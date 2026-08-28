Dry Cleaning: పట్టు చీరలపై నూనె మరకలా? కేవలం ₹10లకే ఈజీగా తొలగించే చిట్కా
Dry Cleaning: పండగ వేళ పట్టుచీరలు కట్టుకున్నప్పుడు… పొరపాటున ఏవో ఒక మరకలు పడుతూనే ఉంటాయి. ముఖ్యంగా నూనె మరకలు పడితే వదిలించడం చాలా కష్టం. మరి, ఇంట్లో ఆ మరకలను ఈజీగా తొలగించొచ్చు. అదెలాగో ఇప్పుడు చూద్దాం…
Dry Cleaning..
ఖరీదైన పట్టు చీరలు, డిజైనర్ డ్రెస్లు లేదా పట్టు షర్టులపై నూనె, ఆహారపు మరకలు పడినప్పుడు వెంటనే డ్రై క్లీనింగ్కు ఇచ్చి వందల రూపాయలు ఖర్చు చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇంటి వద్దనే అందుబాటులో ఉండే వస్తువులతో చాలా తక్కువ ఖర్చుతో (₹10-20 లలో) దుస్తుల మెరుపు తగ్గకుండా, మరకలను సులభంగా తొలగించుకోవచ్చు.
ఇంట్లోనే పట్టు దుస్తులను డ్రై క్లీన్ చేసుకునే సరైన విధానం ఇదీ:
1. నూనె మరకలకు టాల్కమ్ పౌడర్ చిట్కా: దుస్తులపై నూనె పడిన వెంటనే ఆ ప్రదేశంలో టాల్కమ్ పౌడర్ను ఎక్కువగా చల్లాలి.
ఉపయోగం: పౌడర్ నూనెను పీల్చుకోవడం వల్ల దాదాపు 50% మరక వెంటనే తగ్గిపోతుంది. కొద్దిసేపటి తర్వాత ఆ పౌడర్ను తేలికగా నలిపి తీసివేయాలి.
2. డిటర్జెంట్కు బదులుగా షాంపూ & కండిషనర్ పట్టు దుస్తులకు సర్ఫ్ లేదా సబ్బు ఉపయోగిస్తే వస్త్రం గరుకుగా మారుతుంది.
తయారీ: ఒక పాత్రలో గోరువెచ్చని నీరు తీసుకుని, అందులో కొద్దిగా మైల్డ్ షాంపూ, కొద్దిగా కండిషనర్ కలపాలి.
లాభం: షాంపూ మరకలను శుభ్రం చేస్తే, కండిషనర్ పట్టు దారాలను మృదువుగా ఉంచి మెరుపును కాపాడుతుంది.
ఉతికేటప్పుడు పాటించాల్సిన పద్ధతులు
వేర్వేరుగా ఉతకడం: లేత రంగు, ముదురు రంగు దుస్తులను ఎప్పుడూ కలిపి నానబెట్టకూడదు.
బ్రష్ వాడకూడదు: షాంపూ నీటిలో నానబెట్టిన తర్వాత చేతులతోనే మెల్లగా రుద్దాలి. బ్రష్ ఉపయోగించవద్దు.
రంగు వెలిసిపోకుండా: రంగు పోయే అవకాశం ఉంటే, నానబెట్టే నీటిలో అర చెంచా ఉప్పు కలిపితే రంగు స్థిరంగా ఉంటుంది.
4. ఆరవేసే విధానం
పిండవద్దు: నీటిలో ఉతికిన తర్వాత దుస్తులను గట్టిగా పిండకూడదు. పిండడం వల్ల బట్టల ఆకారం దెబ్బతింటుంది.
ఆరవేయడం: నీటిని తేలికగా పిండి, హ్యాంగర్కు తగిలించి ఎండలో కాకుండా నీడలోనే ఆరవేయాలి. దుస్తులను ఎల్లప్పుడూ లోపలి వైపు బయటకు (Inside-out) తిప్పి ఆరవేయడం మంచిది.
5. ఇస్త్రీ (Pressing) చేసే సరైన పద్ధతి దుస్తులు పూర్తిగా ఆరిన తర్వాత, మొదట లోపలి భాగాన్ని (పల్టా తీసి) ఇస్త్రీ చేసి, ఆ తర్వాత బయటి భాగాన్ని ఐరన్ చేయాలి.
పట్టు దుస్తులను మడతపెట్టి బీరువాలో పెట్టేటప్పుడు మడతల మధ్యలో న్యూస్ పేపర్ లేదా టిష్యూ పేపర్ ఉంచితే మడతలు పాడవకుండా కొత్తవాటిలా ఉంటాయి.
సాధారణ పట్టు దుస్తులు, సూట్లు , శారీలకు ఈ షాంపూ ట్రిక్ అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. అయితే, అత్యంత పురాతనమైనవి లేదా నీటితో పూర్తిగా పాడయ్యే స్వభావం ఉన్న దుస్తులకు మాత్రం పెట్రోల్ వాష్ లేదా ప్రొఫెషనల్ డ్రై క్లీనింగ్ ఎంచుకోవడం సురక్షితం.