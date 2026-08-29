Lock Temple: ఈ గుడికి వెళ్లిన ప్రతి ఒక్కరూ... తాళం వేసి వస్తారు, ఎందుకో తెలుసా?
Lock Temple: మన దేశంలో తాళాలు కట్టే గుడి ఒకటి ఉందని మీకు తెలుసా? ఈ గుడికి వెళ్లినవారు ఎవరైనా సరే తాళం వేసి వస్తారు. నమ్మాలని లేదా? కానీ నిజం.. తాళం వేయడానికే ఈ గుడికి వెళతారు.
తాళం వేయడానికి మాత్రమే వెళ్లే గుడి ఇది..
సాధారణంగా ఏ శివాలయానికి వెళ్లినా గుడి ప్రాంగణంలో భక్తితో మోగించే గంటలు కనిపిస్తాయి. కానీ ఉత్తరప్రదేశ్లోని ప్రయాగ్రాజ్ నగరంలో ఉన్న శ్రీ నాథేశ్వర్ మహాదేవ్ ఆలయానికి వెళ్తే మాత్రం.. గంటలకు బదులు ఎటు చూసినా వేలాది తాళాలు వేలాడుతూ దర్శనమిస్తాయి. అందుకే ఈ విచిత్ర ఆలయాన్ని స్థానికులు ప్రేమగా ‘తాలే వాలే మహాదేవ్’ అని పిలుచుకుంటారు.
గంటలు కాకుండా తాళాలు ఎందుకు?
ఇక్కడ తాళం వేయడం వెనుక భక్తుల ఒక ఆసక్తికరమైన విశ్వాసం దాగి ఉంది:
కోరికను "లాక్" చేయడం: భక్తులు తమ మనసులోని కోరిక నెరవేరాలని లేదా సమస్యలు తీరాలని ఒక కొత్త తాళాన్ని తెచ్చి, తమ మొక్కును ప్రతీకాత్మకంగా “లాక్” (Lock) చేసి ఆలయ రైలింగ్లు లేదా రాడ్లకు కడతారు.
కోరిక తీరాక "అన్లాక్": స్వామివారి అనుగ్రహంతో అనుకున్న కోరిక నెరవేరిన తర్వాత, భక్తులు మళ్లీ ఈ ఆలయానికి వచ్చి తాము వేసిన తాళాన్ని తీసి “అన్లాక్” (Unlock) చేసుకుని తీసుకెళ్తారు.
ఆలయంలో ఎన్ని తాళాలు ఉన్నాయి?
ఆలయ మహంత్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, ప్రస్తుతం అక్కడ సుమారు 50,000 పైగా తాళాలు వేలాడుతున్నాయి.
ప్రతిరోజూ భక్తులు తమ నమ్మకంతో తెచ్చే మరో 100 నుండి 150 కొత్త తాళాలు ఈ ఆలయ ప్రాంగణంలో చేరుతుంటాయి.
ఆలయ చరిత్ర, ప్రత్యేకతలు..
500 ఏళ్ల పురాతన చరిత్ర: ఈ ఆలయం సుమారు 500 సంవత్సరాల క్రితం, మొఘలుల కాలంలో నిర్మించారని ప్రచారంలో ఉంది. ఆలయంలోని కొన్ని ప్రాచీన రాళ్లపై అరబిక్ లిపి ఆనవాళ్లు కూడా కనిపిస్తాయి.
భూగర్భ నిర్మాణం: ఈ దేవాలయం నేల మట్టానికి సుమారు 5 అడుగుల లోతులో, సాంప్రదాయ ఉత్తర భారత నిర్మాణ శైలిలో నిర్మించారు.
ఆధ్యాత్మిక విశ్వాసం: "తాళం వేస్తే కోరికలు తీరతాయి" అనేది భక్తుల గాఢమైన నమ్మకం, సాంప్రదాయం మాత్రమే.
కాన్పూర్ కాళీ మాత ఆలయం: భారతదేశంలో ఇలాంటి విచిత్రమైన సంప్రదాయం ఒక్క ప్రయాగ్రాజ్లోనే కాకుండా, కాన్పూర్లోని కాళీ మాత ఆలయంలో కూడా కనిపిస్తుంది. అక్కడ కూడా భక్తులు గంటలకు బదులు తాళాలు వేస్తూ తమ మొక్కులు చెల్లించుకుంటారు.