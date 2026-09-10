నిద్రపోవడానికి కనీసం గంట ముందు నుంచే ఫోన్ చూడటం మానేయాలి. ఫోన్ నుంచి వచ్చే బ్లూ లైట్ నిద్రను దూరం చేస్తుంది.
రాత్రిపూట కాఫీ లేదా టీ తాగే అలవాటు అస్సలు మంచిది కాదు. వీటిలో ఉండే కెఫిన్ నిద్రకు ఆటంకం కలిగిస్తుంది.
రాత్రిపూట ఆలస్యంగా భోజనం చేస్తే జీర్ణవ్యవస్థపై భారం పడుతుంది. ఇది కూడా నిద్రలేమికి ఒక కారణం. అందుకే త్వరగా డిన్నర్ ముగించాలి.
మనసు ప్రశాంతంగా ఉంటేనే నిద్ర బాగా పడుతుంది. అందుకే పడుకునే ముందు కాసేపు తేలికపాటి ధ్యానం చేయడం మంచిది.
రాత్రి పడుకునే ముందు ఒక గ్లాసు గోరువెచ్చని పాలు తాగితే కొందరికి చాలా త్వరగా నిద్ర పడుతుంది.
వ్యాయామం ఆరోగ్యానికి మంచిదే కానీ, రాత్రి పడుకునే ముందు ఎక్కువగా చేయకూడదు. ముఖ్యంగా తీవ్రమైన యోగాసనాల వల్ల శరీరం ఉత్తేజితమై నిద్ర పట్టదు.
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