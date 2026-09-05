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Mangalsutra Designs: చీరల మీదకు అదిరిపోయే ట్రెండీ మంగళసూత్రాలు

life Sep 05 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:Pinterest
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మినిమల్ పెండెంట్ మంగళసూత్రం..

సింపుల్ అండ్ క్లాసీ లుక్ ఇష్టపడేవారు.. ఇలాంటి మంగళసూత్రం సెలక్ట్ చేసుకోవచ్చు. కంప్లీట్ చైన్ కి కింద పెండెంట్.. అక్కడక్కడ నల్లపూసలు అమర్చారు. డైలీవేర్ కీ, చీరల మీదకు బాగుంటుంది. 

Image credits: Pinterest
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లక్ష్మీ కాసు పెండెంట్...

చైన్ కి.. కింద నల్లపూసలు మధ్యలో… లక్ష్మీదేవి కాసుని వేలాడదీశారు. ఇలాంటి డిజైన్ మంచి ట్రెడిషనల్ లుక్ ఇస్తుంది.

Image credits: Pinterest
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డబుల్ లేయర్ మంగళసూత్రం..

డబుల్ లేయర్ మంగళసూత్రం మంచి లుక్ ఇస్తుంది. ఇలాంటి డిజైన్ చీరల మీదకు చాలా బాగుంటుంది.

Image credits: Pinterest
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హార్ట్ పెండెంట్..

మోడ్రన్ లుక్ ఇష్టపడే వారు ఇలా హార్ట్ షేప్ పెండెంట్ చైన్ కి జత చేస్తే సరిపోతుంది. మంచి లుక్ ఇస్తుంది.

Image credits: Pinterest
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రౌండ్ పెండెంట్..

ఇలాంటి మంగళసూత్రాలు మంచి క్లాసీ లుక్ ఇస్తాయి. స్టోన్స్ తో రౌండ్ పెండెంట్ చాలా మంచి లుక్ ఇస్తుంది.

Image credits: Pinterest

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