీనికి అదనంగా వర్తించే GST కూడా చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.
నెలకు నాలుగు సార్లు వరకు ఉచితం
కొత్త ఛార్జీల ప్రకారం BSBD ఖాతాదారులు ప్రతి నెల మొదటి నాలుగు నగదు ఉపసంహరణలను ఉచితంగా చేసుకోవచ్చు. ఈ పరిమితి పూర్తయిన తర్వాత బ్రాంచ్లో నగదు తీసుకుంటే ప్రతి లావాదేవీపై రూ.15 ఛార్జీ పడుతుంది. దీనికి GST అదనంగా ఉంటుంది. ఉదాహరణకు ఒక ఖాతాదారు ఒక నెలలో బ్రాంచ్కు వెళ్లి ఆరు సార్లు నగదు తీసుకున్నారని అనుకుందాం. మొదటి నాలుగు విత్డ్రాలకు ఛార్జీ ఉండదు. ఐదో, ఆరోసారి నగదు తీసుకున్నప్పుడు ఒక్కో లావాదేవీకి రూ.15 చొప్పున ఛార్జీతో పాటు GST చెల్లించాలి.
ఏ ఖాతాలకు ఈ నిబంధన వర్తిస్తుంది?
ఈ మార్పు SBI బేసిక్ సేవింగ్స్ డిపాజిట్ అకౌంట్ (బ్రాంచ్ ఛానల్)కు వర్తిస్తుంది. ఈ ఖాతాకు సంబంధించిన ప్రొడక్ట్ కోడ్ 1011-1701. ముఖ్యంగా బ్రాంచ్ ద్వారా నగదు ఉపసంహరణ చేసే ఖాతాదారులపై ఈ కొత్త ఛార్జీ ప్రభావం ఉంటుంది. అయితే సాధారణ సేవింగ్స్ ఖాతాలకు వర్తించే ఛార్జీలతో దీన్ని గందరగోళం చేసుకోవద్దు. అకౌంట్ టైప్, లావాదేవీ విధానం ఆధారంగా బ్యాంకు నిబంధనలు మారవచ్చు. అందువల్ల ఖాతాదారులు తమ అకౌంట్కు వర్తించే తాజా ఛార్జీల వివరాలను SBI అధికారిక నిబంధనల్లో ఒకసారి పరిశీలించడం మంచిది.
SBI బేసిక్ సేవింగ్స్ బ్యాంక్ డిపాజిట్ ఖాతా అంటే ఏమిటి?
బేసిక్ సేవింగ్స్ బ్యాంక్ డిపాజిట్ అకౌంట్ (BSBD) అనేది ప్రాథమిక బ్యాంకింగ్ సేవలను అందించేందుకు రూపొందించిన సేవింగ్స్ ఖాతా. ఇందులో సాధారణంగా కనీస బ్యాలెన్స్ నిర్వహించాల్సిన అవసరం ఉండదు. డబ్బు జమ చేయడం, అవసరమైనప్పుడు నగదు తీసుకోవడం వంటి ప్రాథమిక సేవలను వినియోగించుకోవచ్చు. సాధారణ సేవింగ్స్ ఖాతాతో పోలిస్తే ఈ అకౌంట్కు కొన్ని ప్రత్యేక నిబంధనలు, లావాదేవీ పరిమితులు ఉంటాయి. అందుకే నగదు విత్డ్రాకు సంబంధించిన కొత్త ఛార్జీలను ఈ ఖాతాదారులు ప్రత్యేకంగా గమనించాలి.
ఎవరిపై ఎక్కువ ప్రభావం ఉంటుంది?
ప్రతి నెల బ్రాంచ్కు వెళ్లి నాలుగు సార్లకు మించి నగదు తీసుకునే BSBD ఖాతాదారులపై ఈ మార్పు ప్రధానంగా ప్రభావం చూపుతుంది. నాలుగు విత్డ్రాల వరకు ఉచితంగా ఉండటంతో ఆ పరిమితిలోనే లావాదేవీలు చేసే వారికి అదనపు ఛార్జీ ఉండదు. అయితే తరచుగా నగదు అవసరమయ్యే వారు ఒక నెలలో ఎన్ని సార్లు డబ్బు తీసుకున్నారో గమనించాలి. అక్టోబర్ 1, 2026 నుంచి నాలుగో ఉపసంహరణ తర్వాత ప్రతి లావాదేవీకి రూ.15తో పాటు GST చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. కాబట్టి నగదు ఉపసంహరణల సంఖ్యను ముందుగానే ప్లాన్ చేసుకోవడం ద్వారా అదనపు ఛార్జీలను తగ్గించుకోవచ్చు.