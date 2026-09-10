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- Bigg Boss Telugu: బిగ్ బాస్ 10 తెలుగులో ఆ కామనర్ పై సెలబ్రిటీల గ్రూప్ దాడి.. మరో కౌశల్ ఆర్మీ పుట్టుకొస్తుందా?
Bigg Boss Telugu: బిగ్ బాస్ 10 తెలుగులో ఆ కామనర్ పై సెలబ్రిటీల గ్రూప్ దాడి.. మరో కౌశల్ ఆర్మీ పుట్టుకొస్తుందా?
Bigg Boss Telugu: బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 10 మొదటి రోజు నుంచే రసవత్తరంగా మారింది. కామనర్స్ వర్సెస్ సెలెబ్రిటీల్లా మారిపోయింది పరిస్థితి. ముఖ్యంగా కామనర్ రోహిత్ పై కొంతమంది సెలెబ్రిటీలు విరుచుకుపడుతున్నారు.
కామనర్ ను సెలెబ్రిటీ చేసేస్తున్నారుగా
బిగ్బాస్ తెలుగు సీజన్ 10 హౌస్లో మొదటి రోజు నుంచే ఆట ఆసక్తికరంగా మారిపోయింది. కామనర్ కోటాలో అడుగుపెట్టిన రోహిత్ నాయుడిని హౌస్లోని కొంతమంది సెలబ్రిటీలంతా ఏకమై టార్గెట్ చేయడం ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్గా మారింది. ముఖ్యంగా వర్షిణి, త్రిగుణ్, కృష్ణుడు వంటి ప్రముఖ కంటెస్టెంట్లు ఒక గ్రూపుగా ఏర్పడి, ప్రతీ చిన్న విషయానికీ రోహిత్ను ఇరుకున పెట్టాలని చూస్తున్నారు. చిన్నపాటి పనుల దగ్గర్నుంచి నామినేషన్స్, టాస్కుల వరకు రోహిత్ను ఏవో ఒక మాటలు అనడం, అతడిపై అనవసరంగా అరవడం, కావాలనే గొడవలకు దిగడం వంటి పనులు చేస్తున్నారుపిస్తున్నాయి. ఒక సామాన్యుడిని సెలబ్రిటీలందరూ కలిసి హౌస్లో రోహిత్ ను అణగదొక్కాలని చూస్తున్నారనే భావన ఇప్పటికే బిగ్ బాస్ వీక్షకుల్లో వచ్చేసింది.
బిగ్ బాస్ చరిత్రను చూస్తే
బిగ్బాస్ చరిత్రను లోతుగా విశ్లేషిస్తే, తోటి కంటెస్టెంట్ల గ్రూపిజం ఎప్పుడూ ఒంటరిగా నిలబడే వ్యక్తికే ప్రజాదరణను తెచ్చిపెట్టింది. గతంలో సీజన్ 2లో కౌశల్ను, బిగ్బాస్ ఓటీటీ (నాన్స్టాప్) సీజన్లో బిందు మాధవిని హౌస్మేట్స్ అందరూ ఏకమై కార్నర్ చేసిన సందర్భాలను ప్రేక్షకులు ఎప్పటికీ మరచిపోలేరు. ఆ రోజుల్లో వారిపై జరిగిన మాటల దాడి, అవమానాలే బయట వారికి సానుభూతిని తెచ్చిపెట్టడమే కాకుండా.. 'కౌశల్ ఆర్మీ', 'బిందు ఆర్మీ' వంటి బలమైన అభిమాన బలగాలను సృష్టించాయి. ఆ బలమే చివరికి వారిని ఏకపక్షంగా విజేతలుగా నిలబెట్టింది. ఇప్పుడు రోహిత్ నాయుడు విషయంలోనూ సరిగ్గా అదే సీన్ కనిపిస్తోంది. సెలబ్రిటీలు ఎంత ఎక్కువగా రోహిత్ను లక్ష్యంగా చేసుకుంటున్నారో, సోషల్ మీడియాలో అతడికి మద్దతు అంతగా పెరుగుతోంది.
వీళ్లే హీరోను చేసేస్తున్నారు
రోహిత్ నాయుడు చూసేందుకు హ్యాండ్సమ్ గా ఉంటాడు. అంతేకాకుండా కొంచెం బ్యాలెన్స్ డ్ ఉండే క్యారెక్టర్. అందులోనూ వర్షిణి, త్రిగుణ్, కృష్ణుడు వంటిసెలెబ్రిటీలు అతడిని తొక్కాలని చేస్తున్న ప్రయత్నాలే చివరికి అతడిని ఒక తిరుగులేని హీరోగా నిలబెట్టేలా కనిపిస్తున్నాయి. ఎదురుగా ఎంతమంది ఉన్నా, ఎంతటి మాటల దాడి జరుగుతున్నా రోహిత్ నాయుడు హుందాగా సమాధానం ఇస్తూ తన ఆటను తాను నిజాయితీగా కొనసాగిస్తే విజయం అతడికి మరింత సులువవుతుంది. సెలబ్రిటీల గ్రూపిజం, వారి అహంకార ధోరణి రోహిత్ గ్రాఫ్ను విపరీతంగా పెంచేస్తున్నాయి. ఇదే ధోరణి కొనసాగితే, రాబోయే రోజుల్లో బయట రోహిత్పై సానుభూతి ఓట్ల రూపంలో సునామీలా మారి, మరోసారి ఒక కామనర్ బిగ్బాస్ ట్రోఫీని గెలుచుకుని కొత్త చరిత్ర సృష్టించడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది.