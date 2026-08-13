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- Pilot Training : తెలుగు యువతకు లక్కీ ఛాన్స్... ఇకపై ఈజీగా మీ పైలట్ కలను నిజం చేసుకోవచ్చు
Pilot Training : తెలుగు యువతకు లక్కీ ఛాన్స్... ఇకపై ఈజీగా మీ పైలట్ కలను నిజం చేసుకోవచ్చు
Pilot Training Institutes : విమానయాన రంగంలో ఉద్యోగాల కోసం ప్రయత్నించేవారు, మరీముఖ్యంగా పైలట్ గా మారి విమానాన్ని నడపాలనుకునే తెలుగు యువతకు అద్భుత అవకాశం వచ్చింది. ఏకంగా 6 పైలట్ శిక్షణా కేంద్రాల ఏర్పాటుకు రంగం సిద్దమయ్యింది.
ఏపీలో పైలట్ శిక్షణా కేంద్రాలు
ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ప్రభుత్వం రాష్ట్రంలో విమానయాన రంగాన్ని మరింత బలోపేతం చేసే లక్ష్యంతో ఒక కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. రాష్ట్రంలో కొత్తగా ఆరు పైలట్ శిక్షణా కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేసేందుకు సిద్దమయ్యింది. ఈ కేంద్రాలు యువతకు అత్యున్నత స్థాయి పైలట్ శిక్షణను అందించడానికి తోడ్పడతాయి. తద్వారా వారు దేశీయ, అంతర్జాతీయ విమానయాన సంస్థలలో సుస్థిరమైన ఉద్యోగాలు పొందేందుకు మార్గం సుగమం అవుతుంది. ముఖ్యంగా ఇది రాష్ట్రంలోని వేలాది మంది యువతకు మెరుగైన భవిష్యత్తును నిర్మించడంలో గణనీయంగా సహాయపడుతుంది. ఈ చర్య రాష్ట్ర ఆర్థికాభివృద్ధికి కూడా దోహదపడుతుంది.
ఈ పైలట్ శిక్షణ కేంద్రాలు ఎక్కడ రానున్నాయి?
ఆంధ్ర ప్రదేశ్ కే చెందిన టిడిపి ఎంపీ కింజరాపు రామ్మోహన్ నాయుడు ఎన్డిఏ ప్రభుత్వం కేంద్ర విమానయాన శాఖ మంత్రిగా ఉన్నారు. దీంతో సొంత రాష్ట్రం ఏపీని విమానయాన రంగంలో అగ్రగామిగా నిలిపేందుకు ఆయన కృషి చేస్తున్నారు. ఇప్పటికే భోగాపురం విమానాశ్రయాన్ని ప్రతిష్ఠాత్మకంగా తీసుకుని నిర్మించారు... ఇటీవలే ప్రధాని మోదీ చేతులమీదుగా ఈ ఎయిర్ పోర్ట్ ఘనంగా ప్రారంభమైన విషయం తెలిసిందే. ఈ విమానాశ్రయం రాకతో ఆ ప్రాంతం రూపురేఖలే మారిపోయాయి... భవిష్యత్ లో మరింత డెవలప్మెంట్ జరిగే అవకాశాలున్నాయి.
అయితే కేవలం ఉత్తరాంధ్ర ప్రాంతాన్నే కాదు ఏపీ మొత్తం విమానయాన రంగ సేవలను విస్తరించాలని కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు భావిస్తున్నాయి. అందులో భాగంగానే తాజాగా ఆరు కొత్త పైలట్ శిక్షణా కేంద్రాల (ఫ్లయింగ్ ట్రైనింగ్ ఆర్గనైజేషన్ (FTO) ఏర్పాటుకు సిద్దమయ్యాయి. కర్నూల్, కడప, రాజమండ్రి విమానాశ్రయాల్లో ఈ పైలట్ శిక్షణా కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేయనున్నారు.
కర్నూల్ విమానాశ్రయం ఆంధ్ర ప్రదేశ్ విమానాశ్రయాల డెవలప్మెంట్ సంస్థ (APADCL) నిర్వహణలో ఉంది. ఇక్కడ ఇప్పటికే ఓ పైలట్ శిక్షణా కేంద్రం రెడీ అయ్యింది... దీనిని ఈ నెలలోనే (ఆగస్ట్ 22న) ప్రారంభించనున్నారు. ఇక్కడే మరో పైలట్ శిక్షణా కేంద్రాన్ని ఈ డిసెంబర్ లో అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చేందుకు చకచకా ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి.
ఇక ఎయిర్పోర్ట్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా (AAI) పరిధిలోని రాజమండ్రి, కడప విమానాశ్రయాల్లో రెండేసి చొప్పున నాలుగు పైలట్ శిక్షణా కేంద్రాలు ఏర్పాటుచేయనున్నట్లు ప్రకటించారు. ఇవి ప్రస్తుతం టెండర్ల దశలో ఉన్నాయని... వచ్చే ఏడాది కార్యకలాపాలు ప్రారంభం అవుతాయని అధికారులు చెబుతున్నారు. ప్రైవేట్ సంస్థలు ఈ శిక్షణా కేంద్రాలను నిర్వహించనున్నాయి... ఒక్కో కేంద్రంలో 30 నుండి 40 మంది పైలట్ శిక్షణ పొందనున్నారు.
తెలుగు యువతకు లక్కీ ఛాన్స్
ఏపీలో ఏర్పాటయ్యే ఈ పైలట్ శిక్షణా కేంద్రాల ద్వారా తెలుగు యువతకు మంచి అవకాశాలు దక్కనున్నాయి. ఈ సంస్థలు ప్రపంచ స్థాయి ప్రమాణాలతో కూడిన శిక్షణ అందించి మెరుగైన పైలట్లుగా తీర్చిదిద్దుతాయి. ఆధునిక విమానాలతో, అనుభవజ్ఞులైన బోధకులతో కూడిన సమగ్ర శిక్షణ లభిస్తుంది.. ఇలా విమానయాన రంగంలో కెరీర్ ప్రారంభించాలనుకునే యువతకు ఇది ఒక సువర్ణావకాశం. ఈ కేంద్రాల ద్వారా శిక్షణ పొందిన యువకులు కేవలం పైలట్లుగానే కాకుండా, విమానయానానికి సంబంధించిన ఇతర సాంకేతిక రంగాలలో కూడా నిపుణులుగా ఎదగగలరు. ఇది వారి భవిష్యత్తు ఆశయాలకు కొత్త రెక్కలు తొడుగుతుంది.
పైలట్ శిక్షణా కేంద్రాలతో ఉపాధి అవకాశాలు
పైలట్ శిక్షణా కేంద్రాల ఏర్పాటు కేవలం పైలట్లకే కాకుండా, స్థానిక ప్రజలకు కూడా విస్తృత ఉపాధి అవకాశాలను సృష్టిస్తుంది. ఈ కేంద్రాలకు అవసరమైన సిబ్బంది, మౌలిక సదుపాయాల కల్పన, నిర్వహణ వంటి పనుల్లో స్థానికులకు ఉద్యోగాలు లభిస్తాయి. విమానయాన సాంకేతిక నిపుణులు, ఎయిర్ట్రాఫిక్ కంట్రోలర్లు, గ్రౌండ్ స్టాఫ్, మెయింటెనెన్స్ టెక్నీషియన్లు, లాజిస్టిక్స్ నిపుణులు వంటి అనేక పరోక్ష ఉద్యోగాలు అందుబాటులోకి వస్తాయి. అంతేకాకుండా ఆహార సేవలు, రవాణా, భద్రతా సిబ్బంది వంటి సహాయక రంగాలలో కూడా స్థానికులకు ఉపాధి అవకాశాలు పెరుగుతాయి. ఇది స్థానిక ఆర్థిక వ్యవస్థకు గణనీయమైన ప్రోత్సాహాన్ని ఇస్తుంది.
పైలట్లను తయారుచేసే కేంద్రంగా ఏపీ
ఆరు పైలట్ శిక్షణా కేంద్రాల ఏర్పాటు వెనుక రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒక బలమైన దూరదృష్టితో వ్యవహరిస్తోంది. నైపుణ్యాభివృద్ధి, ఉద్యోగ కల్పన లక్ష్యాలను ఇది ప్రతిబింబిస్తుంది. విమానయాన రంగాన్ని ఒక కీలక వృద్ధి ఇంజిన్గా గుర్తించి, స్థానిక యువతకు అంతర్జాతీయ స్థాయి నైపుణ్యాలను అందించడం ప్రభుత్వ ప్రధాన లక్ష్యం. ఈ కేంద్రాలు రాష్ట్రంలోని యువతకు కేవలం ఉద్యోగాలు కల్పించడమే కాకుండా, వారిని భవిష్యత్తు విమానయాన రంగ నాయకులుగా తీర్చిదిద్దుతాయి. ఇది దీర్ఘకాలంలో ఆంధ్ర ప్రదేశ్ను దేశంలోనే ప్రముఖ విమానయాన శిక్షణ కేంద్రంగా మారుస్తుంది. ప్రభుత్వం ఈ చర్య ద్వారా ఆర్థిక వృద్ధిని సాధించాలనే లక్ష్యంతో ఉంది.
నూతనంగా ఏర్పాటు చేయనున్న ఈ శిక్షణా కేంద్రాలు యువతకు విమానయాన రంగంలో అద్భుతమైన కెరీర్ అవకాశాలను అందిస్తాయి. శిక్షణ పూర్తి చేసుకున్న వారు కమర్షియల్ పైలట్లుగా, కార్గో పైలట్లుగా, ఫ్లైట్ ఇన్స్ట్రక్టర్లుగా, లేదా కార్పొరేట్ జెట్ పైలట్లుగా మారవచ్చు. అంతేకాకుండా ఎయిర్క్రాఫ్ట్ మెయింటెనెన్స్ ఇంజనీరింగ్, ఏవియానిక్స్, ఎయిర్పోర్ట్ మేనేజ్మెంట్ వంటి అనుబంధ రంగాలలో కూడా విస్తృత అవకాశాలు ఉంటాయి. ఈ శిక్షణా కేంద్రాలు దేశీయంగా, అంతర్జాతీయంగా పెరుగుతున్న పైలట్ల డిమాండ్ను తీర్చడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. ఇది రాష్ట్రంలోని యువతకు బంగారు భవిష్యత్తుకు బాటలు వేస్తుంది. ప్రతి ఒక్కరూ ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలి.