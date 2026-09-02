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- Moon Jupiter Conjunction: 4 రోజులు ఓపిక పడితే చాలు.. ఈ 5 రాశులవారికి గోల్డెన్ టైమ్ స్టార్ట్!
Moon Jupiter Conjunction: 4 రోజులు ఓపిక పడితే చాలు.. ఈ 5 రాశులవారికి గోల్డెన్ టైమ్ స్టార్ట్!
Moon Jupiter Conjunction: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో గజకేసరి యోగాన్ని అత్యంత శక్తివంతమైన రాజయోగాల్లో ఒకటిగా భావిస్తారు. త్వరలో గురు, చంద్రుల కలయిక వల్ల గజకేసరి యోగం ఏర్పడనుంది. ఈ యోగంతో 5 రాశులవారికి పట్టిందల్లా బంగారం కానుంది. మరి ఆ రాశులేవో చూడండి.
గజకేసరి యోగంతో లబ్ధి పొందే రాశులు
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం గురు, చంద్రుల కలయిక వల్ల గజకేసరి యోగం ఏర్పడుతుంది. ఇది వ్యక్తుల జీవితంలో అదృష్టం, సంపద, కీర్తి, పురోగతి వంటి సానుకూల మార్పులను తెస్తుంది. ముఖ్యంగా, గజకేసరి యోగం ఏర్పడినప్పుడు ఆర్థిక ఇబ్బందులు తొలగిపోతాయి. వృత్తి, వ్యాపారాల్లో కొత్త అవకాశాలు వస్తాయి. సమాజంలో గౌరవం, కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం నెలకొంటాయని నమ్మకం. పండితుల ప్రకారం సెప్టెంబర్ 7 చంద్రుడు కర్కాటక రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. అప్పటికే ఆ రాశిలో ఉన్న గురుడితో కలిసి గజకేసరి యోగం ఏర్పరుస్తాడు. చంద్రుడికి సొంత రాశి అయిన కర్కాటకంలో ఈ యోగం ఏర్పడటం వల్ల 5 రాశులవారి అదృష్టం రెట్టింపవుతుంది. మరి ఆ రాశులేవో తెలుసుకోండి.
వృషభ రాశి- కష్టానికి తగిన గుర్తింపు
వృషభ రాశి వారికి గజకేసరి యోగం ఆర్థికంగా మంచి రోజులు తీసుకురానుంది. ఆదాయాన్ని పెంచే కొత్త మార్గాలు కనిపిస్తాయి. చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన డబ్బు చేతికి అందుతుంది. ఉద్యోగంలో మీ ప్రతిభకు, కష్టానికి సరైన గుర్తింపు లభిస్తుంది. ఊహించని విధంగా కొత్త బాధ్యత లేదా ముఖ్యమైన అవకాశం మిమ్మల్ని వరించవచ్చు. వ్యాపారం చేసే వారికి కొత్త కస్టమర్లు లేదా బిజినెస్ కాంటాక్ట్ల ద్వారా లాభాలు వచ్చే సూచనలు ఉన్నాయి. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఇంటికి సంబంధించి చాలా రోజులుగా ప్లాన్ చేస్తున్న కొన్ని ముఖ్యమైన పనులను పూర్తి చేసే అవకాశం ఉంది.
మకర రాశి- కొన్ని సమస్యలకు పరిష్కారం
మకర రాశి వారికి గజకేసరి యోగం అనేక విధాలుగా మేలు చేస్తుంది. ఇప్పటివరకు మనసులో ఉన్న గందరగోళం తగ్గి, ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. చాలా కాలంగా ఉన్న కొన్ని సమస్యలకు పరిష్కారం లభిస్తుంది. భాగస్వామితో ఉన్న అభిప్రాయ భేదాలు తగ్గి, అవగాహన పెరుగుతుంది. కుటుంబ సభ్యుల మద్ధతు లభిస్తుంది. ఆర్థిక పరిస్థితిలో మెరుగుదల కనిపిస్తుంది. ఆదాయం, పొదుపు సంబంధిత విషయాలలో సానుకూల మార్పులు వస్తాయి.
కన్య రాశి- ఆర్థిక అభివృద్ధి
కన్య రాశి వారికి ఈ గజకేసరి యోగం పురోగతికి కొత్త దారులు తెరుస్తుంది. ముఖ్యంగా డబ్బు, భవిష్యత్ ప్రణాళికలకు సంబంధించి తీసుకునే ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు మంచి ఫలితాలను ఇస్తాయి. పొదుపు లేదా పెట్టుబడి గురించి చాలా కాలంగా ఆలోచిస్తున్న వారు ఇప్పుడు ఆ దిశగా అడుగులు వేయవచ్చు. ఆఫీసులో మీ పనితీరు పైఅధికారుల దృష్టిని ఆకర్షిస్తుంది. వ్యాపార అభివృద్ధి కోసం చేసే ప్రయాణాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. భవిష్యత్ లక్ష్యాల వైపు పక్కా ప్లానింగ్తో ముందుకు సాగడానికి ఇది సరైన సమయం. ఆర్థిక పరిస్థితి బలపడుతుంది.
తుల రాశి- వ్యక్తిగత జీవితంలో మంచి మార్పులు
తుల రాశి వారికి గజకేసరి యోగం కుటుంబం, ఉద్యోగం, వివాహం వంటి అనేక విషయాలలో మంచి మార్పులను తీసుకురానుంది. ఇంటికి అవసరమైన వస్తువులు కొనుగోలు చేస్తారు. మీ మాటతీరు, ప్రవర్తన ఇతరులను ఈజీగా ఆకట్టుకుంటాయి. కొత్త అవకాశాలు లభిస్తాయి. వివాహం కోసం ఎదురుచూస్తున్న వారికి మంచి సంబంధం కుదిరే అవకాశం ఉంది. కుటుంబ సంబంధాల్లో ప్రేమ, అవగాహన పెరిగి, ఇంట్లో ప్రశాంతమైన వాతావరణం నెలకొంటుంది.
ధనుస్సు రాశి- ధనలాభం
ధనుస్సు రాశి వారికి గజకేసరి యోగం వల్ల ధనలాభం కలుగుతుంది. మీ ప్రతిభను నిరూపించుకోవడానికి వరుసగా అవకాశాలు రావచ్చు. ఉద్యోగం కోసం వెతుకుతున్న వారికి కొత్త అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఇప్పటికే ఉద్యోగంలో ఉన్నవారికి ప్రమోషన్, లేదా ఎదురుచూస్తున్న మార్పులకు సంబంధించిన శుభవార్త అందుతుంది. వ్యాపారం చేసే వారికి కొత్త ఒప్పందాలు కుదరవచ్చు. చాలా కాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న పనులు వేగంగా పూర్తవుతాయి. కుటుంబ సభ్యుల మద్ధతు లభిస్తుంది.