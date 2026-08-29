Lemon Storage: సగం మిగిలిన నిమ్మకాయ ముక్కను ఎలా నిల్వ చేయాలో తెలుసా.?
Lemon Storage: నిమ్మకాయను పూర్తిగా ఒకేసారి ఉపయోగించలేని సందర్భాలు చాలానే ఉంటాయి. దీంతో చాలా మంది మిగిలిన సగం ముక్కను ఫ్రిజ్లో పెట్టేస్తారు. అయితే కోసిన నిమ్మకాయను అలాగే ఫ్రిజ్లో పెడితే కొంత సమయాని పాడవుతుంది. ఈ చిట్కాలతో సమస్యకు చెక్ పెట్టొచ్చు
అల్యూమినియం ఫాయిల్
నిమ్మకాయను కోసిన వెంటనే దాని లోపలి భాగం నేరుగా గాలికి తగులుతుంది. ఫ్రిజ్లోని చల్లటి, పొడి గాలి కారణంగా ఆ భాగంలోని తేమ క్రమంగా తగ్గుతుంది. దీంతో నిమ్మకాయ ముక్క ఎండిపోయి, కొంత గట్టిగా మారుతుంది. కోసిన భాగాన్ని అల్యూమినియం ఫాయిల్తో పూర్తిగా కప్పడం వల్ల గాలితో నేరుగా తగిలే అవకాశం తగ్గుతుంది. ఫలితంగా నిమ్మకాయలోని తేమను కొంతకాలం నిలుపుకోవడానికి సహాయపడుతుంది. అలాగే ఫ్రిజ్లోని ఇతర ఆహార పదార్థాల వాసనలు నిమ్మకాయకు నేరుగా చేరకుండా కొంత రక్షణ లభిస్తుంది. అయితే ఫాయిల్లో చుట్టినంత మాత్రాన నిమ్మకాయ చాలా రోజుల పాటు తాజాగా ఉంటుందని భావించకూడదు. కోసిన కాయను వీలైనంత త్వరగా ఉపయోగించడం మంచిది.
ఫ్రిజ్లోని ఇతర వాసనలు నిమ్మకాయకు తాకకుండా
ఫ్రిజ్లో ఉల్లిపాయలు, వెల్లుల్లి, మసాలా వంటకాలు, మిగిలిపోయిన కూరలు వంటి వాటిని పెడుతుంటాం. వీటి వాసన కొన్నిసార్లు పక్కన ఉన్న ఆహార పదార్థాలకు కూడా చేరుతుంది. సగం నిమ్మకాయను అలాగే ఉంచితే దాని లోపలి భాగం ఈ వాసనలను గ్రహించే అవకాశం ఉంటుంది. ఫాయిల్తో కోసిన భాగాన్ని కప్పి ఉంచడం వల్ల చుట్టుపక్కల ఉన్న ఆహార పదార్థాలతో నిమ్మకాయకు నేరుగా సంబంధం తగ్గుతుంది. దీంతో నిమ్మకాయకు ఉన్న సహజమైన తాజా వాసన కొంతకాలం అలాగే ఉండేందుకు సహాయపడుతుంది.
నిమ్మకాయ త్వరగా ఎండిపోకుండా ఇలా చేయండి
సగం నిమ్మకాయను తెరిచి ఫ్రిజ్లో పెట్టినప్పుడు కోసిన భాగం క్రమంగా పొడిగా మారుతుంది. కొన్ని గంటలు లేదా రోజుల తర్వాత పై పొర ఎండిపోయి, కొంత గట్టిగా కనిపించవచ్చు. ఆ తర్వాత నిమ్మరసం పిండడం కూడా కష్టంగా అనిపిస్తుంది. కోసిన భాగాన్ని ఫాయిల్తో కప్పడం వల్ల ఫ్రిజ్లోని పొడి గాలి నేరుగా తగలకుండా కొంత రక్షణ లభిస్తుంది. దీంతో నిమ్మకాయలోని తేమ, తాజాదనం కొంతకాలం మెరుగ్గా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. అదే సమయంలో కోసిన పండ్లను ఎక్కువ రోజులు నిల్వ చేయకుండా త్వరగా ఉపయోగించడం ఉత్తమం. ఫ్రిజ్లో పెట్టినా నిమ్మకాయ చెడిపోయినట్లు కనిపిస్తే లేదా వాసన మారితే ఉపయోగించకపోవడమే మంచిది.
ఫాయిల్ లేకపోతే ఈ పద్ధతులు కూడా ఉపయోగించొచ్చు
ప్రతిసారీ అల్యూమినియం ఫాయిల్ ఉపయోగించాల్సిన అవసరం లేదు. సగం నిమ్మకాయను గాలి చొరబడని ఫుడ్ కంటైనర్లో కూడా పెట్టుకోవచ్చు. నిమ్మకాయను కోసిన భాగం కిందివైపు ఉండేలా కంటైనర్లో పెట్టి మూతను గట్టిగా మూసేయాలి. ఇలా చేయడం వల్ల గాలి, ఫ్రిజ్లోని ఇతర వాసనల ప్రభావం తగ్గుతుంది. రీయూజ్ చేసుకునే సిలికాన్ ఫుడ్ కవర్ కూడా మరో మంచి మార్గం. నిమ్మకాయ కోసిన భాగంపై ఈ కవర్ను పెట్టి ఫ్రిజ్లో ఉంచవచ్చు. ఉపయోగించిన తర్వాత కడిగి మళ్లీ వాడుకోవచ్చు.