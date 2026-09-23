చూడటానికి ఎంతో సింపుల్గా ఉండే ఈ చైన్ డిజైన్ ఇది. ఆఫీస్ లేదా కాలేజీకి వెళ్లే అమ్మాయిలకు చక్కగా ఉంటుంది.
బంగారం కరుగుతున్నట్లుగా మెరిసిపోయే బంగారు గొలుసు ఇది. మెడకు అతుక్కుని ఉన్నట్టు చాలా అందంగా కనిపిస్తుంది.
కాస్త బోల్డ్గా కనిపించాలనుకునే అమ్మాయిలకు ఇలాంటి బంగారు చైన్ బెస్ట్ ఆప్షన్.
తమ రాశి లేదా నక్షత్రాల గుర్తులు ఉండే పెండెంట్స్ వేసుకునేందుకు ఇలాంటి చైన్ డిజైన్ ఎంపిక చేసుకోవచ్చు.
బంగారు చైన్ కు మధ్యమధ్యలో ముత్యాలు తోడైతే ఆ అందమే వేరు. ఇప్పుడు చైన్ మధ్యలో ముత్యాలను జతచేస్తూ వస్తున్న ఈ చైన్ ఎంతో చక్కగా ఉంటుంది.
తాళం, చెవి డిజైన్తో వచ్చే ఈ బంగారు చైన్ ఇప్పుడు ట్రెండింగ్ లో ఉంది.
హార్ట్ షేప్ పెండెంట్ తో వచ్చే గోల్డ్ చైన్ ఇది. రాళ్లు పొదిగిన పెండెంట్ అమ్మాయిలకు ఎంతో నచ్చుతుంది.
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