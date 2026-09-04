Jio IPO: రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్‌కు చెందిన జియో ప్లాట్‌ఫామ్స్ దేశంలోనే అతిపెద్ద IPOకి సిద్ధమవుతోంది. సుమారు రూ.37,800 కోట్లు సమీకరించే లక్ష్యంతో రానున్న ఈ పబ్లిక్ ఇష్యూ, భారత స్టాక్ మార్కెట్‌లో కొత్త రికార్డులు సృష్టించవచ్చని అంచనా. ఈ IPOపై దేశీయ, అంతర్జాతీయ ఇన్వెస్టర్లు భారీ అంచనాలతో ఎదురుచూస్తున్నారు.

భారత స్టాక్ మార్కెట్‌ను మరోసారి కుదిపేసే మెగా IPOకి ముకేశ్ అంబానీ సిద్ధమవుతున్నారా? రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్‌కు చెందిన జియో ప్లాట్‌ఫామ్స్ దేశంలోనే అతిపెద్ద పబ్లిక్ ఇష్యూను తీసుకొచ్చే దిశగా అడుగులు వేస్తోంది. సుమారు రూ.37,800 కోట్ల వరకు నిధులు సమీకరించే అవకాశం ఉందన్న వార్తలు ఇన్వెస్టర్లలో ఆసక్తిని పెంచుతున్నాయి. ఈ IPOపై ఇప్పటికే దేశీయ, అంతర్జాతీయ ఇన్వెస్టర్లు భారీగా ఫోకస్ పెట్టినట్లు మార్కెట్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.

డబ్బులు రెడీ చేసుకోండి.. రాబోతున్నది మెగా IPO!

భారత IPO మార్కెట్‌లో ఇప్పటివరకు చూడని స్థాయిలో భారీ పబ్లిక్ ఇష్యూ రాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ డిజిటల్, టెలికాం విభాగమైన Jio Platforms సుమారు 4 బిలియన్ డాలర్లు, అంటే దాదాపు రూ.37,000–40,000 కోట్ల మేర నిధులు సమీకరించే లక్ష్యంతో IPOకు సిద్ధమవుతున్నట్లు సమాచారం.

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ఈ ఇష్యూ సుమారు రూ.37,800 కోట్ల స్థాయిలో ఉంటే.. ప్రస్తుతం భారత్‌లో అతిపెద్ద IPOగా ఉన్న హ్యుందాయ్ మోటార్ ఇండియా సుమారు రూ.27,000 కోట్ల ఇష్యూను కూడా జియో అధిగమించే అవకాశం ఉంటుంది.

అంటే.. జియో IPO కేవలం మరో పబ్లిక్ ఇష్యూ కాదు. భారత ప్రైమరీ మార్కెట్‌లో కొత్త రికార్డు సృష్టించే అవకాశం ఉన్న మెగా ఇష్యూ.

నవరాత్రి లేదా దీపావళి.. ఎప్పుడు వస్తుందో?

జియో IPO కోసం మార్కెట్ వర్గాలు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నాయి. ప్రస్తుత సమాచారం ప్రకారం అక్టోబర్ చివరి వారం నుంచి నవంబర్ తొలి వారం మధ్య IPO వచ్చే అవకాశం ఉందన్న చర్చ జరుగుతోంది.

ముఖ్యంగా నవరాత్రి సమయంలో ఇష్యూను ప్రారంభించే అవకాశం ఉందని, అది సాధ్యం కాకపోతే దీపావళి సీజన్‌ను టార్గెట్ చేయవచ్చని తెలుస్తోంది.

IPOకు ముందు భారీ స్థాయిలో రోడ్‌షోలు నిర్వహించే అవకాశం ఉంది. ముందుగా అంతర్జాతీయ ఇన్వెస్టర్లను కలిసేందుకు సుమారు మూడు వారాల పాటు విదేశీ రోడ్‌షోలు, అనంతరం రెండు వారాల పాటు దేశీయ రోడ్‌షోలు నిర్వహించే ప్రణాళిక ఉన్నట్లు సమాచారం.

అంటే IPO ప్రారంభానికి ముందే జియోను ప్రపంచ స్థాయి ఇన్వెస్టర్లకు మరోసారి పరిచయం చేసే ప్రక్రియ మొదలుకానుంది.

రూ.27,500 కోట్ల రుణం తీర్చనున్న జియో?

IPO ద్వారా వచ్చే డబ్బును జియో ఏం చేయబోతోందన్నది కూడా కీలక అంశం.

డ్రాఫ్ట్ రెడ్ హెర్రింగ్ ప్రాస్పెక్టస్ (DRHP) ప్రకారం, IPO ద్వారా సమీకరించే నిధుల్లో గణనీయమైన మొత్తాన్ని Reliance Jio Infocomm (RJIL) రుణాన్ని ముందుగానే చెల్లించేందుకు ఉపయోగించే అవకాశం ఉంది.

ఈ మొత్తం దాదాపు రూ.27,500 కోట్ల వరకు ఉండొచ్చని సమాచారం.

మిగిలిన నిధులను సాధారణ కార్పొరేట్ అవసరాలకు ఉపయోగించనుంది. అవసరాన్ని బట్టి RJILకు ఈక్విటీ షేర్లు, ప్రిఫరెన్స్ షేర్లు, డిబెంచర్లు లేదా రుణాల రూపంలో నిధులు సమకూర్చే అవకాశం కూడా ఉంది.

ఇక్కడ ఇన్వెస్టర్లకు మరో కీలక పాయింట్ కనిపిస్తోంది.

రుణ భారం తగ్గితే జియో ఆర్థిక నిర్మాణం మరింత బలపడే అవకాశం ఉంటుంది. వడ్డీ భారాన్ని నియంత్రించుకోవడం, భవిష్యత్ విస్తరణకు నిధులను అందుబాటులో ఉంచుకోవడం వంటి ప్రయోజనాలు కంపెనీకి ఉండవచ్చు.

కొత్త షేర్లే.. OFS లేదు!

జియో IPOలో మరో ఆసక్తికరమైన అంశం Offer for Sale (OFS) లేకపోవడం.

DRHP ప్రకారం జియో ప్లాట్‌ఫామ్స్ 270 మిలియన్ల వరకు కొత్త ఈక్విటీ షేర్లను జారీ చేయాలని ప్రతిపాదించింది. IPO తర్వాత కంపెనీ ఈక్విటీ క్యాపిటల్‌లో ఇవి సుమారు 2.9 శాతం వాటాను సూచించే అవకాశం ఉంది.

అంటే ఇక్కడ ఇన్వెస్టర్ల దృష్టి కేవలం ప్రమోటర్లు తమ వాటాలను విక్రయించడంపై కాకుండా.. కంపెనీకి నేరుగా వెళ్లే కొత్త మూలధనం, దాని వినియోగం, భవిష్యత్ వృద్ధి అవకాశాలపై ఉంటుంది.

జియోపై ఇంత ఆసక్తి ఎందుకు?

జియోను కేవలం టెలికాం కంపెనీగా చూడటం ఇప్పుడు సరిపోదు.

టెలికాం నుంచి డిజిటల్ సర్వీసులు, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్, యాప్స్, క్లౌడ్, డిజిటల్ కామర్స్ వంటి విభాగాల వరకు విస్తరిస్తున్న జియో ప్లాట్‌ఫామ్స్ భారత డిజిటల్ ఎకానమీలో కీలక స్థానాన్ని సంపాదించుకుంది.

ఇదే కారణంగా IPOలో కంపెనీకి ఎంత విలువ నిర్ణయిస్తారు? లిస్టింగ్ తర్వాత మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ ఎంతవరకు వెళ్తుంది? కంపెనీ భవిష్యత్ ఆదాయ వృద్ధి ఎలా ఉంటుంది? వంటి అంశాలపై ఇన్వెస్టర్లలో భారీ ఆసక్తి నెలకొంది.

ముఖ్యంగా భారతదేశంలో డిజిటల్ వినియోగం పెరుగుతున్న కొద్దీ జియోకు టెలికాం వెలుపల కూడా వృద్ధి అవకాశాలు ఉన్నాయని మార్కెట్ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి.

జియోలో ఇప్పటికే దిగ్గజ ఇన్వెస్టర్లు

జియోపై అంతర్జాతీయ సంస్థల ఆసక్తి కొత్త విషయం కాదు.

ఇప్పటికే పలువురు గ్లోబల్ ఇన్వెస్టర్లు జియో ప్లాట్‌ఫామ్స్‌లో పెట్టుబడులు పెట్టారు. పెద్ద ఇన్వెస్టర్ల వద్ద కలిపి సుమారు 30.9 శాతం వాటా ఉన్నట్లు DRHPకు సంబంధించిన వివరాల్లో పేర్కొన్నట్లు సమాచారం.

అందులో: Meta Platforms‌కు చెందిన Jadoo Holdings – సుమారు 9.98% Google International – సుమారు 7.73% Saudi Arabia Public Investment Fund Silver Lake Vista Equity Partners General Atlantic KKR అనుబంధ సంస్థలు Abu Dhabi Investment Authority అనుబంధ సంస్థల వంటి అంతర్జాతీయ పెట్టుబడిదారులు ఉన్నారు.

ఇది IPOకు మరో ప్లస్ పాయింట్‌గా మార్కెట్ వర్గాలు చూస్తున్నాయి. ఎందుకంటే ప్రపంచ స్థాయి ఇన్వెస్టర్లు ఇప్పటికే కంపెనీపై పెట్టుబడి పెట్టడం.. జియో భవిష్యత్ వృద్ధిపై ఉన్న అంతర్జాతీయ నమ్మకానికి ఒక సూచికగా భావించవచ్చు.

ఇన్వెస్టర్లకు లాభాలు వస్తాయా?

ఇదే ఇప్పుడు అందరి ముందున్న అసలు ప్రశ్న.

జియో IPOపై భారీ డిమాండ్ ఉండే అవకాశం ఉందని మార్కెట్ వర్గాలు భావిస్తున్నప్పటికీ, IPOలో లాభం ఖచ్చితమని ఎవరూ చెప్పలేరు.

అయితే జియోకు ఉన్న మార్కెట్ స్థానం, భారీ యూజర్ బేస్, డిజిటల్ ఎకానమీ వృద్ధి, టెలికాం రంగంలో బలమైన స్థానం, కొత్త డిజిటల్ వ్యాపారాల విస్తరణ వంటి అంశాలు దీర్ఘకాలిక వృద్ధి అవకాశాలపై ఇన్వెస్టర్ల దృష్టిని ఆకర్షించవచ్చు.

అదే సమయంలో IPO ధర, కంపెనీ valuation, earnings growth, debt position, profitability, listing సమయంలో మార్కెట్ పరిస్థితులు వంటి అంశాలు ఇన్వెస్టర్ల రాబడిని నిర్ణయిస్తాయి.

అందుకే “జియో IPO వస్తోంది.. కాబట్టి వెంటనే డబ్బులు పెట్టాలి” అనే విధంగా కాకుండా, IPO ధర , DRHPలోని పూర్తి ఆర్థిక వివరాలను పరిశీలించిన తర్వాతే నిర్ణయం తీసుకోవడం కీలకం.

దేశంలోనే అతిపెద్ద IPO అయితే ఏం జరుగుతుంది?

జియో IPO సుమారు రూ.37,800 కోట్ల స్థాయిలో వస్తే భారత IPO మార్కెట్‌లో భారీ రికార్డు నమోదవుతుంది.

ప్రస్తుతం హ్యుందాయ్ మోటార్ ఇండియా సుమారు రూ.27,000 కోట్ల IPO దేశంలో పూర్తయిన అతిపెద్ద పబ్లిక్ ఇష్యూగా ఉంది. జియో ఇష్యూ దానిని గణనీయంగా అధిగమించే అవకాశం ఉంది.

అంతేకాదు.. NSE వంటి పెద్ద లిస్టింగ్‌లపై చర్చ జరుగుతున్న సమయంలో జియో IPO మరింత పెద్ద ఇష్యూగా నిలిచే అవకాశం ఉంది.

రిలయన్స్ గ్రూప్ నుంచి దాదాపు రెండు దశాబ్దాల తర్వాత వస్తున్న తొలి IPO కావడం కూడా దీనికి ప్రత్యేక ప్రాధాన్యాన్ని తెచ్చిపెట్టింది. గతంలో 2006లో రిలయన్స్ పెట్రోలియం లిస్టింగ్ జరిగింది.

ఇన్వెస్టర్లకు ‘దీపావళి గిఫ్ట్’ అవుతుందా?

నవరాత్రి నుంచి దీపావళి మధ్య జియో IPO వస్తే.. పండుగ సీజన్‌లో భారత మార్కెట్‌కు ఇదే అతిపెద్ద ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ ఈవెంట్‌గా మారే అవకాశం ఉంది.

భారీ ఇష్యూ సైజ్, ప్రపంచ స్థాయి ఇన్వెస్టర్ల భాగస్వామ్యం, జియో బ్రాండ్, డిజిటల్ ఎకానమీపై పెరుగుతున్న ఆసక్తి.. ఇవన్నీ కలిసి IPOపై భారీ డిమాండ్‌కు దారితీయవచ్చన్న అంచనాలు ఉన్నాయి.

అయితే అసలు పరీక్ష IPO ధర నిర్ణయించే సమయంలోనే ఉంటుంది.

జియో ఎంత valuation కోరుతోంది? షేర్ ధర ఎంత ఉంటుంది? IPOలో రిటైల్ ఇన్వెస్టర్లకు ఎంత కేటాయిస్తారు? లిస్టింగ్ రోజున మార్కెట్ ఎలా స్పందిస్తుంది? అన్నది కీలకం.

ప్రస్తుతం మాత్రం ఒక విషయం స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది.

ముకేశ్ అంబానీ జియోను స్టాక్ మార్కెట్‌లోకి తీసుకొస్తే.. భారత IPO మార్కెట్‌లో ఇప్పటివరకు చూడని అతిపెద్ద ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ స్టోరీ మొదలయ్యే అవకాశం ఉంది.