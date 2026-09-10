Meal Maker: మీల్ మేకర్ అంటే ఏమిటి? వాటిని ఎలా తయారు చేస్తారో తెలిస్తే మీరు షాకవుతారు
Meal Maker: మీల్ మేకర్ ను బిర్యానీలో, కూరల్లో ఎక్కువగా వేస్తూ ఉంటారు. అసలు మీల్ మేకర్ అంటే ఏమిటి? అవి ఎలా తయారవుతాయి? సోయా చంక్స్ ను మీల్ మేకర్ అని ఎందుకు పిలుస్తారు? వీటన్నింటికీ ఇక్కడే జవాబులు ఇచ్చాము.
మీల్ మేకర్ అంటే ఏమిటి?
మీల్ మేకర్ అంటే సోయా చంక్స్. మీల్ మేకర్ అనే పదార్థమేమీ ప్రత్యేకంగా లేదు. కాకపోతే పూర్వం నుంచి వాటిని అలా పిలవడం అలవాటైపోయింది. భారతదేశంలో ఈ సోయా చంక్స్ను మొట్టమొదటిసారిగా ‘మైసూర్ ఫీడ్స్’ అనే సంస్థ 1970వ సమయంలో మార్కెట్లోకి తీసుకొచ్చింది. ఆ కంపెనీ తమ ఉత్పత్తికి పెట్టిన బ్రాండ్ పేరే ‘మీల్ మేకర్’. దాంతో ఆ పదార్థాన్ని మీల్ మేకర్ అని పిలవడమే అలవాటై పోయింది ప్రజలకు. భోజనాన్ని (Meal) సంపూర్ణంగా, పోషకభరితంగా మార్చేది" అనే అర్థం వచ్చేలా కంపెనీ తమ ఉత్పత్తికి ‘మీల్ మేకర్’ అనే పేరును ఎంచుకుంది. కానీ అది ఆ పదార్థం పేరుగా మారిపోయింది. వాటిని మీల్ మేకర్ అని పిలవకూడదు. సోయా చంక్స్ అనాలి.
మీల్ మేకర్ తయారీ ఎలా?
ముందుగా నాణ్యమైన సోయా గింజలను ఎంపిక చేసుకుని వాటిలోని దుమ్ము, రాళ్లు, చెత్తను శుభ్రం చేస్తారు. సోయాబీన్స్లో సహజంగానే నూనె ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఆ నూనెను తీసేశాక, ప్రోటీన్ ఎక్కువగా ఉండే పిండి మిగులుతుంది. ఇదే మీల్ మేకర్ తయారీకి వాడతారు. ఈ నూనె లేని సోయా పదార్థాన్ని అవసరమైన సైజులో పిండిగా లేదా చిన్న పలుకులుగా మారుస్తారు.సోయా పిండిలో సరైన మోతాదులో నీళ్లు కలిపి, మిశ్రమాన్ని రెడీ చేస్తారు.
సోయా పిండిని మనం చూసే మెత్తటి, పీచు లాంటి సోయా చంక్స్గా మార్చే ముఖ్యమైన ప్రక్రియ ఎక్స్ట్రూషన్. ఈ మిశ్రమాన్ని ఒక ఎక్స్ట్రూడర్ మెషీన్లోకి పంపుతారు. అక్కడ వేడి, ఒత్తిడి వల్ల సోయా ప్రోటీన్ నిర్మాణం మారిపోయి, మాంసం లాంటి పీచు పదార్థం వస్తుంది. మెషీన్ నుంచి బయటకు వచ్చే పదార్థాన్ని చిన్న చిన్న ఉండలుగా, ముక్కలుగా కట్ చేస్తారు. తర్వాత వాటిని బాగా ఎండబెడతారు. దీనివల్ల తేమ పోయి, ఎక్కువ రోజులు నిల్వ ఉంటాయి. ఎండిపోయిన సోయా చంక్స్ను చల్లార్చి, క్వాలిటీ చెక్ చేసి ప్యాక్ చేస్తారు.
ప్రొటీన్ కోసం తినాల్సిందే
నూనె తీసేసిన సోయా పిండిలో ప్రోటీన్ శాతం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. అందుకే మీల్ మేకర్లోనూ ప్రోటీన్ అధికంగా ఉంటుంది. భారత FSSAI ప్రమాణాల ప్రకారం, టెక్స్చర్డ్ సోయా ప్రోటీన్లో కనీసం 50% ప్రోటీన్ ఉండాలి. కొవ్వు 1% కంటే ఎక్కువ ఉండకూడదు. అందుకే తక్కువ ధరలో ఎక్కువ ప్రోటీన్ కావాలనుకునేవారికి ఇది మంచి ఆప్షన్.