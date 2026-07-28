రామాయణ సినిమా పనుల మీద హాలీవుడ్లో ఉన్న రాకింగ్ స్టార్ యశ్, తన కొత్త సినిమా 'టాక్సిక్' గురించి తెగ మాట్లాడేశాడు. ఈ సినిమా ఫుల్ యాక్షన్, ఎమోషన్స్తో అదరగొడుతుందని అన్నాడు.
రాఖీ భాయ్ యశ్ ఈ మధ్య హాలీవుడ్లో చేసిన కొన్ని కామెంట్స్ పెద్ద దుమారమే రేపుతున్నాయి. 'రామాయణ' సినిమా పనుల మీద అక్కడికి వెళ్లిన యశ్, తన నెక్స్ట్ మూవీ 'టాక్సిక్' గురించే ఎక్కువగా మాట్లాడాడు. దీంతో ఆయన వ్యాఖ్యలు అక్కడి మీడియాలో తెగ వైరల్ అవుతున్నాయి. థియేటర్ నుంచి బయటకు వచ్చే ప్రేక్షకులు పూర్తి సంతృప్తితో, థ్రిల్తో వెళ్తారని యశ్ గట్టి నమ్మకంతో ఉన్నాడు.
హాలీవుడ్ మీడియాలో యశ్ కామెంట్స్
'టాక్సిక్' సినిమా గురించి యశ్ మాట్లాడుతూ.. "ఇది చాలా వైల్డ్, అడ్వెంచరస్, రెబల్ క్యారెక్టర్తో సాగే సినిమా. భారీ కాన్వాస్పై తీస్తున్నాం. కానీ అంతే ఎమోషనల్గా, రియాలిటీకి దగ్గరగా ఉంటుంది" అని వివరించాడు.
మనసులోని మాట చెప్పిన రాఖీ భాయ్
యాక్షన్ సినిమాలపై తనకున్న ఇష్టాన్ని బయటపెడుతూ, హాలీవుడ్ ఫేమస్ యాక్షన్ డైరెక్టర్ జె.జె. పెర్రీ (JJ Perry)తో పనిచేయడం ఒక అద్భుతమైన అనుభవం అని యశ్ తన మనసులో మాట చెప్పాడు.
"ఈ సినిమాలోని యాక్షన్ సీన్స్ 'జాన్ విక్' (John Wick) లాంటి హై-లెవెల్ సినిమాల స్ఫూర్తితో డిజైన్ చేశాం. క్వాలిటీ విషయంలో అస్సలు తగ్గలేదు. ప్రతి ఫైట్ సీన్లోనూ యాక్షన్తో పాటు బలమైన ఎమోషన్ కూడా ఉంటుంది" అని యశ్ స్పష్టం చేశాడు.
మొత్తానికి, 'రామాయణ' కోసం హాలీవుడ్ వెళ్లినా, యశ్ మాత్రం 'టాక్సిక్' నామస్మరణే చేస్తున్నాడు. ఆయన మాటలు ఇప్పుడు అక్కడి మీడియాలో తెగ చక్కర్లు కొడుతున్నాయి.