Sun Flower Seeds: రోజూ ఒక స్పూన్ సన్ ఫ్లవర్ సీడ్స్ తింటే జరిగే మ్యాజిక్ ఇదే..
Sun Flower Seeds: బాదం పప్పు, జీడి పప్పు లాగానే పొద్దు తిరుగుడు గింజలు కూడా ఆరోగ్యానికి చాలా మేలు చేస్తాయి. వీటిని ప్రతిరోజూ ఏదో ఒక రూపంలో.. ఒక స్పూన్ తీసుకుంటే…. ఊహించని లాభాలు కలుగుతాయి.
పొద్దు తిరుగుడు గింజలు తింటున్నారా?
పొద్దుతిరుగుడు గింజలు (సన్ఫ్లవర్ సీడ్స్) పరిమాణంలో చిన్నవిగా కనిపించినప్పటికీ, ఇవి పోషకాల గని అని చెప్పవచ్చు. మన రోజువారీ ఆహారంలో వీటిని కొద్దిమొత్తంలో చేర్చుకోవడం వల్ల శరీరానికి అవసరమైన విటమిన్లు, ఖనిజాలు పుష్కలంగా అందుతాయి. ఈ గింజలలో ఉన్న పోషక విలువలు, అవి అందించే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు, వాటిని ఎలా తీసుకోవాలో వివరంగా తెలుసుకుందాం.
పోషకాలు..
పొద్దుతిరుగుడు గింజల్లో శరీరానికి మేలు చేసే అనేక పోషకాలు నిండి ఉన్నాయి:
ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు: గుండెకు మేలు చేసే అన్శాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్లు (Unsaturated Fats).
ప్రోటీన్ & ఫైబర్: కండరాల నిర్మాణానికి సహాయపడే ప్రోటీన్ , జీర్ణక్రియను మెరుగుపరిచే పీచు పదార్థం (ఫైబర్) పుష్కలంగా ఉంటాయి.
విటమిన్ E, జింక్: కణాల రక్షణకు, వ్యాధి నిరోధక శక్తికి అవసరమైన కీలక పోషకాలు.
మెగ్నీషియం, ఇతర ఖనిజాలు: ఎముకల బలానికి, నాడుల పనితీరుకు తోడ్పడే మెగ్నీషియం, పొటాషియం కూడా పుష్కలంగా ఉంటాయి.
పొద్దుతిరుగుడు గింజలతో లభించే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు
గుండె ఆరోగ్యం :
వీటిలో ఉండే అన్శాచురేటెడ్ ఫ్యాట్స్ , మెగ్నీషియం గుండె పనితీరును మెరుగుపరచడంలో సహాయపడతాయి. అయితే, కేవలం ఈ గింజలు తిన్నంత మాత్రాన రక్తపోటు (BP) లేదా కొలెస్ట్రాల్ తక్షణమే తగ్గిపోవు. మన మొత్తం ఆహారపు అలవాట్లు, రోజువారీ వ్యాయామం కూడా చాలా ముఖ్యం.
రోగనిరోధక వ్యవస్థ బలోపేతం :
ఈ గింజల్లో ఉండే విటమిన్ E ఒక శక్తివంతమైన యాంటీఆక్సిడెంట్గా పనిచేసి, శరీరంలోని కణాలు దెబ్బతినకుండా కాపాడుతుంది. అలాగే, వీటిలోని జింక్ శరీర సహజ రోగనిరోధక వ్యవస్థను శక్తివంతంగా మారుస్తుంది.
చర్మ ఆరోగ్యం :
పొద్దుతిరుగుడు గింజలలోని విటమిన్ E , మంచి కొవ్వులు చర్మానికి అవసరమైన తేమను అందించి, చర్మకాంతిని పెంచడానికి దోహదపడతాయి. అయితే, ఇవి చర్మానికి పోషణను మాత్రమే ఇస్తాయి తప్ప, సమగ్ర చర్మ సమస్యలన్నింటికీ ఇవే పూర్తి పరిష్కారం కాదని గుర్తించాలి.
అంతేకాదు, వీటిలో ఉండే మొక్కల ఆధారిత సమ్మేళనాలు , ఫ్లేవనాయిడ్లు శరీరంలో ఏర్పడే వాపును తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి.
పొద్దుతిరుగుడు గింజలను ఎలా తినాలి?
నేరుగా తినడం: వీటిని పచ్చిగా లేదా తేలికగా వేయించి స్నాక్లా తినవచ్చు.
ఆహారంలో కలపడం: సలాడ్లు, ఉదయం తినే ఓట్ మీల్ , పెరుగు, స్మూతీలు లేదా సూప్లలో చల్లుకుని తీసుకోవచ్చు.
బేకింగ్: బ్రెడ్, బిస్కెట్లు లేదా హోమ్మేడ్ ప్రొటీన్ బార్స్ తయారీలో కూడా వీటిని వాడవచ్చు.
పాటించాల్సిన జాగ్రత్తలు
మితంగా మాత్రమే తినాలి: పొద్దుతిరుగుడు గింజల్లో పోషకాలు ఎంత ఎక్కువో, కేలరీలు కూడా అంతే ఎక్కువగా ఉంటాయి. కాబట్టి బరువు పెరగకుండా ఉండేందుకు రోజుకు 1 నుండి 2 టేబుల్ స్పూన్లు మాత్రమే తీసుకోవడం మంచిది.
ఉప్పు లేనివి ఎంచుకోండి: మార్కెట్లో లభించే రోస్టెడ్, సాల్టెడ్ గింజల కంటే ఉప్పు కలపని సహజమైన గింజలను ఎంచుకోవడం ఆరోగ్యానికి శ్రేయస్కరం.