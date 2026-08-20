వాకింగ్ vs స్కిప్పింగ్.. వేగంగా బరువు తగ్గాలంటే రోజూ ఏది చేయాలి?
ఆధునిక కాలంలో అధిక బరువుతో బాధపడుతున్నవారు ఎక్కువ. బరువు తగ్గాలని చాలా మంది వాకింగ్, స్కిప్పింగ్ చేస్తూ ఉంటారు. ఈ రెండింటిలో ఏది ప్రతిరోజూ చేయడం వల్ల త్వరగా క్యాలరీ బర్న్ చేయవచ్చో తెలుసుకోండి.
స్కిప్పింగ్ లేదా వాకింగ్.. ఏది మంచిది
బరువు తగ్గాలనుకునేవారు ఆహార నియమాలు పాటించడంతో పాటూ వ్యాయామాలు కూడా చేయాలి. రోజూ సులభంగా చేయగలిగే వ్యాయామాల్లో వాకింగ్, స్కిప్పింగ్ ముఖ్యమైనవి. కానీ, శరీరంపై ప్రభావం, క్యాలరీలు బర్న్ చేసే వేగంలో ఈ రెండింటి మధ్య చాలా తేడాలున్నాయి.
వాకింగ్ చేయడం వల్ల లాభాలు
వాకింగ్ అనేది శరీరానికి ఎక్కువ ఒత్తిడి కలిగించని 'లో-ఇంపాక్ట్' వ్యాయామం. వయసు, ఫిట్నెస్ను బట్టి వేగాన్ని మార్చుకోవచ్చు కాబట్టి, చాలామంది దీన్ని రోజూ చేయగలరు. రోజూ 30 నిమిషాలు వేగంగా నడవడం వల్ల శరీర కదలికలు పెరిగి, గుండె ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది. ఇది బరువును అదుపులో ఉంచడానికి, ఎక్కువసేపు కూర్చునే అలవాటును తగ్గించడానికి కూడా సహాయపడుతుంది. బయట పార్కులో నడిస్తే మనసుకు చాలా రిఫ్రెషింగ్గా ఉంటుంది. అందుకే, శారీరక ఆరోగ్యంతో పాటు మానసిక ఆరోగ్యానికీ వాకింగ్ మేలు చేస్తుంది.
స్కిప్పింగ్ చేస్తే
ఏది చేస్తే బరువు తగ్గుతారు
తక్కువ సమయంలో ఎక్కువ క్యాలరీలు బర్న్ చేయాలనుకుంటే స్కిప్పింగ్ మంచి వ్యాయామం. అయితే, ఎన్ని క్యాలరీలు ఖర్చవుతాయి అనేది శరీర బరువు, వ్యాయామ వేగం, తీవ్రత, చేసే సమయం వంటి అంశాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. వాకింగ్లో ఉన్న ముఖ్యమైన ప్రయోజనం ఏంటంటే, దీన్ని ఎక్కువ కాలం పాటు కొనసాగించడం సులభం. ముఖ్యంగా వ్యాయామం కొత్తగా మొదలుపెట్టేవారికి వాకింగ్ మంచి ఆప్షన్.
వేగంగా, ఎక్కువ తీవ్రతతో క్యాలరీలు బర్న్ చేయాలనుకునే వారికి స్కిప్పింగ్ బెస్ట్ ఛాయిస్. అదే సమయంలో, రోజూ సులభంగా చేసే వ్యాయామం కావాలనుకునే వారికి వాకింగ్ చాలా అనువైనది.