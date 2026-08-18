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- Trisha Net Worth: త్రిష ఆస్తుల చిట్టా ఇదే.. చెన్నై, హైదరాబాద్, లండన్లో లగ్జరీ ప్రాపర్టీ, కోట్ల రెమ్యునరేషన్
Trisha Net Worth: త్రిష ఆస్తుల చిట్టా ఇదే.. చెన్నై, హైదరాబాద్, లండన్లో లగ్జరీ ప్రాపర్టీ, కోట్ల రెమ్యునరేషన్
Trisha Net Worth: స్టార్ హీరోయిన్ త్రిష గత కొన్ని రోజులుగా హాట్ టాపిక్ అవుతుంది. మొన్న స్వాతంత్య్ర వేడుకల్లో పాల్గొని విజయ్కి హాయ్ చెప్పడంతో మరింతగా చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఈ క్రమంలో త్రిష ఆస్తుల లెక్కలు ఇప్పుడు వైరల్గా మారాయి.
త్రిష ఆస్తుల చిట్టా
సౌత్లో స్టార్ హీరోయిన్గా రాణిస్తోంది త్రిష. కెరీర్ ప్రారంభంలో ఎలా ఉందో ఇప్పుడూ అలానే ఉంది. ఏజ్ని తినేస్తుందనేలా ఆమె అందం ఉండటం విశేషం. అదే సమయంలో హీరోయిన్గా అత్యంత సక్సెస్ రేట్ ఉన్న హీరోయిన్గానూ త్రిష నిలిచింది. తెలుగులో 'వర్షం', 'నువ్వొస్తానంటే నేనొద్దంటానా', 'అతడు' వంటి సూపర్ హిట్ చిత్రాలతో తనకంటూ ప్రత్యేక స్థానం సంపాదించుకుంది త్రిష. ప్రస్తుతం ఆమె అత్యధిక పారితోషికం తీసుకుంటున్న హీరోయిన్లలో ఒకరిగా ఉండటం విశేషం. దీంతో ఇప్పుడు ఆమె ఆస్తుల లెక్కలు వైరల్గా మారాయి. త్రిష మొత్తం ఆస్తి విలువ సుమారు ₹85 కోట్లు ఉంటుందని అంచనా. సినిమాలతో పాటు బ్రాండ్ ఎండార్స్మెంట్లు, రియల్ ఎస్టేట్ పెట్టుబడులు, విలాసవంతమైన జీవనశైలి కూడా ఆమె సంపదలో భాగమని తెలుస్తోంది.
త్రిష రెమ్యూనరేషన్
‘పొన్నియిన్ సెల్వన్’, ‘లియో’ చిత్రాల భారీ విజయం తర్వాత త్రిష తన రెమ్యునరేషన్ను పెంచినట్లు సమాచారం. ప్రస్తుతం ఆమె ఒక్కో సినిమాకు సుమారు ₹10 నుంచి ₹12 కోట్లు తీసుకుంటుందని టాక్. గతంలో ఆమె ఒక్కో చిత్రానికి ₹5 నుంచి ₹10 కోట్లు తీసుకునేదని టాక్. సినిమా రెమ్యూనరేషనే కాకుండా, బ్రాండ్ ఎండార్స్మెంట్ల ద్వారా కూడా త్రిషకు పెద్ద మొత్తంలో ఆదాయం వస్తుంది. ఆమె బ్రాండ్ ప్రమోషన్ల ద్వారా ఏటా సుమారు ₹9 కోట్లు సంపాదిస్తుందని సమాచారం.
హైదరాబాద్లో, లండన్లో లగ్జరీ హౌజెస్
త్రిష రియల్ ఎస్టేట్ ఆస్తులలో చెన్నైలోని ఇల్లు చాలా ప్రత్యేకం. చెన్నైలోని ఆమె ఇంటి విలువ సుమారు ₹10 కోట్లు అని సమాచారం. రస్ట్ ఆరెంజ్, బేజ్, బ్రౌన్, మ్యూటెడ్ గోల్డ్ వంటి ఎర్తీ కలర్స్తో ఇంటి ఇంటీరియర్ను అందంగా తీర్చిదిద్దారు. పెయింటింగ్స్, ఆర్ట్ వర్క్స్, ఇతర అలంకరణ వస్తువులతో ఇంటిని డిజైన్ చేశారు. ఈ ఇంట్లో బట్టలు, లగ్జరీ హ్యాండ్బ్యాగ్లతో నిండిన వాక్-ఇన్ వార్డ్రోబ్ కూడా ఉందని సమాచారం. చెన్నైలోనే కాకుండా, హైదరాబాద్లోనూ త్రిషకు ఖరీదైన ఇళ్లు ఉందట. దీని విలువ సుమారు ₹6 నుంచి ₹6.5 కోట్ల వరకు ఉంటుందని అంచనా. తెలుగు సినిమా షూటింగ్ల కోసం హైదరాబాద్ వచ్చినప్పుడు ఆమె ఈ ఇంట్లోనే ఉంటారట. వీటితో పాటు లండన్లో కూడా త్రిషకు ఒక లగ్జరీ ప్రాపర్టీ ఉందని వార్తలున్నాయి.
త్రిష కార్ కలెక్షన్స్
త్రిష కార్ కలెక్షన్ కూడా చాలా పెద్దదే. ఆమె వద్ద ఉన్న లగ్జరీ కార్ల మొత్తం విలువ సుమారు ₹3 నుంచి ₹4 కోట్ల వరకు ఉంటుందని టాక్. ఆమె గ్యారేజ్లో Mercedes-Benz S-Class, Mercedes-Benz E-Class, BMW 5 Series, Range Rover Evoque, Audi వంటి అనేక ప్రీమియం కార్లు ఉన్నాయట. రెండు దశాబ్దాలకు పైగా సాగిన తన సినీ ప్రయాణంలో త్రిష ఎన్నో విజయాలు సాధించారు. బ్లాక్బస్టర్ సినిమాలు, బ్రాండ్ ఎండార్స్మెంట్లు, రియల్ ఎస్టేట్ పెట్టుబడులే ఆమె ₹85 కోట్ల సంపదకు ప్రధాన కారణమని తెలుస్తోంది.