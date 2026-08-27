Gods Flower: దేవుడిని పూజించిన పూలను బయటపడేయకూడదు, మరి ఏం చేయాలి?
దేవుడిని పూజించాక పూలును ఏం చేయాలి అనే సందేహం ఎక్కువ మందిలో ఉంటుంది. ఆ పూలను పడేయకూడదు. మరి దాంతో ఏం చేయాలో? ఎలా వాడాలో తెలుసుకోండి. పూలను వాడే పద్దతిని తెలుసుకోండి.
పూజ చేసిన పువ్వులను ఏం చేయాలి?
ప్రతిరోజు పూజ చేశాక పువ్వులను ఏం చేయాలి అనే సందేహం ఎంతో మందికి ఉంటుంది. దేవుడి పటాలు, విగ్రహాల వద్ద ఉంచిన పూలు వాడిపోగానే చాలామంది వాటిని మిగతా ఇంటి చెత్తతో కలిపి డస్ట్బిన్లో పారేస్తుంటారు. అయితే హిందూ ధర్మశాస్త్రాల ప్రకారం దైవానికి సమర్పించిన ప్రతి వస్తువు దైవిక శక్తిని సంతరించుకుని ప్రసాదంగా మారుతుంది. భగవంతుని స్పర్శ పొందిన ఆ పవిత్ర పుష్పాలను అపవిత్రమైన చెత్తబుట్టలో వేయడం తీవ్రమైన దోషంగా పరిగణిస్తారు. అలాగని పూర్వీకులు చేసినట్లు నదులు, చెరువులు లేదా కాలువల్లో కలపడం కూడా ప్రస్తుత కాలంలో ఏమాత్రం శ్రేయస్కరం కాదు. ఎందుకంటే పూలతో పాటు ఉండే ప్లాస్టిక్ కవర్లు, దారాలు, రసాయనాలు నీటి వనరులను కలుషితం చేసి జలచరాల ప్రాణాలకే కాకుండా పర్యావరణ సమతుల్యతకు పెద్ద ముప్పుగా మారుతున్నాయి. భక్తి అనేది ప్రకృతిని కాపాడేదిగా ఉండాలి కానీ పాడుచేసేదిగా ఉండకూడదు.
అద్భుతమైన సేంద్రియ ఎరువు
వాడిపోయిన పూజ పూలను ఎక్కడా పారేయకుండా అత్యంత పవిత్రంగా, పర్యావరణహితంగా ఉపయోగించుకునే ఉత్తమ పద్ధతి వాటిని సహజ ఎరువుగా (కంపోస్ట్) మార్చడం. మీ ఇంటి పెరట్లో లేదా బాల్కనీలోని పూల కుండీలలో కొద్దిగా మట్టి తీసి ఈ పూలను అందులో వేసి కప్పిపెట్టండి. క్రమంగా అవి మట్టిలో కలిసిపోయి సూక్ష్మజీవుల చర్యల వల్ల అత్యుత్తమ సేంద్రియ ఎరువుగా రూపాంతరం చెందుతాయి. ఈ సేంద్రియ ఎరువులో మొక్కల ఎదుగుదలకు అవసరమైన నత్రజని, పొటాషియం వంటి ముఖ్యమైన పోషకాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. దీనివల్ల రసాయనిక ఎరువుల అవసరం లేకుండానే ఇంట్లోని మొక్కలు ఆరోగ్యంగా, పచ్చగా, ఏపుగా పెరుగుతాయి. దేవుడికి అర్పించిన పుష్పాలు మళ్లీ తిరిగి ప్రకృతి ఒడిలోనే కలిసి కొత్త జీవాన్ని ఇవ్వడం నిజమైన ఆధ్యాత్మిక సాధన.
వాడిన పూలతో ఇలా చేయండి
వాడిన పూలతో ఇంట్లోనే సహజసిద్ధమైన ఎయిర్ ఫ్రెషనర్లు, సుగంధ ధూపాలను సులువుగా తయారు చేసుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా గులాబీ, బంతి, సంపెంగ పూల రెక్కలను వేరు చేసి ఎండ తగలకుండా నీడలో బాగా ఆరబెట్టాలి. ఈ ఎండిన పూల రెక్కలను అందమైన గాజు గిన్నెలో ఉంచి, వాటిపై మీకు ఇష్టమైన ఎసెన్షియల్ ఆయిల్ కొన్ని చుక్కలు వేసి లివింగ్ రూమ్లో ఉంచితే ఇల్లంతా సరికొత్త సహజ సువాసనలతో నిండి ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణం ఏర్పడుతుంది. అంతేకాకుండా, ఈ ఎండిన పూల పొడికి కొద్దిగా ఆవు నెయ్యి, సాంబ్రాణి, కర్పూరం లేదా చందనం పొడిని కలిపి ఇంట్లోనే సహజమైన హెర్బల్ ధూప్ స్టిక్స్ తయారు చేసుకోవచ్చు. అలాగే పండుగల వేళ రంగోలి ముగ్గులు వేసేందుకు రసాయనాలు లేని పర్యావరణహిత సహజ రంగుల పొడిగా కూడా ఉపయోగించవచ్చు. ఈ చిన్న మార్పుల ద్వారా భక్తిని కాపాడుకోవడంతో పాటు పర్యావరణాన్ని సంరక్షించవచ్చు.