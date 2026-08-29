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- Idli Batter: ఇడ్లీ పొండి తొందరగా పులిసిపోతోందా? ఈ ఒక్క చిట్కాతో వారం రోజులైనా తాజాగా ఉంటుంది..!
Idli Batter: ఇడ్లీ పొండి తొందరగా పులిసిపోతోందా? ఈ ఒక్క చిట్కాతో వారం రోజులైనా తాజాగా ఉంటుంది..!
Idli Batter: ఇడ్లీ పిండి పులిసిపోతే.. ఆ పిండితో ఇడ్లీలు తినడం చాలా కష్టం. కానీ, వాతావరణంలో మార్పుల కారణంగా రెండు, మూడు రోజులకే పిండి పులిసిపోతూ ఉంటుంది. సింపుల్ చిట్కాలతో ఈ సమస్యకు చెక్ పెట్టొచ్చు.
Idli Batter
దక్షిణ భారతీయుల ఇళ్లలో నిత్యం చేసుకునే అల్పాహారాల్లో ఇడ్లీ మొదటి స్థానంలో ఉంటుంది. మెత్తటి, వేడివేడి ఇడ్లీలను కారం చెట్నీ లేదా సాంబార్తో తింటే ఆ మజానే వేరు. అయితే, ప్రతిరోజూ ఇడ్లీ పిండి రుబ్బడం కుదరక చాలామంది ఒకేసారి వారానికి సరిపడా రుబ్బి ఫ్రిజ్లో పెట్టుకుంటారు.
కానీ ఇక్కడే అసలు సమస్య వస్తుంది. రుబ్బిన ఒకటి రెండ్రోజులకే పిండి విపరీతంగా పులిసిపోతుంది. అలా పులిసిన పిండితో ఇడ్లీలు వేస్తే రుచి పాడవడమే కాకుండా, తిన్న తర్వాత కడుపులో ఎసిడిటీ (మంట) వస్తుంది.
ఈ సమస్యకు మన బామ్మల కాలం నాటి ఒక అద్భుతమైన, సహజమైన చిట్కా ఉంది. అదే ‘తమలపాకు మ్యాజిక్’!
తమలపాకును ఎలా ఉపయోగించాలి?
ముందుగా వాడిపోకుండా, చిరిగిపోకుండా ఉన్న ఒక మంచి పచ్చి తమలపాకును తీసుకోండి.దానిని నీటిలో శుభ్రంగా కడిగి, పొడి గుడ్డతో తడి లేకుండా తుడవండి.
పిండి రుబ్బిన తర్వాత పాత్రలో వేసి, తమలపాకు ఈనెలు (వెనుక భాగం) పైకి కనిపించేలా పిండి పైన వేయండి. ఆకును పిండి లోపలికి నొక్కకూడదు, కేవలం పైభాగంలో తేలేలా ఉంచాలి. ఆపై మూత గట్టిగా పెట్టి ఫ్రిజ్లో ఉంచాలి.
ఇది ఎలా పనిచేస్తుంది?
తమలపాకులో సహజంగానే యాంటీ-బ్యాక్టీరియల్, యాంటీ-ఫంగల్ గుణాలు ఉంటాయి. ఇవి పిండిలోని పులియబెట్టే ప్రక్రియ (Fermentation) వేగాన్ని తగ్గించి, పిండి ఎక్కువ రోజులు పుల్లబడకుండా తాజాగా ఉండేలా చూస్తాయి.
మరో అద్భుతమైన చిట్కా:
పచ్చిమిరప కాడలు
పిండి పాత్రలో 2 నుండి 3 పచ్చిమిరపకాయలను కాడలతో సహా పిండి ఉపరితలంపై ఉంచడం వల్ల కూడా మంచి ఫలితం ఉంటుంది. మిరపకాయల్లో ఉండే సహజ మూలకాలు హానికర బ్యాక్టీరియా పెరుగుదలను అడ్డుకుని, పిండి త్వరగా పులవకుండా నిరోధిస్తాయి.
పిండి తాజాగా ఉండటానికి మరికొన్ని సులభమైన టిప్స్
పిండి రుబ్బిన వెంటనే ఉప్పు కలపకూడదు. ఇడ్లీలు వేసుకోవడానికి సరిపడా పిండిని పక్కకు తీసుకుని, అప్పుడే ఉప్పు కలుపుకోవడం మంచిది.పిండిని ఎప్పుడూ గాలి చొరబడని (Air-tight) డబ్బాలోనే నిల్వ చేయాలి.
ఒకవేళ పిండి పులిసిపోతే?:
పిండి ఇప్పటికే బాగా పుల్లగా మారి ఉంటే.. అందులో కొద్దిగా పచ్చి పాలు లేదా అర టీస్పూన్ పంచదార కలిపితే ఆ పులుపు తగ్గి ఇడ్లీలు రుచిగా వస్తాయి.
ఈ చిన్న చిన్న పాతకాలపు చిట్కాలను పాటిస్తే ఎలాంటి రసాయనాలు వాడకుండానే వారం రోజుల పాటు మెత్తటి, తాజా ఇడ్లీలను ఆస్వాదించవచ్చు.