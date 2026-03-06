MalayalamNewsableKannadaKannadaPrabhaTeluguTamilBanglaHindiMarathiMyNation

Gold Rate Today:గోల్డ్ మార్కెట్‌లో ఊహించని మలుపు

Author : Galam Venkata Rao
Published : Mar 06 2026, 11:29 AM IST
Share this Video

ఇరాన్, అమెరికా ఉద్రిక్తతలు… మధ్యప్రాచ్యంలో యుద్ధ వాతావరణం… ప్రపంచ మార్కెట్లు ఒత్తిడిలో… కానీ ఇదే సమయంలో బంగారం ధరలు మాత్రం పడిపోతున్నాయి! నాలుగు రోజుల్లోనే తులం పసిడి దాదాపు 10 వేల రూపాయలు తగ్గింది. అసలు కారణం ఏమిటి? ఇది బంగారం కొనడానికి సరైన సమయమా? లేక ఇంకా పడిపోతుందా? పూర్తి వివరాలు ఈ వీడియోలో చూద్దాం.

Related Video

Gold Rate Today:గోల్డ్ మార్కెట్‌లో ఊహించని మలుపు | Gold | Silver | 6march2026 | Asianet News Telugu
Now Playing
Gold Rate Today:గోల్డ్ మార్కెట్‌లో ఊహించని మలుపు | Gold | Silver | 6march2026 | Asianet News Telugu
Gold Rate Today: Huge Drop in 3 Days | Gold | Silver Rates | 05March2026 | Asianet News Telugu
Now Playing
Gold Rate Today: Huge Drop in 3 Days | Gold | Silver Rates | 05March2026 | Asianet News Telugu
Gold Rate Today: బంగారం రెండో రోజు పతనం | Gold | Silver | Price | 4March2026 | Asianet News Telugu
Now Playing
Gold Rate Today: బంగారం రెండో రోజు పతనం | Gold | Silver | Price | 4March2026 | Asianet News Telugu
Gold Rate Today:గోల్డ్, సిల్వర్ రేట్లు తగ్గాయోచ్..| Gold | Silver | Rate | HYD | Asianet News Telugu
Now Playing
Gold Rate Today:గోల్డ్, సిల్వర్ రేట్లు తగ్గాయోచ్..| Gold | Silver | Rate | HYD | Asianet News Telugu
Gold Prices Skyrocket Overnight | ₹11,000 Jump in 2 Days! | Asianet News Telugu
Now Playing
Gold Prices Skyrocket Overnight | ₹11,000 Jump in 2 Days! | Asianet News Telugu
టాయిలెట్‌లో ఈ తప్పులు అసలు చేయకండి | Dr Pemmasani Ratna | Asianet News Telugu
Now Playing
టాయిలెట్‌లో ఈ తప్పులు అసలు చేయకండి | Dr Pemmasani Ratna | Asianet News Telugu
Gold & Silver Prices Skyrocket Amid US–Iran Tensions | Hyderabad Gold Rates Today March 1 Update
Now Playing
Gold & Silver Prices Skyrocket Amid US–Iran Tensions | Hyderabad Gold Rates Today March 1 Update
Gold Rate Today: బంగారం భగభగలు.. కొనగలమా? | Gold | Silver | Price | Rate | Asianet News Telugu
Now Playing
Gold Rate Today: బంగారం భగభగలు.. కొనగలమా? | Gold | Silver | Price | Rate | Asianet News Telugu
Gold & Silver Prices Drop | Feb 27 Hyderabad Bullion Market Update | Gold | Asianet News Telugu
Now Playing
Gold & Silver Prices Drop | Feb 27 Hyderabad Bullion Market Update | Gold | Asianet News Telugu
బాత్రూమ్‌లో బ్రష్ పెడుతున్నారా? బ్రష్ ఎన్ని నెలలకు మార్చాలి? Asianet News Telugu
Now Playing
బాత్రూమ్‌లో బ్రష్ పెడుతున్నారా? బ్రష్ ఎన్ని నెలలకు మార్చాలి? Asianet News Telugu

ఎంటర్టైన్మెంట్

Naga Chaitanya Speech at Vrushakarma Glimpse Launch Event | New Movie | Asianet News Telugu
05:09
Now Playing
Naga Chaitanya Speech at Vrushakarma Glimpse Launch Event | New Movie | Asianet News Telugu
Director Karthik Dandu Speech at Naga Chaitanya Vrushakarma Glimpse Launch | Asianet News Telugu
05:59
Now Playing
Director Karthik Dandu Speech at Naga Chaitanya Vrushakarma Glimpse Launch | Asianet News Telugu
Vijay Deverakonda | Rashmika Mandanna Reception: వైభవంగా విజయ్-రష్మిక రిసెప్షన్| Asianet Telugu
20:31
Now Playing
Vijay Deverakonda | Rashmika Mandanna Reception: వైభవంగా విజయ్-రష్మిక రిసెప్షన్| Asianet Telugu
Vijay Deverakonda | Rashmika Mandanna Reception: విజయ్ -రష్మిక రిసెప్షన్ లో అక్కినేని ఫ్యామిలీ
02:31
Now Playing
Vijay Deverakonda | Rashmika Mandanna Reception: విజయ్ -రష్మిక రిసెప్షన్ లో అక్కినేని ఫ్యామిలీ

స్పోర్ట్స్

IND vs ENG Semi Final 2026: వాంఖడే స్టేడియంలో ఇంగ్లాండ్ ను చెడుగుడు ఆడుకున్న సంజూ | Asianet Telugu
03:07
Now Playing
IND vs ENG Semi Final 2026: వాంఖడే స్టేడియంలో ఇంగ్లాండ్ ను చెడుగుడు ఆడుకున్న సంజూ | Asianet Telugu
Team India Enters T20 World Cup Final: ఇంగ్లాండ్ జట్టుకి చుక్కలు చూపించిన భారత్| Asianet News Telugu
02:42
Now Playing
Team India Enters T20 World Cup Final: ఇంగ్లాండ్ జట్టుకి చుక్కలు చూపించిన భారత్| Asianet News Telugu
IND vs ENG Semi Final 2026: వాఖండే స్టేడియం కిచేరుకున్న భారత్ జట్టు | Asianet News Telugu
05:47
Now Playing
IND vs ENG Semi Final 2026: వాఖండే స్టేడియం కిచేరుకున్న భారత్ జట్టు | Asianet News Telugu
India Cricketer Sanju Samson నెట్ వర్త్ ఎంతో తెలుసా? | Full Lifestyle Details | Asianet News Telugu
03:35
Now Playing
India Cricketer Sanju Samson నెట్ వర్త్ ఎంతో తెలుసా? | Full Lifestyle Details | Asianet News Telugu

ఆటో

వర్షాకాలంలో ఎలక్ట్రిక్ కార్ ఓనర్స్ తప్పకుండ తీసుకోవలిసిన జాగ్రత్తలు...
02:32
Now Playing
వర్షాకాలంలో ఎలక్ట్రిక్ కార్ ఓనర్స్ తప్పకుండ తీసుకోవలిసిన జాగ్రత్తలు...
10 లక్షల రేంజ్ లో టాప్ 5 సేఫెస్ట్ కార్స్ ఇవే...
05:37
Now Playing
10 లక్షల రేంజ్ లో టాప్ 5 సేఫెస్ట్ కార్స్ ఇవే...
సోలార్ సిస్టం టు మోడరన్ కిచెన్: ఆటోని ఇంటిగా మార్చేసిన భారతీయుడు, ఎలా ఉందొ మీరూ ఒక లుక్కేయండి
03:28
Now Playing
సోలార్ సిస్టం టు మోడరన్ కిచెన్: ఆటోని ఇంటిగా మార్చేసిన భారతీయుడు, ఎలా ఉందొ మీరూ ఒక లుక్కేయండి

టెక్నాలజీ

మీ పేరు మీద ఎన్ని సిమ్‌లున్నాయో తెలుసా? ఇలా చెక్ చేయండి
02:34
Now Playing
మీ పేరు మీద ఎన్ని సిమ్‌లున్నాయో తెలుసా? ఇలా చెక్ చేయండి
సెకండ్ హ్యాండ్ హ్యాండ్ కారు కొనేందుకు లోన్ తీసుకుంటున్నారా..? తప్పకుండ ఈ విషయాలు తెలుసుకోండి..!
03:19
Now Playing
సెకండ్ హ్యాండ్ హ్యాండ్ కారు కొనేందుకు లోన్ తీసుకుంటున్నారా..? తప్పకుండ ఈ విషయాలు తెలుసుకోండి..!
సైబర్ మోసాల నుండి తప్పించుకోవాలంటే..
07:20
Now Playing
సైబర్ మోసాల నుండి తప్పించుకోవాలంటే..
డాల్బీ అనుభవం ద్వారా అత్యుత్తమ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫారమ్ - Episode 3
04:37
Now Playing
డాల్బీ అనుభవం ద్వారా అత్యుత్తమ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫారమ్ - Episode 3

లైఫ్ స్టైల్

Gold Rate Today:గోల్డ్ మార్కెట్‌లో ఊహించని మలుపు | Gold | Silver | 6march2026 | Asianet News Telugu
02:58
Now Playing
Gold Rate Today:గోల్డ్ మార్కెట్‌లో ఊహించని మలుపు | Gold | Silver | 6march2026 | Asianet News Telugu
Gold Rate Today: Huge Drop in 3 Days | Gold | Silver Rates | 05March2026 | Asianet News Telugu
02:41
Now Playing
Gold Rate Today: Huge Drop in 3 Days | Gold | Silver Rates | 05March2026 | Asianet News Telugu
Gold Rate Today: బంగారం రెండో రోజు పతనం | Gold | Silver | Price | 4March2026 | Asianet News Telugu
01:49
Now Playing
Gold Rate Today: బంగారం రెండో రోజు పతనం | Gold | Silver | Price | 4March2026 | Asianet News Telugu

ఇతర వీడియోలు

ఏలూరు సేఫ్ హ్యాండ్స్ లో ఉందండి.. MP మహేష్ యాదవ్ పై బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్ ప్రశంసలు | Asianet Telugu
07:44
Now Playing
ఏలూరు సేఫ్ హ్యాండ్స్ లో ఉందండి.. MP మహేష్ యాదవ్ పై బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్ ప్రశంసలు | Asianet Telugu
మనోజ్ అనగానే తడిగుడ్డ వేసుకొని కూర్చున్నాం: నారా రోహిత్ | Bhairavam movie | Asianet News Telugu
02:06
Now Playing
మనోజ్ అనగానే తడిగుడ్డ వేసుకొని కూర్చున్నాం: నారా రోహిత్ | Bhairavam movie | Asianet News Telugu
నెక్స్ట్ ఈవెంట్ కి మిస్ అవ్వొద్దు కుమ్మేద్దాం..Director Vijay Kanakamedala | Asianet News Telugu
04:00
Now Playing
నెక్స్ట్ ఈవెంట్ కి మిస్ అవ్వొద్దు కుమ్మేద్దాం..Director Vijay Kanakamedala | Asianet News Telugu
ముగ్గురితో సిట్టింగ్ ఉంటేనే మజా..Actor Ajay Speech at Bhairam Trailer Event | Asianet News Telugu
03:09
Now Playing
ముగ్గురితో సిట్టింగ్ ఉంటేనే మజా..Actor Ajay Speech at Bhairam Trailer Event | Asianet News Telugu

వైరల్

మీకోసమే ఇలాఎప్పుడూ ట్రై చేయకండి.
01:19
Now Playing
మీకోసమే ఇలాఎప్పుడూ ట్రై చేయకండి.
పెళ్ళైన వ్యక్తితో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకున్న ఫ్యాషన్ డిజైనర్.. రెడ్ హ్యాండెడ్గా పట్టుకున్న భార్య.
07:38
Now Playing
పెళ్ళైన వ్యక్తితో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకున్న ఫ్యాషన్ డిజైనర్.. రెడ్ హ్యాండెడ్గా పట్టుకున్న భార్య.
నీకు ఉన్నదే 11 మంది ఎమ్మెల్యేలు.. ఢిల్లీ వెళ్లి ఏం చేస్తావ్ జగన్
02:24
Now Playing
నీకు ఉన్నదే 11 మంది ఎమ్మెల్యేలు.. ఢిల్లీ వెళ్లి ఏం చేస్తావ్ జగన్