Parenting: మీ పిల్లలకు ఈ అలవాటు ఉందా? అయితే అస్సలు నిర్లక్ష్యం చేయకండి!
Parenting: పిల్లలు అల్లరి చేయడం, మొండిగా ఉండడం, కొన్నిసార్లు మాట వినకపోవడం సహజమే. కానీ మీ పిల్లలు తప్పు చేసిన ప్రతిసారీ నిజం చెప్పకుండా దాచిపెడుతున్నారా? అసలు ఎందుకు అలా చేస్తున్నారు? దీన్ని ఎలా సరిచేయాలో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
పేరెంటింగ్ టిప్స్
పిల్లల వయసు పెరిగే కొద్దీ కొన్ని చెడు అలవాట్లు వాటంతట అవే తగ్గిపోతాయి. మరికొన్ని మాత్రం తల్లిదండ్రులు సరైన సమయంలో గుర్తించి, అర్థం చేసుకుని, ప్రేమగా సరిదిద్దాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. అలాంటి అలవాట్లలో ముఖ్యమైంది తప్పు చేసినప్పుడు నిజం చెప్పకుండా దాచడం లేదా అబద్ధం చెప్పడం. మీ పిల్లవాడు ఏదైనా తప్పు చేసినప్పుడు వెంటనే “నేను చేయలేదు”, “నాకు తెలియదు”, “అతనే చేశాడు” అంటూ తప్పించుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాడా? అయితే ఆ ప్రవర్తన వెనుక చాలా కారణాలు ఉంటాయి. అవేంటో ఎలా సరిచేయాలో చూద్దాం.
పిల్లలు ఎందుకు నిజం దాస్తారు?
చాలామంది తల్లిదండ్రులు పిల్లలు అబద్ధం చెప్పగానే కోపంతో స్పందిస్తారు. “ఎందుకు అబద్ధం చెప్తున్నావు?”, “నిజం చెప్పు”, “ఇంకోసారి అబద్ధం చెప్తే నీ పని చెప్తాను” అంటూ పిల్లలను గట్టిగా మందలిస్తారు. కానీ ఇక్కడే అసలు సమస్య మొదలవుతుంది. కొన్ని సందర్భాల్లో పిల్లలు తమ తప్పును దాచడానికి అబద్ధం చెప్పడం వెనుక.. తప్పు చేసినందుకు పడే శిక్ష కంటే, తల్లిదండ్రుల కోపం లేదా నిరాశను ఎదుర్కోవాలనే భయం ఉండొచ్చు. ఒకసారి నిజం చెప్పినప్పుడు తిట్లు, అవమానం లేదా శిక్ష ఎదురైతే, తర్వాత తప్పు జరిగినప్పుడు నిజం చెప్పకుండా తప్పించుకోవడం మంచిదని పిల్లలు భావిస్తారు
పిల్లలతో ప్రశాంతంగా మాట్లాడితే..
అందుకే పిల్లలు అబద్ధం చెప్పినప్పుడు ముందుగా “ఎందుకు అబద్ధం చెప్పారు?” అని ఆలోచించాలి. పిల్లలు ఇంట్లో ఒక వస్తువు పగలగొట్టారని అనుకుందాం. వెంటనే “ఎవరు పగలగొట్టారు?” అని అడిగితే, భయంతో “నేను కాదు” అని చెప్పవచ్చు. ఆ సమయంలో కోపంతో అరవడం కంటే, “నువ్వే చేశావా? పర్లేదు, నిజం చెప్పు అని ప్రశాంతంగా మాట్లాడితే పిల్లలు నిజం చెప్పే అవకాశం పెరుగుతుంది.
ఉద్దేశపూర్వకంగా నిజాలు దాచడం
అయితే పిల్లలు చెప్పే ప్రతి అబద్ధాన్ని తల్లిదండ్రులు తేలికగా తీసుకోకూడదు. వయసు పెరుగుతున్న కొద్దీ పిల్లల్లో ఉద్దేశపూర్వకంగా నిజాలను దాచడం, పదే పదే అబద్ధాలు చెప్పడం, తప్పును ఇతరులపై నెట్టడం వంటి ప్రవర్తన కొనసాగితే దాన్ని గమనించాలి. ముఖ్యంగా ఇంట్లో, స్కూల్లో, స్నేహితుల దగ్గర ఇలా నిరంతరం జరుగుతుంటే పిల్లవాడితో ప్రశాంతంగా మాట్లాడటం అవసరం.
పేరెంట్స్ ప్రవర్తన
నిజం చెప్పడం వల్ల తమకు నష్టం జరగదనే నమ్మకం పిల్లల్లో ఏర్పడాలి. “నిజం చెప్తే అమ్మానాన్నలు నన్ను అర్థం చేసుకుంటారు” అనే భావన పిల్లల్లో ఉంటే, వారు సమస్య వచ్చినప్పుడు తల్లిదండ్రుల దగ్గరకే వస్తారు. అదే “నిజం చెప్తే తిట్లు, దెబ్బలు, అవమానం తప్పదు” అనే భయం ఉంటే సమస్యలను దాచడం మొదలుపెడతారు.
ఇక్కడ తల్లిదండ్రుల ప్రవర్తన కూడా ముఖ్యం. పిల్లలు మనం చెప్పేది మాత్రమే కాదు, మనం చేసేది కూడా గమనిస్తారు. మనం చిన్న విషయాల్లో అబద్ధాలను సాధారణంగా తీసుకుంటే, పిల్లలు కూడా అదే నేర్చుకునే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి పిల్లలకు నిజాయతీ నేర్పాలంటే ముందుగా మన ప్రవర్తనలోనూ దాన్ని చూపించడం అవసరం.