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- Box Office Clash: బాక్సాఫీస్ వద్ద సర్దార్ 2కు షాకిచ్చిన చిన్న సినిమా... వసూళ్లలో సూరిదే పైచేయి!
Box Office Clash: బాక్సాఫీస్ వద్ద సర్దార్ 2కు షాకిచ్చిన చిన్న సినిమా... వసూళ్లలో సూరిదే పైచేయి!
ఒకే రోజు విడుదలైన కార్తి 'సర్దార్ 2', సూరి 'మండాడి' సినిమాల మధ్య బాక్సాఫీస్ వద్ద గట్టి పోటీ నడుస్తోంది. తొలి రెండు రోజుల కలెక్షన్ల వివరాలు ఇక్కడ చూద్దాం.
సర్దార్ 2 వర్సెస్ మండాడి వసూళ్లు
తమిళ సినీ పరిశ్రమలో గత 10వ తేదీన రెండు పెద్ద సినిమాలు థియేటర్లలోకి వచ్చాయి. ఒకటి కార్తి నటించిన 'సర్దార్ 2' కాగా, మరొకటి సూరి హీరోగా చేసిన 'మండాడి'. ఈ రెండు చిత్రాలు ఒకే రోజు విడుదలై ప్రేక్షకులను ఆకర్షించాయి. ప్రస్తుతం ఈ రెండు సినిమాల తొలిరోజుల వసూళ్ల వివరాలు బయటకు రాగా, సూరి సినిమానే ఆధిక్యంలో ఉంది.
'ఇరుంబుతిరై' సినిమాతో దర్శకుడిగా పరిచయమైన పి.ఎస్. మిత్రన్, ఆ తర్వాత కార్తితో 'సర్దార్' తీసి మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. స్పై యాక్షన్ థ్రిల్లర్గా వచ్చిన 'సర్దార్' పెద్ద హిట్ కావడంతో, దానికి సీక్వెల్గా 'సర్దార్ 2'ను భారీ బడ్జెట్తో నిర్మించారు.
మిశ్రమ స్పందనతో సర్దార్ 2
'సర్దార్ 2' చిత్రంలో కార్తితో పాటు ఎస్.జె.సూర్య కీలక పాత్రలో నటించారు. మాళవిక మోహనన్, రాశీ ఖన్నా కూడా ఈ సినిమాలో ఉన్నారు. భారీ అంచనాల మధ్య విడుదలైన ఈ సినిమాకు ప్రస్తుతం మిశ్రమ స్పందన వస్తోంది.
ముఖ్యంగా, సినిమా రన్నింగ్ టైమ్ ఎక్కువగా ఉండటం మైనస్గా మారిందని ప్రేక్షకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. ఫస్టాఫ్ వేగంగా సాగినా, సెకండాఫ్లో కథనం గాడి తప్పిందని చాలామంది విమర్శిస్తున్నారు. ఈ ప్రభావం సినిమా కలెక్షన్లపై స్పష్టంగా కనిపిస్తోందని ట్రేడ్ వర్గాలు అంటున్నాయి.
పాజిటివ్ టాక్తో దూసుకెళ్తున్న మండాడి
మరోవైపు, స్టార్ డైరెక్టర్ వెట్రిమారన్ దగ్గర అసిస్టెంట్గా పనిచేసిన మదిమారన్ దర్శకత్వంలో సూరి నటించిన 'మండాడి' కూడా అదే రోజు విడుదలైంది. విభిన్నమైన కథాంశంతో వచ్చిన ఈ సినిమాకు ప్రేక్షకుల నుంచి ఎక్కువగా పాజిటివ్ టాక్ వస్తోంది. ముఖ్యంగా, సినిమాలో బోట్ రేసింగ్ సన్నివేశాలు తమిళ సినిమాలో మునుపెన్నడూ చూడని విధంగా చాలా కొత్తగా ఉన్నాయని అభిమానులు మెచ్చుకుంటున్నారు. అయితే, అనవసరమైన ఫ్లాష్బ్యాక్ సీన్లు ఉన్నాయని, పూర్తి కమర్షియల్ సినిమా కాకపోవడంతో కొన్నిచోట్ల నెమ్మదిగా సాగిందని కొందరు విమర్శిస్తున్నారు.
2 రోజుల్లో ఎవరు ఎక్కువ ?
రెండు సినిమాలు విడుదలై రెండు రోజులు పూర్తయినప్పటికీ, వరల్డ్ వైడ్ కలెక్షన్లలో 'మండాడి' ముందున్నట్లు తెలుస్తోంది. అందుతున్న సమాచారం ప్రకారం, 'సర్దార్ 2' రెండు రోజుల్లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.10.65 కోట్లు వసూలు చేయగా, 'మండాడి' రూ.15.85 కోట్లు రాబట్టింది.
దీంతో, కార్తి 'సర్దార్ 2' కంటే సూరి 'మండాడి' దాదాపు రూ.5.20 కోట్లు ఎక్కువగా వసూలు చేసింది. 'సర్దార్ 2'కు వస్తున్న మిక్స్డ్, నెగెటివ్ టాక్ దాని కలెక్షన్ల వేగాన్ని తగ్గించిందని సినీ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి.
ఇప్పటికే 'విడుదల', 'విడుదల 2', 'గరుడన్', 'మామన్' వంటి చిత్రాలతో ఆకట్టుకున్న సూరికి, 'మండాడి' కూడా మరో సక్సెస్గా నిలుస్తుందా లేదా అనే ఆసక్తి పెరిగింది.