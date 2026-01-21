Sabarimala Mandala Makaravilakku Festival: మూసుకున్న శబరిమల ఆలయ ద్వారాలు| Asianet News Telugu

MalayalamNewsableKannadaKannadaPrabhaTeluguTamilBanglaHindiMarathiMyNation

Sabarimala Mandala Makaravilakku Festival: మూసుకున్న శబరిమల ఆలయ ద్వారాలు

Author : Galam Venkata Rao
Published : Jan 21 2026, 07:00 PM IST
కేరళలోని పథనంథిట్ట జిల్లాలో ప్రసిద్ధి చెందిన శబరిమల ఆలయంలో మండల–మకరవిళక్కు మహోత్సవం ఘనంగా ముగిసింది. సాంప్రదాయ పూజా విధానాలు పూర్తి చేసిన అనంతరం ఆలయ ద్వారాలు మూసివేశారు.

