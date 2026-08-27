Vinayaka Chavithi 2026: వినాయక చవితి తర్వాత ఈ 4 రాశులవారి దశ తిరగడం ఖాయం!
Vinayaka Chavithi 2026: ఈ ఏడాది వినాయక చవితి సెప్టెంబర్ 14న వస్తోంది. ఆ రోజున గ్రహాల అరుదైన సంచారం వల్ల 4 రాశులవారి జీవితాల్లో ఉన్న సమస్యలు, అడ్డంకులు తొలగిపోయి, ఊహించని సక్సెస్ రానుంది. మరి ఆ అదృష్ట రాశులేవో, వారికి ఎలాంటి మేలు జరుగుతుందో చూద్దాం.
వినాయక చవితి తర్వాత లబ్ధి పొందే రాశులు
వినాయక చవితి అంటే విఘ్నాలను తొలగించే వినాయకుడిని భక్తి శ్రద్ధలతో పూజించే పండగ. గణపతి అనుగ్రహంతో కొత్త పనులు విజయవంతంగా సాగుతాయని, జీవితంలోని అడ్డంకులు తొలగుతాయని భక్తుల విశ్వాసం. జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో వినాయకుడిని కేతు గ్రహానికి అధిపతిగా, తెలివితేటలకు కారకుడిగా భావిస్తారు. ఈ సమయంలో కన్య రాశిలో బుధుడు ఉచ్ఛస్థితిలో ఉంటాడు. దీనివల్ల వృత్తి, వ్యాపారంలో అద్భుతమైన ఫలితాలు వస్తాయి. మరి గ్రహాల అనుకూల సంచారం వల్ల వినాయక చవితి తర్వాత ఏ రాశులవారికి మేలు జరుగుతుందో ఇక్కడ చూద్దాం.
సింహ రాశి
సూర్యుడు సింహరాశిలో సంచరించే సమయంలో వినాయక చవితి వస్తోంది. ఇది మీకు రాజయోగాన్ని ఇవ్వబోతోంది. ఇప్పటివరకు ఆగిపోయిన ముఖ్యమైన ప్రాజెక్టులన్నీ వినాయకుడి దయతో మళ్లీ వేగం పుంజుకుంటాయి. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారికి కొత్త బాధ్యతలు వస్తాయి. వ్యాపారాలలో కొత్త పరిచయాలు, భాగస్వామ్యాలు కలిసివస్తాయి. గతంలో నిలిచిపోయిన డబ్బు చేతికి అందే అవకాశం ఉంది. గణపతి ఆరాధనతో పాటు క్రమశిక్షణగా పనిచేయడం సింహ రాశివారికి ప్రయోజనకరంగా ఉంటుందని పండితులు చెబుతున్నారు.
కన్య రాశి
కన్య రాశిలో బుధుడు ఉచ్ఛస్థితిలో ఉన్నప్పుడు వినాయక చవితి వస్తుండటంతో, మీ తెలివితేటలు రెట్టింపు అవుతాయి. విద్యార్థులకు, వ్యాపారులకు ఊహించని విజయం దక్కుతుంది. చాలాకాలంగా ఒక పని కోసం చేస్తున్న ప్రయత్నాలకు ఫలితం దక్కవచ్చు. ఉద్యోగ మార్పు కోసం చూస్తున్న వారికి మంచి అవకాశాలు రావచ్చు. కుటుంబ సభ్యుల సహకారంతో కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు.
వృశ్చిక రాశి
వృశ్చిక రాశి వారికి అన్ని విఘ్నాలు తొలగిపోయే సమయం ఇది. చాలాకాలంగా ఇబ్బంది పెడుతున్న అప్పులు, శత్రువుల బెడద తొలగిపోతుంది. కుటుంబంలో సంతోషం నెలకొంటుంది. కొత్త ఆస్తులు కొనుగోలు చేసే యోగం బలంగా ఉంది. దూర ప్రయాణాలు, కొత్త వ్యక్తులతో పరిచయాలు భవిష్యత్తులో ఉపయోగపడే విధంగా ఉంటాయి. అయితే ప్రతి విషయంలో ఒకటికి రెండుసార్లు ఆలోచించి ముందుకు సాగడం మంచిది.
మకర రాశి
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం.. శని ప్రభావం ఉన్న మకర రాశి వారికి ఈ వినాయక చవితి రోజున అన్ని కష్టాలు తొలగిపోయి, పెద్ద టర్నింగ్ పాయింట్ రాబోతోంది. ఉద్యోగంలో పై అధికారుల ప్రశంసలు అందుకుంటారు. భాగస్వామ్య వ్యాపారంలో ఊహించిన దానికంటే ఎక్కువ ధనలాభం కలుగుతుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి స్థిరంగా ఉంటుంది. అయితే కొన్ని విషయాల్లో రిస్క్ తీసుకోవడం కంటే, వచ్చిన అవకాశాలను తెలివిగా ఉపయోగించుకోవడం మంచిదని పండితులు సూచిస్తున్నారు.