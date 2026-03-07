Gold Rate Update: గోల్డ్ ధరలు క్రాష్...5 రోజులుగా ఇంత పతనమా? | 07march2026 | Asianet News Telugu

Gold Rate Update: గోల్డ్ ధరలు క్రాష్...5 రోజులుగా ఇంత పతనమా?
బంగారం కొనాలని ఎదురు చూస్తున్నవారికి గుడ్ న్యూస్. కేవలం 5 రోజుల్లోనే గోల్డ్ ధరలు ఏకంగా 10 వేల రూపాయలకుపైగా పడిపోయాయి.హైదరాబాద్లో ఇప్పుడు బంగారం, వెండి ధరలు ఎంత ఉన్నాయి? ఇంకా తగ్గుతాయా లేక మళ్లీ పెరుగుతాయా? పూర్తి వివరాలు ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం.
Related Video
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
ఎంటర్టైన్మెంట్
05:09
Now Playing
05:59
Now Playing
20:31
Now Playing
స్పోర్ట్స్
03:03
Now Playing
03:08
Now Playing
02:34
Now Playing
ఆటో
టెక్నాలజీ
03:19
Now Playing
లైఫ్ స్టైల్
03:01
Now Playing
02:58
Now Playing
02:41
Now Playing
ఇతర వీడియోలు
07:44
Now Playing
02:06
Now Playing
04:00
Now Playing