Mangalsutra Designs: చీరల మీదకు అదిరిపోయే ట్రెండీ మంగళసూత్రాలు

సింపుల్ అండ్ క్లాసీ లుక్ ఇష్టపడేవారు.. ఇలాంటి మంగళసూత్రం సెలక్ట్ చేసుకోవచ్చు. కంప్లీట్ చైన్ కి కింద పెండెంట్.. అక్కడక్కడ నల్లపూసలు అమర్చారు. డైలీవేర్ కీ, చీరల మీదకు బాగుంటుంది.
చైన్ కి.. కింద నల్లపూసలు మధ్యలో… లక్ష్మీదేవి కాసుని వేలాడదీశారు. ఇలాంటి డిజైన్ మంచి ట్రెడిషనల్ లుక్ ఇస్తుంది.
డబుల్ లేయర్ మంగళసూత్రం మంచి లుక్ ఇస్తుంది. ఇలాంటి డిజైన్ చీరల మీదకు చాలా బాగుంటుంది.
మోడ్రన్ లుక్ ఇష్టపడే వారు ఇలా హార్ట్ షేప్ పెండెంట్ చైన్ కి జత చేస్తే సరిపోతుంది. మంచి లుక్ ఇస్తుంది.
ఇలాంటి మంగళసూత్రాలు మంచి క్లాసీ లుక్ ఇస్తాయి. స్టోన్స్ తో రౌండ్ పెండెంట్ చాలా మంచి లుక్ ఇస్తుంది.
Bracelet Designs: నేటితరం అమ్మాయిలు మెచ్చే యూనిక్ డిజైన్ బ్రేస్లెట్స్!
Gold Ring: కేవలం 2 గ్రాముల్లో అదిరిపోయే రింగ్స్, డైలీవేర్ కి బెస్ట్.!
Hair Growth: రోజూ ఇవి తింటే.. జుట్టు ఒత్తుగా పెరుగుతుంది
Toe Ring Designs: మగువల మనసుదోచే మెట్టెల డిజైన్లు..పాదాలకే అందం