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- Rahu Kuja Transit: ఈ 4 రాశుల వారు సరిగ్గా 17 రోజుల్లోపు శుభవార్త వినే అవకాశం, మీ రాశి ఉందా?
Rahu Kuja Transit: ఈ 4 రాశుల వారు సరిగ్గా 17 రోజుల్లోపు శుభవార్త వినే అవకాశం, మీ రాశి ఉందా?
Rahu Kuja Transit: జ్యోతిష్య లెక్కల ప్రకారం కుజుడు మిథున రాశిలో సెప్టెంబర్ 18 వరకు ఉంటాడు. రాహువు కుంభ రాశిలో సంచరిస్తున్నారు. కుజుడు, రాహువు ఒకదానికొకటి 180 డిగ్రీల దూరంలో ఉండటంతో సమసప్తక యోగం ఏర్పడింది. దీని వల్ల 4 రాశుల వారికి కలిసి వస్తుంది.
మేష రాశి
మేష రాశికి అధిపతి కుజుడు. కుజుడి వల్ల ఈ రాశి వారి ధైర్యం పెరుగుతుంది. చాలా కాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న పనులను పూర్తి చేశారు. పనిచేస్తున్న చోట ఈ రాశి వారి నాయకత్వ నైపుణ్యాలు పెరుగుతాయి. ఉద్యోగం చేస్తున్నవారికి కొత్త బాధ్యతలు వస్తాయి. చిన్న ప్రయాణాలు,కొత్త పరిచయాలు పెరిగి వ్యాపారవేత్తలకు ప్రయోజనం కలుగుతుంది.
మిథున రాశి
మిథున రాశిలోనే ప్రస్తుతం కుజుడు సంచరిస్తున్నాడు. కాబట్టి ఈ రాశివారికి ఎంతో కలిసివస్తుంది. వీరిలో ఆత్మ విశ్వాసం పెరుగుతుంది. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారికి పదోన్నతి, కొత్త బాధ్యతలు దక్కే అవకాశం ఉంది. ఆర్థిక లాభాలు కూడా కలిగే అవకాశం ఉంది. అయితే తొందరపడి ఎలాంటి పెద్ద పెట్టుబడి పెట్టకుండా ఉండటం మంచిది.
తులా రాశి
తులా రాశి వారికి ఆర్థిక విషయాలలో ప్రయోజనాలు పొందే అవకాశం ఉంది. తులారాశి వారికి, కుజ రాహువుల ఈ స్థానం ఆర్థిక విషయాలలో సానుకూలమార్పులు తెస్తుంది. ఇక వ్యాపారవేత్తలకు పాత పరిచయాలతో ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ఇక ఉద్యోగం చేస్తున్నవారికి అదనపు బాధ్యతలు, ఆర్థిక ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. అయితే ఖర్చులను తగ్గించుకోవాలి
కుంభ రాశి
కుంభ రాశి వారిపై అంగారకుడి ప్రభావం ఉంటుంది. వీరిలో కష్టపడి పనిచేసే తత్వాన్ని, ధైర్యాన్ని పెంచుతుంది. పోటీ పరీక్షలు, ఉద్యోగాలు, వ్యాపార రంగాలలో ఉన్న వారికి కొత్త అవకాశాలు లభించవచ్చు. ఆకస్మికంగా ఆర్థిక లాభాలు కలగవచ్చు. వ్యాపారవేత్తలకు వ్యాపార విస్తరణకు అవకాశాలను పొందవచ్చు. తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోకూడదు.