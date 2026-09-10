Earrings: డైలీవేర్ కి 2 గ్రాముల్లో రోజ్ గోల్డ్ ఇయర్ రింగ్స్..చూసేయండి

ఇలాంటి హూప్ ఇయర్ రింగ్స్ డైలీవేర్ కి చాలా బాగుంటాయి. కేవలం 2 గ్రాముల్లోనే లభిస్తాయి. తక్కువ బడ్జెట్ లోనే లభిస్తాయి.
ఇలాంటి స్టోన్ ఇయర్ రింగ్స్ మంచి క్లాసీ లుక్ ఇస్తాయి. వీటిని పెట్టుకుంటే.. మీకు మంచి లుక్ ఇస్తాయి. తక్కువ బడ్జెట్ లో లభిస్తాయి.
చిన్న స్టోన్స్ తో ఉన్న ఈ డ్రాప్ ఇయర్ రింగ్స్ మీకు క్లాసీ లుక్ ఇస్తాయి. చిన్న పిల్లల నుంచి పెద్దవారి వరకు వీటిని ట్రై చేయచ్చు.
స్టోన్స్ తో ఉన్న ఈ హూప్ ఇయర్ రింగ్స్ మంచి లుక్ ఇస్తాయి. కేవలం 2 గ్రాముల్లోనే లభిస్తాయి.
రోజ్ గోల్డ్ ఇయర్ రింగ్స్ ఇవి మీకు చాలా మంచి లుక్ ఇస్తాయి. ఇవి పెట్టుకుంటే మీ లుక్ మారిపోతుంది.
వైట్ స్టోన్స్ తో రోజ్ గోల్డ్ లో ఉన్న ఈ ఇయర్ రింగ్స్ మీకు మంచి లుక్ ఇస్తాయి. బడ్జెట్ ధరలోనే లభిస్తాయి.
ఇలాంటి ఇయర్ రింగ్స్ మంచి లుక్ ఇస్తసాయి. బటర్ ఫ్లై డిజైన్ లో ఉన్న ఈ ఇయర్ రింగ్స్ పెట్టుకుంటే క్లాసీ లుక్ వస్తుంది.
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