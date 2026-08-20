Dragon Fruit: డ్రాగన్ ఫ్రూట్ తెగ తినేస్తున్నారా? ఈ సమస్యలు వచ్చేస్తాయి జాగ్రత్త
Dragon Fruit: డ్రాగన్ ఫ్రూట్ అంటే ఎంతో మందికి ఇష్టం. ఫైబర్, విటమిన్లు, యాంటీఆక్సిడెంట్లు దీనిలో పోషకాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇది తినడం వల్ల ఎన్నో లాభాలు ఉన్నాయి. అలాగే దీన్ని అతిగా తింటే కొన్ని సమస్యలు కూడా వస్తాయి.
డ్రాగన్ ఫ్రూట్ తో జాగ్రత్త
డ్రాగన్ ఫ్రూట్ పేరు చెబితేనే ఎంతో మందికి నోరూరిపోతుంది. ఈ పడులో ఫైబర్, విటమిన్లు, యాంటీఆక్సిడెంట్లు వంటి పోషకాలు అధికంగా ఉంటాయి. వీటి కోసమే ఎంతో మంది డ్రాగన్ ఫ్రూట్స్ తింటూ ఉంటారు. ఇది ఎన్నో అనారోగ్యాలు రాకుండా కాపాడుతుంది. కానీ ఇదే పండును అతిగా తింటే మాత్రం కొన్ని ఆరోగ్య సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంది.
డ్రాగన్ ఫ్రూట్ కొంతమందికి అలర్జీని ఇస్తుంది. అలాంటివాళ్లు దీన్ని పూర్తిగా తినకపోవడమే మంచిది. అయితే ఇది చాలా అరుదుగా జరుగుతుంది, కానీ ఈ పండు తిన్న తర్వాత దురద, చర్మంపై దద్దుర్లు, పెదాలు లేదా నాలుక వాపు, వాంతులు వంటి అలెర్జీ లక్షణాలు కనిపిస్తే ఈ పండుకు దూరంగా ఉండడమే మంచిది.
డయాబెటిస్ ఉన్నవారు?
డ్రాగన్ ఫ్రూట్ తిన్నతరువాత శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది వంటి తీవ్రమైన లక్షణాలు కనిపిస్తే, వెంటనే డాక్టర్ను సంప్రదించాలి. డయాబెటిస్ ఉన్నవాళ్లు డ్రాగన్ ఫ్రూట్ తినే పరిమాణంపై చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. డ్రాగన్ ఫ్రూట్ తిన్న తరువాత రక్తంలోని చక్కెర స్థాయులు ప్రభావితం అవుతాయి. ముఖ్యంగా, డయాబెటిస్ తగ్గించే మందులు లేదా ఇన్సులిన్ వాడేవాళ్లు దీన్ని ఎక్కువగా తింటే, రక్తంలో చక్కెర స్థాయులు బాగా పడిపోయే ప్రమాదం ఉంది.
కిడ్నీ వ్యాధులు ఉన్నవారు
కిడ్నీ సంబంధిత సమస్యలతో బాధపడేవారు డ్రాగన్ ఫ్రూట్ చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. కిడ్నీలు సరిగ్గా పనిచేయనప్పుడు, శరీరంలోని పొటాషియం స్థాయులను నియంత్రించడం కష్టమవుతుంది. అందుకే, పండ్లలోని పొటాషియం పరిమాణం చాలా ముఖ్యం. కిడ్నీ వ్యాధి ఉన్నవాళ్లు డ్రాగన్ ఫ్రూట్ను పూర్తిగా మానేయాల్సిన అవసరం లేదు. కిడ్నీ వ్యాధి దశ, రక్తంలో పొటాషియం స్థాయి, వాడుతున్న మందుల ఆధారంగా ఎంత పరిమాణంలో తినాలో డాక్టరే నిర్ణయించాలి.
ఆరోగ్యంగా ఉన్నవారికి ఇది సాధారణంగా సురక్షితమైన పండు. కానీ, అలర్జీలు ఉన్నవాళ్లు దీన్ని పూర్తిగా తినకూడదు. డయాబెటిస్, కిడ్నీ సమస్యలు లేదా ఇతర దీర్ఘకాలిక ఆరోగ్య సమస్యలు ఉన్నవాళ్లు, దీన్ని ఎంత మోతాదులో తినవచ్చో డాక్టర్తో మాట్లాడి తెలుసుకోవాలి.