రెండు జడలు వేసుకుంటే హెయిర్ ఫాల్ ఉండదా? హీరో నాని కామెంట్స్ పై డాక్టర్లు ఏమన్నారంటే..!
హెయిర్ లూజ్ గా వదలకుండా, జడలు అల్లుకుంటే హెయిర్ ఫాల్ ఉండదూ అంటూ.. హీరో నాని చేసిన కామెంట్స్ ఇప్పుడు నెట్టింట దుమారం రేపుతున్నాయి. ముఖ్యంగా డాక్టర్లు నాని మాటలను ఖండించడం గమనార్హం.
Paradise
నేచురల్ స్టార్ నాని హీరోగా నటించిన తాజా చిత్రం ప్యారడైజ్. ఈ మూవీ ప్రేక్షకుల ముందుకు రావడానికి రెడీ అయ్యింది. అయితే..ఈ మూవీలో నాని రెండు జడలతో కనిపించనున్నారనే విషయం తెలిసిందే. ఈ క్రమంలో.. మూవీ ప్రమోషన్స్ లో భాగంగా ఆయన జడల మీద చేసిన కామెంట్స్ నెట్టింట వైరల్ గా మారాయి.
ఒకప్పుడు అందరూ తలకు నూనె రాసుకొని, చక్కగా జడలు వేసుకునేవారనీ, ఇప్పుడు వెస్ట్రన్ కల్చర్ మోజులో పడి జడలు వేసుకోవడం మానేయడం వల్లనే హెయిర్ ఫాల్ విపరీతంగా పెరిగిపోయిందని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. అయితే నాని చేసిన ఈ కామెంట్స్పై ప్రముఖ డెర్మటాలజిస్ట్) స్పందించారు. అసలు దీని వెనుక ఉన్న నిజానిజాలు ఏంటో సైంటిఫిక్ కోణంలో వివరించారు.
డెర్మటాలజిస్ట్ ఏమంటున్నారంటే?
నాని చెప్పినట్లుగా జడలు వేసుకోకపోవడానికి, హెయిర్ ఫాల్ పెరగడానికి ప్రత్యక్ష సంబంధం లేదని నిపుణులు స్పష్టం చేస్తున్నారు. జుట్టు రాలడానికి అనేక రకాల వైద్య, జీవనశైలి కారణాలు ఉంటాయని వెల్లడించారు:
హెయిర్ ఆయిలింగ్ పాత్ర: తలకు నూనె రాసుకోవడం వల్ల జుట్టుకు పైపూతగా మృదువుగా ఉంటుందే తప్ప, అది హెయిర్ ఫాల్ను నేరుగా ఆపలేదు. పైగా తలస్నానం సరిగ్గా చేయకుండా ఎక్కువ రోజులు నూనె ఉంచుకుంటే స్కాల్ప్పై పేరుకుపోయి చుండ్రు, ఇన్ఫెక్షన్లకు దారితీసే అవకాశం ఉంది.
జడల ప్రభావం : అసలు జడలు గట్టిగా అల్లకుండా వదులుగా వేసుకుంటే ఫర్వాలేదు కానీ, చాలా టైట్గా జడలు వేసుకోవడం వల్ల 'ట్రాక్షన్ అలోపేసియా' అనే సమస్య వస్తుంది. దీనివల్ల కుదుళ్లపై ఒత్తిడి పడి జుట్టు మరింత ఎక్కువగా ఊడిపోయే ప్రమాదం ఉంది.
జుట్టు రాలడానికి కారణం..
ప్రస్తుత కాలంలో హెయిర్ ఫాల్ పెరగడానికి మారిన జీవనశైలి, విపరీతమైన ఒత్తిడి, పోషకాహార లోపం, నిద్రలేమి, హార్మోన్ల అసమతుల్యత జన్యుపరమైన కారణాలే ప్రధాన కారణమని డెర్మటాలజిస్టులు తేల్చిచెప్పారు.
మొత్తానికి, నాని తనదైన శైలిలో సాంప్రదాయ పద్ధతుల ప్రాముఖ్యతను గుర్తు చేసినప్పటికీ.. ఆధునిక వైద్య నిపుణుల ప్రకారం జడలు వేసుకోకపోవడం వల్ల హెయిర్ ఫాల్ వస్తుందనేది కేవలం ఒక అపోహ మాత్రమే. జుట్టు ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే మంచి పోషకాహారం, సరైన స్కాల్ప్ హైజీన్, ఒత్తిడి లేని జీవనశైలి చాలా ముఖ్యం.