Malavya Rajayoga: శుక్రుడి సంచారంతో ఈ 4 రాశుల వారి దశ తిరిగిపోతుంది
Malavya Rajayoga: శుక్రుడి వల్ల నాలుగు రాశుల వారికి జీవితం మారబోతోంది. శుక్రుడు తన సొంత రాశి అయిన తులారాశిలోకి ప్రవేశించడం వల్ల మాళవ్య రాజయోగం ఏర్పడుతుంది. దీనివల్ల ఏ రాశుల వారికి బాగా లాభాలు కలుగుతాయో తెలుసుకోండి.
వృషభ రాశి
వృషభ రాశికి అధిపతి శుక్రుడు. ఇతను ఆరవ/ఏడవ స్థానంతో సంబంధం కలిగి ఉంటాడు. శుక్రుడు తన సొంత రాశిలోకి ప్రవేశించడం వల్ల వృషభ రాశి వారి జీవితంలోని అన్ని అడ్డంకులు తొలగిపోతాయి. వీరు చాలా కాలంగా చేసిన అప్పులన్నీ తీరిపోయే సమయం ఇది. వ్యాపారంలో కొత్త భాగస్వామ్యాలు ఏర్పడతాయి. వీరికి మంచి లాభాలు వస్తాయి. ఇక పెళ్లి వయసులో ఉన్నవారికి మంచి వివాహం జరుగుతుంది.
మిథున రాశి
మిథున రాశికి మంచి రోజులు రాబోతున్నాయి. ఈ రాశి వారి ఐదవ ఇంట్లో శుక్రుడు తన సొంత రాశిలో ఉండటం వల్ల ఊహించని శుభ ఫలితాలు వీరిక కలుగుతాయి. కళలు, సృజనాత్మక రంగాల్లో ఉన్నవారికి మంచి పేరుతో పాటూ డబ్బు కూడా సంపాదిస్తారు. షేర్ మార్కెట్, కొత్త పెట్టుబడులు అనుకున్నదానికంటే అధిక లాభాలను అందిస్తాయి. అనుబంధాల్లో ఉన్న గొడవలు సమసిపోతాయి.
తులా రాశి
శుక్రుడు సొంత రాశి తులారాశి. శుక్రుడు ఈ రాశిలోకి ప్రవేశించడం వల్ల 'శుక్ర మహాయోగం' పడుతుంది. ఈ రాశివారి వ్యక్తిత్వం పెరుగుతుంది. సమాజంలో, పనిచేస్తున్న చోట గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. లగ్జరీ వాహనం లేదా సొంత ఇల్లు కొనాలన్న కల నెరవేరుతుంది. వృత్తిపరంగా కోటీశ్వరులు అయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి.
మకర రాశి
మకర రాశిలో పదవ ఇంట శుక్రుడు బలంగా ఉన్నాడు. దీనివల్ల వృత్తి, వ్యాపారాల్లో అద్భుతమైన ఎదుగుదల కనిపిస్తుంది. ఇక ఉద్యోగం చేస్తున్నవారికి ప్రమోషన్, జీతం పెంపుతో పాటు బదిలీ జరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి. కొత్త వ్యాపారం మొదలుపెట్టాలనుకునే వారికి కావాల్సినంత పెట్టుబడి అంది, విజయం సాధిస్తారు. ఆస్తులు బాగా సంపాదిస్తారు.