నటుడు ఆర్. మాధవన్ కొడుకు, స్విమ్మింగ్ ఛాంపియన్ వేదాంత్ మాధవన్ తన కెరీర్ గురించి ఆసక్తికర విషయాలు పంచుకున్నాడు. 2026 ఏషియన్ గేమ్స్కు సిద్ధమవుతున్న వేదాంత్, తన తండ్రి ఇచ్చిన ఓ విచిత్రమైన సలహా గురించి బయటపెట్టాడు.
నటుడు ఆర్. మాధవన్ కొడుకు వేదాంత్ మాధవన్ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పక్కర్లేదు. తండ్రిలా నటన వైపు కాకుండా, స్విమ్మింగ్ రంగంలోకి అడుగుపెట్టి అంతర్జాతీయ స్థాయిలో దేశానికి పేరు తెస్తున్నాడు. ఇప్పటికే ఎన్నో పతకాలు సాధించిన వేదాంత్, ఇప్పుడు 2026 ఏషియన్ గేమ్స్పై కన్నేశాడు. ఈ నేపథ్యంలో ఇటీవల ఓ ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడుతూ.. తన తండ్రి మాధవన్ ఇచ్చిన ఓ సలహా గురించి చెప్పి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచాడు. 'నువ్వు అహంకారిగా ఉండాలి' అని తన తండ్రి ఎందుకు చెప్పారో కూడా వివరించాడు.
స్విమ్మింగ్లో దూసుకెళ్తున్న మాధవన్ కొడుకు
వేదాంత్ ప్రస్తుతం తన స్విమ్మింగ్ విజయాలతో వార్తల్లో నిలుస్తున్నాడు. అంతర్జాతీయ స్థాయిలో భారత్కు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తూ, 2026 ఏషియన్ గేమ్స్లో పాల్గొనేందుకు తీవ్రంగా శ్రమిస్తున్నాడు. ఈ సందర్భంగా భారత క్రీడాకారుల సత్తా, ఆహారపు అలవాట్లు, విజయానికి కావాల్సిన మానసిక దృక్పథం గురించి వేదాంత్ తన అభిప్రాయాలను పంచుకున్నాడు.
భారతీయుల్లో క్రీడలకు అవసరమైన సహజమైన ప్రతిభ పుష్కలంగా ఉందని, మనం 'జెనెటికల్లీ గిఫ్టెడ్' అని వేదాంత్ అన్నాడు.
భారత క్రీడాకారులకు ఆహారమే పెద్ద సవాలా?
ప్రతిభ, సామర్థ్యం ఉన్నప్పటికీ భారత క్రీడాకారులు అనుకున్న స్థాయిలో రాణించకపోవడానికి ఆహారపు అలవాట్లు ఒక ప్రధాన అడ్డంకి అని వేదాంత్ అభిప్రాయపడ్డాడు. ముఖ్యంగా మన డైట్లో ప్రోటీన్ శాతం పెరగాలని సూచించాడు. క్రీడాకారులు తమ ఆహారంపై మరింత శ్రద్ధ పెట్టి, సరైన మోతాదులో ప్రోటీన్ తీసుకుంటే, క్రీడా రంగంలో భారత్ మరిన్ని అద్భుతాలు చేస్తుందని ధీమా వ్యక్తం చేశాడు.
మైండ్సెట్, క్రమశిక్షణ కూడా అంతే ముఖ్యం
ఆహారంతో పాటు, ఒక క్రీడాకారుడి విజయం వెనుక సరైన మైండ్సెట్, క్రమశిక్షణ, తన సామర్థ్యాన్ని నిరంతరం సవాలు చేసుకునే తత్వం చాలా ముఖ్యమని వేదాంత్ చెప్పాడు. తన తండ్రి 'అహంకారిగా ఉండు' అని చెప్పింది కూడా ఈ కోణంలోనే. ఇక్కడ అహంకారం అంటే పొగరు కాదు, తన సామర్థ్యంపై తనకు ఉండే బలమైన నమ్మకం. తన లిమిట్స్ను దాటి రాణించడానికి ఇలాంటి మైండ్సెట్ అవసరమని, అందుకే తన శిక్షణలో కూడా చాలా మార్పులు చేసుకున్నానని తెలిపాడు.
ప్రస్తుతం వేదాంత్ 200 మీటర్ల ఫ్రీస్టైల్ విభాగంపై ప్రత్యేకంగా దృష్టి పెట్టాడు. దీనికోసం తన శిక్షణలో వెయిట్ లిఫ్టింగ్ వ్యాయామాలను కూడా చేర్చాడు. గతంలో లాంగ్ డిస్టెన్స్ స్విమ్మింగ్లో పేరుగాంచిన వేదాంత్, ఇప్పుడు కొత్త విభాగంలో తనను తాను నిరూపించుకోవడానికి కష్టపడుతున్నాడు.
2026 ఏషియన్ గేమ్స్కు వేదాంత్ రెడీ
2026లో జపాన్లోని ఐచి-నగోయాలో జరగనున్న ఏషియన్ గేమ్స్ కోసం ఎంపిక చేసిన 12 మంది సభ్యుల భారత స్విమ్మింగ్ జట్టులో వేదాంత్కు చోటు దక్కింది. ఈ జట్టులో ఒలింపియన్లు శ్రీహరి నటరాజ్, సాజన్ ప్రకాశ్ వంటి సీనియర్లు కూడా ఉన్నారు. ఈ మెగా ఈవెంట్లో వేదాంత్ 200 మీటర్ల ఫ్రీస్టైల్ విభాగంలో పోటీ పడనున్నాడు.
కొడుకు విజయం వెనుక మాధవన్ పేరెంటింగ్
వేదాంత్ విజయం వెనుక అతని కఠోర శ్రమతో పాటు, తండ్రి మాధవన్ పెంపకం గురించి కూడా ఎప్పుడూ చర్చ జరుగుతుంది. కొడుకుకు చిన్నప్పటి నుంచే నిర్ణయాలు తీసుకునే స్వేచ్ఛ ఇవ్వడం, తన లక్ష్యం కోసం శ్రమించేలా ప్రోత్సహించడం మాధవన్ పేరెంటింగ్లోని ప్రత్యేకత. కొడుకు శిక్షణ కోసం కుటుంబం మొత్తం ఎన్నో త్యాగాలు చేసింది. ఇప్పుడు వేదాంత్ పంచుకున్న ఈ సలహా, మాధవన్ ఎంత భిన్నంగా ఆలోచించే తండ్రో మరోసారి నిరూపించింది.