గ్రీన్, ఆరెంజ్ కాంబినేషన్ లో ఉన్న ఈ పటోలా శారీ ప్రత్యేక సందర్భాల కోసం బెస్ట్ ఆప్షన్. జీరో నెక్, ఫుల్ స్లీవ్స్ బ్లౌజు, హెవీ జ్యువెలరీతో మీ లుక్ అదిరిపోతుంది.
గోల్డెన్ బోర్డర్ తో ఉన్న ఈ రెడ్ కలర్ చీర పూజలు, వ్రతాలు, పండగల టైంలో కట్టుకోవడానికి చాలా బాగుంటుంది. డీప్ వి నెక్ బ్లౌజు కుట్టించుకోవచ్చు.
మెరూన్ బోర్డర్ తో ఉన్న ఈ పర్పుల్ కలర్ శారీ మీకు గ్రాండ్ లుక్ ఇస్తుంది. నైట్ జరిగే ఫంక్షన్లకు ఇలాంటి శారీస్ అద్భుతంగా ఉంటాయి.
గ్రీన్, బ్లూ కాంబినేషన్ లో ఉన్న ఈ కోటా సిల్క్ చీర మీకు కొత్త మెరుపునిస్తుంది. రన్నింగ్ బ్లౌజు, సింపుల్ నెక్ సెట్ తో మరింత అందంగా కనిపిస్తారు.
సన్నటి బోర్డర్ తో ఉన్న ఈ సింపుల్, స్టైలిష్ చీర కట్టుకుంటే చాలా కంఫర్ట్ గా ఉంటుంది. ఇంట్లో జరిగే ఫంక్షన్ల కోసం మంచి ఎంపిక.
మల్టీకలర్ లో ఉన్న ఈ ప్రింటెడ్ కాటన్ సిల్క్ శారీ మీకు మోడ్రన్ లుక్ ఇస్తుంది. చాలా తక్కువ ధరలో వస్తుంది.
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