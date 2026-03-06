Jacob Bethell Storm in T20 World Cup 2026 | 105 Runs vs India | Team India Scared for a Moment!

Jacob Bethell Storm in T20 World Cup 2026
టీ20 వరల్డ్ కప్ 2026 సెమీఫైనల్లో Jacob Bethell అద్భుత ఇన్నింగ్స్తో అందరి దృష్టిని ఆకర్షించాడు. ముంబైలోని Wankhede Stadiumలో జరిగిన ఈ మ్యాచ్లో అతను కేవలం 48 బంతుల్లో 105 పరుగులు చేసి భారత్ను టెన్షన్కు గురిచేశాడు. Jasprit Bumrah, Hardik Pandya లాంటి స్టార్ బౌలర్లను ధైర్యంగా ఎదుర్కొన్నాడు. అతని సెంచరీతో England cricket team విజయానికి దగ్గరగా వచ్చినా చివరికి భారత్ మ్యాచ్ గెలిచింది. అయినా ఈ యువ ఆటగాడి పోరాట ఇన్నింగ్స్ మ్యాచ్కు హైలైట్గా నిలిచింది.
