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Toe Rings: ఈకాలం అమ్మాయిలు మెచ్చే మెట్టెల డిజైన్లు డైలీవేర్ కి బెస్ట్

life Sep 10 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:PINTEREST
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అడ్జస్టబుల్ మెట్టెలు..

పింక్ స్టోన్, వైట్ స్టోన్స్ తో అందంగా ఉన్న  ఈ మెట్టెలు అడ్జస్టబుల్ గా ఉంటాయి. మనకు కావాల్సినట్లు అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు.

Image credits: PINTEREST
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ఫ్లవర్ డిజైన్ మెట్టెలు..

ఇలాంటి డిజైన్ మెట్టెలు ఈ మధ్యకాలంలో బాగా ట్రెండ్ అవుతున్నాయి. పాదాలకు చాలా అందంగా ఉంటాయి.

Image credits: satyam.silver19 instagram
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లీఫ్ డిజైన్ మెట్టెలు..

లీఫ్ ప్యాటర్న్ లో ఉన్న మెట్టెలు.. వేళ్లకు చాలా అందంగా కనపడతాయి. వీటిని కూడా నచ్చినట్లుగా అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు.

Image credits: PINTEREST
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ఫ్లవర్ డిజైన్ మెట్టెలు.

ఈ ఫ్లవర్ డిజైన్ మెట్టెలు చాలా అందంగా ఉంటాయి. ట్రెండీగా కూడా ఉంటాయి. డైలీవేర్ కి ఇవి బెస్ట్ ఆప్షన్.

Image credits: Pinterest
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స్టోన్ డిజైన్..

సింగిల్ స్టోన్ తో ఉన్న ఈ మెట్టెలు చాలా మంచి లుక్ ఇస్తాయి. డైలీవేర్ కి కూడా చాలా అందంగా ఉంటాయి.

Image credits: pinterest
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సింగిల్ లైన్ మెట్టెలు..

ఈ డిజైన్ కాస్త సింపుల్ గా ఉంటుంది. సింగిల్ లైన్ రింగ్ డిజైన్ లో ఉంటుంది. క్లాసీగా కనిపిస్తుంది.

Image credits: pinterest
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టూ లేయర్ డిజైన్...

ఇది టూ లేయర్ డిజైన్ లో ఉంటుంది.  సిల్వర్ కలర్ మంచిగా షైన్ అవుతూ కనిపిస్తుంది. డైలీవేర్ కి బెస్ట్ ఆప్షన్.

Image credits: instagram

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