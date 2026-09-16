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- Venus Retrograde: శుక్రుడి అస్తమయం వల్ల ఈ 4 రాశులవారి జీవితంలో పెద్ద టర్నింగ్ పాయింట్
Venus Retrograde: శుక్రుడి అస్తమయం వల్ల ఈ 4 రాశులవారి జీవితంలో పెద్ద టర్నింగ్ పాయింట్
Venus Retrograde: సెప్టెంబర్ 23న శుక్ర గ్రహం అస్తమించబోతోంది. ఆ తర్వాత అక్టోబర్ 3న వక్రగతిలో ప్రయాణిస్తుంది. దీనివల్ల 4 రాశుల వారికి సంపద, కెరీర్, వ్యాపారాల్లో లాభాలు కలుగుతాయి. ఆ నాలుగు రాశులు ఎవరో తెలుసుకోండి.
కర్కాటక రాశి
కర్కాటక రాశి వారికి శుక్రుడి సంచారం బాగా కలిసి వస్తుంది. ఆర్థిక విషయాల్లో వీరికి మంచి ఊరట లభిస్తుంది. ఇతరుల చేతిలో ఆగిపోయిన డబ్బులు చేతికి అందుతాయి. కొత్త ఆదాయ మార్గాలు కూడా తెరుచుకుంటాయి. వ్యాపారం చేస్తున్నవారికి ఇది కలిసొచ్చే సమయం. వీరికి కొత్త పరిచయాలు ఏర్పడి ఎన్నో మంచి లాభాలు కలుగుతాయి.
సింహ రాశి
సింహ రాశి వారికి శుక్రుని సంచారం బాగా కలిసి వస్తుంది. వీరికి కెరీర్లో అద్భుతంగా రాణించే అవకాశాలు వస్తాయిి. ఉద్యోగం చేస్తున్నవారికి పై అధికారుల నుంచి మంచి మద్దతు దొరుకుతుంది. కొత్త బాధ్యతలు కూడా తీసుకుంటారు. వ్యాపారం చేస్తున్న వారు కొత్త ఒప్పందాలు చేసుకుంటారు. వాటి ద్వారా బాగా కలిసివస్తుంది.
ధను రాశి
ధనుస్సు రాశి వారికి కలిసొచ్చే కాలం రాబోతోంది. డబ్బు, పొదుపు విషయాల్లో శుక్రుడు అనుకూలంగా మారతాడు. ఆదాయం పెంచుకునేందుకు శుక్రుని వల్ల మంచి అవకాశాలు వస్తాయి. ఆర్థికంగా ఈ రాశి వారు వేసే ప్రణాళికలు సక్సెస్ అవుతాయి. కుటుంబం నుంచి ఒక శుభవార్త వినే అవకాశం ఉంది.
కుంభ రాశి
కుంభ రాశి వారికి శుక్రుడి సంచారం ఎన్నో రకాలుగా లాభాలు తెస్తుంది. దీని వల్ల కెరీర్, వ్యాపారాల్లో మంచి పురోగతి కనిపిస్తుంది. ఉద్యోగంలో కీలక బాధ్యతలు అందే అవకాశం ఉంది. కొత్త ఆదాయ వనరులు వస్తాయి. దీనివల్ల ఆర్ధికంగా బలంగా మారతాయి. వ్యాపారాన్ని విస్తరించే పనులు కూడా వేగవంతం చేస్తారు.