ఎవరు ఎక్కువ ఫుడ్ తింటారు.. పొడవుగా ఉన్నోళ్లా లేక పొట్టోళ్ళా?
యూపీఎస్సీ ఇంటర్వ్యూ అనగానే చాలామందికి కష్టమైన జీకే, కరెంట్ అఫైర్స్ లేదంటే సబ్జెక్ట్ ప్రశ్నలే గుర్తొస్తాయి. కానీ అభ్యర్థి లాజికల్ థికింగ్ను పరీక్షించే ప్రశ్నలు కూడా చాలా ఉంటాయి. అలాంటి ఓ ప్రశ్నను ఇక్కడ చూద్దాం.
పొడవుగా ఉన్నవాళ్లు ఎక్కువ తింటారా?
‘పొడవుగా ఉన్నవాళ్లు ఎక్కువ తింటారా?’ ఈ ప్రశ్న వినగానే చాలామంది వెంటనే ‘అవును’ లేదా ‘కాదు’ అని ఏదో జవాబు చెప్పేస్తారు. కానీ యూపిఎస్సి ఇంటర్వ్యూలో ఇలాంటి లాజికల్ ప్రశ్నకు పైపైన సమాధానం ఇచ్చేయకూడదు. దాని వెనకున్న కారణాలను విశ్లేషించాలి. ఒక వ్యక్తి ఆహార అవసరాలను కేవలం ఎత్తు మాత్రమే నిర్ణయించదు. శరీర పరిమాణం, బరువు, వయసు, లింగం, శారీరక శ్రమ, ఆరోగ్యం వంటి చాలా అంశాలు దీనిపై ప్రభావం చూపుతాయి... ఆలా వివరణతో కూడిన జవాబు చెప్పాలి.
ఇలా సమాదానం చెప్పండి
ఈ ప్రశ్నకు అభ్యర్థి ఇలా సమాధానం ఇవ్వొచ్చు.. ‘సార్/మేడమ్, పొడవుగా ఉన్నవాళ్లందరూ కచ్చితంగా ఎక్కువ తింటారని చెప్పలేం’. ఆ తర్వాత ఒక వ్యక్తి ఆహార అవసరాలను ప్రభావితం చేసే ఇతర అంశాల గురించి వివరించాలి. ఇలాంటి సమాధానం, మీరు ఒక సమస్యను ఒకే కోణంలో కాకుండా, అన్ని వైపుల నుంచి ఆలోచిస్తారని తెలియజేస్తుంది.
మరి ఎవరు ఎక్కువ తింటారు?
ఉదాహరణకు పొట్టిగా ఉన్నప్పటికీ రోజూ కష్టపడి పనిచేసే వ్యక్తికి ఎక్కువ శక్తి అవసరం. అదే సమయంలో పొడవుగా ఉండి, పెద్దగా శారీరక శ్రమ లేని వ్యక్తికి అంత శక్తి అవసరం ఉండకపోవచ్చు. జీవక్రియ (Metabolism), శరీర బరువు, వయసు, చేసే పని వంటివి కూడా రోజువారీ శక్తి అవసరాలను నిర్ణయిస్తాయి. కాబట్టి ఆహారం విషయంలో ఎత్తు మాత్రమే కొలమానం కాదు అంటూ చాలా డిప్లమాటిక్ గా సమాధానం చెప్పాలి.
ఇంటర్వ్యూ టిప్స్
ఇలాంటి ప్రశ్నల ద్వారా ఇంటర్వ్యూ బోర్డు అభ్యర్థి ఆలోచనా విధానాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. తెలిసిన సమాధానాన్ని వెంటనే చెప్పడం కంటే, ప్రశ్న పరిధిని అర్థం చేసుకుని, తార్కికంగా విశ్లేషించడం ముఖ్యం. ముఖ్యంగా అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఉద్యోగాల్లో ఒకే సమస్యను బహుళ కోణాల్లో చూసి, ఆధారాలతో నిర్ణయం తీసుకునే సామర్థ్యం చాలా అవసరం.
ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఇలాంటి ప్రశ్నలకు సమాధానమిచ్చేటప్పుడు సాధారణీకరించడం (generalize) మంచిది కాదు. ‘పొడవుగా ఉన్నవాళ్లంతా ఎక్కువ తింటారు’ లేదా ‘ఎత్తుకు, ఆహారానికి సంబంధమే లేదు’ అని రెండు తీవ్రమైన అభిప్రాయాలు చెప్పే బదులు, ‘ఎత్తు ఒక కారణం కావచ్చు, కానీ అదే నిర్ణయాత్మక అంశం కాదు’ అని సమతుల్యమైన సమాధానం ఇవ్వాలి.
మొత్తంగా యూపీఎస్సీ ఇంటర్వ్యూలో కొన్నిసార్లు సింపుల్గా కనిపించే ప్రశ్నలే మన ఆలోచనా విధానాన్ని పరీక్షిస్తాయి. కాబట్టి ప్రశ్న ఎంత సులభంగా ఉన్నా కంగారు పడకుండా, దాన్ని అర్థం చేసుకుని, తార్కికంగా సమాధానం ఇవ్వడం మంచిది.