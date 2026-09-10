గ్యాస్ స్టవ్ పక్కనే ఉప్పు డబ్బా పెడుతున్నారా? ఏం జరుగుతుందో తెలుసా?
వంటింట్లో గ్యాస్ స్టవ్ పక్కనే పప్పులు, ఉప్పులు వంటివి పెట్టుకుంటారు. చాలామంది గ్యాస్ స్టవ్ పక్కనే ఉప్పు డబ్బాను పెడతారు. చేతికి అందుబాటులో ఉంటే పని తేలిక అవుతుందని అందరూ అనుకుంటారు. కానీ, ఇది మంచి అలవాటు కాదు.
గ్యాస్ పక్కన ఉప్పు డబ్బా పెట్టకూడదా?
ఉప్పు అంత త్వరగా పాడవ్వదు. కానీ కొన్ని కారణాల వల్ల ఉప్పు కూడా పాడయ్యే పరిస్థితి ఉంది. ఉప్పు అంటే సోడియం క్లోరైడ్. ఇది చాలా కాలం పాటు నిల్వ ఉంటుంది. కానీ ఉప్పుకు గాలిలోని తేమను పీల్చుకునే గుణం అధికంగా ఉంటుంది. దాన్ని సరిగ్గా నిల్వ చేయకపోతే అది త్వరగా గడ్డకట్టేస్తుంది. వంట చేసేటప్పుడు గ్యాస్ స్టవ్ చుట్టూ వేడి, నీటి ఆవిరి, తేమ ఉంటాయి. ఈ తేమను ఉప్పు సులభంగా పీల్చుకుంటుంది. అందుకే స్టవ్ పక్కన ఉప్పు డబ్బా పెట్టకూడదంటారు. ఉప్పు డబ్బాలో ఉప్పు రేణువులు ఒకదానికొకటి అంటుకుని గడ్డలుగా మారతాయి. వెంటనే ఉప్పు పాడవ్వదు కానీ, డబ్బా మూత సరిగ్గా పెట్టకపోతే త్వరగా పాడయ్యే ప్రమాదం ఉంది.
సింక్ పక్కన కూడా ఉప్పు పెట్టొద్దు
గ్యాస్ స్టవ్ పక్కన మాత్రమే కాదు, సింక్ పక్కన కూడా ఉప్పు డబ్బా పెట్టడం ఏమాత్రం మంచిది మంచిది కాదు. గిన్నెలు కడిగేటప్పుడు పడే నీటి తుంపరలు ఉప్పుపై పడవచ్చు. అక్కడ తేమ వాతావరణం అధికంగా ఉంటుంది.కాబట్టి గ్యాస్ స్టవ్, సింక్ రెండింటికీ దూరంగా పొడిగా ఉండే అల్మారా లేదా షెల్ఫ్లో ఉప్పును పెట్టడం ఉత్తమం.
ఉప్పును ఎలా నిల్వ చేయాలి?
ఉప్పును నిల్వ చేసే పద్ధతి ప్రత్యేకంగా ఉంది. గాలి చొరబడని, మూత గట్టిగా ఉండే డబ్బాలో ఉప్పును నిల్వ చేయండి. గాజు, సిరామిక్ లేదా మంచి నాణ్యత గల ఫుడ్-గ్రేడ్ ప్లాస్టిక్ డబ్బాలను వాడొచ్చు. ఉప్పు తీసేటప్పుడు ఎప్పుడూ పొడి చెంచానే వాడాలి. తడి చెంచా వాడితే తేమ నేరుగా ఉప్పులోకి చేరుతుంది. ఉప్పు పాడయ్యే అవకాశం ఉంది.
ఉప్పు గడ్డకట్టినా లేదా చిన్న చిన్న గడ్డలు ఏర్పడితే, అది శుభ్రంగా ఉన్నంత వరకు పడేయాల్సిన అవసరం లేదు. చెంచాతో ఆ గడ్డలను పగలగొట్టి వాడుకోవచ్చు. ఉప్పు డబ్బాలో కొన్ని పొడి బియ్యం గింజలు వేసినా ఉప్పులోని తేమను ఆ గింజలు పీల్చుకునే అవకాశం ఉంది.