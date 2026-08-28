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- Mercury Venus Retrograde: బుధ, శుక్రుల వక్ర సంచారం.. ఈ 5 రాశులవారికి డబ్బు, తిరుగులేని సక్సెస్!
Mercury Venus Retrograde: బుధ, శుక్రుల వక్ర సంచారం.. ఈ 5 రాశులవారికి డబ్బు, తిరుగులేని సక్సెస్!
Mercury Venus Retrograde: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం త్వరలో బుధ, శుక్ర గ్రహాలు ఒకే రాశిలో వక్ర సంచారం చేయనున్నాయి. రెండు గ్రహాల అరుదైన సంచారం వల్ల కొన్ని రాశులవారికి అదృష్టం, సంపద పెరగనున్నాయి. మరి ఆ రాశులేవో, అందులో మీ రాశి ఉందో చెక్ చేసుకోండి.
బుధ, శుక్రుల వక్ర సంచారం
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, గ్రహాల సంచారాలు, వక్ర గమనాలు మనుషుల జీవితాల్లో రకరకాల మార్పులు తీసుకొస్తాయి. అక్టోబర్ 6న శుక్రుడు తుల రాశిలో వక్ర సంచారం ప్రారంభిస్తాడు. ఆ తర్వాత అక్టోబర్ 21న బుధుడు కూడా అదే రాశిలో వక్ర గమనంలోకి వెళ్తాడు. ఇలా ఒకే రాశిలో ఈ రెండు గ్రహాలు వక్రించడం జ్యోతిష్య పరంగా చాలా ముఖ్యమైన సంఘటన. బుధుడు తెలివితేటలు, మాటతీరు, విద్య, వ్యాపారానికి కారకుడు. శుక్రుడు సంపద, సౌకర్యం, ప్రేమ, కళలు, విలాసవంతమైన జీవితానికి ప్రతీక. అందుకే, ఈ రెండు గ్రహాల కలయిక కొన్ని రాశుల వారికి ఆర్థికంగా, వృత్తిపరంగా, సంబంధాల్లో మంచి మార్పులు తీసుకురానుంది. ఆ రాశులేవో తెలుసుకుందాం.
మకర రాశి
మకర రాశి వారికి బుధ శుక్రుల వక్ర సంచారం వృత్తి, ఉద్యోగాల్లో మంచి అవకాశాలు సృష్టిస్తుంది. చాలాకాలంగా ఎదురుచూస్తున్న పనులు పూర్తవుతాయి. మీ పనితీరుకు పై అధికారుల నుంచి ప్రశంసలు లభిస్తాయి. ప్రమోషన్ లేదా కొత్త బాధ్యతలు దక్కే అవకాశం ఉంది. వ్యాపారులకు కొత్త కస్టమర్లు, భాగస్వాములు దొరుకుతారు. కొత్త వ్యాపారాలు ప్రారంభించాలనుకునే వారికి ఇది అనుకూల సమయం. ఆర్థికంగా పురోగతి ఉంటుంది. ఆస్తి, పెట్టుబడుల ద్వారా లాభాలు రావచ్చు.
తుల రాశి
తుల రాశికి అధిపతి శుక్రుడే కాబట్టి, ఈ సంచారం మీకు మరింత ప్రత్యేకం. బుధ, శుక్రుల కలయిక వల్ల మీ మనసులోని గందరగోళం, ఒత్తిడి క్రమంగా తగ్గుతాయి. ఆఫీసులో మీ ప్రతిభకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. మీరు చేసే కొత్త ప్రయత్నాలు మంచి ఫలితాలనిస్తాయి. సహోద్యోగులు, పై అధికారుల వద్ద మంచి పేరు సంపాదిస్తారు. ఆధ్యాత్మిక చింతన పెరుగుతుంది. ఇల్లు, భూమి వంటివి కొనుగోలు చేయడానికి అనుకూల సమయం.
మీన రాశి
మీన రాశివారికి బుధ, శుక్రుల వక్ర గమనం ఉద్యోగ, వృత్తిపరమైన విషయాల్లో సానుకూల మార్పులు తీసుకురానుంది. మీరు పడిన కష్టానికి తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది. చాలా రోజులుగా పూర్తి చేయలేకపోయిన పనులను మళ్లీ చేపట్టి విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తారు. ఉద్యోగం కోసం వెతుకుతున్న వారికి ఊహించని విధంగా మంచి అవకాశం దక్కవచ్చు. రాజకీయాలు లేదా సామాజిక సేవలో ఉన్నవారికి మరింత అనుకూలం.
ధనుస్సు రాశి
ధనుస్సు రాశి వారి కుటుంబ, వైవాహిక జీవితంలో ఈ గ్రహాల ప్రభావం సానుకూల మార్పులను తీసుకురావచ్చు. జీవిత భాగస్వామి నుంచి పూర్తి సహకారం లభిస్తుంది. చాలాకాలంగా ఉన్న అభిప్రాయ భేదాలు చర్చల ద్వారా పరిష్కారమయ్యే అవకాశం ఉంది. భాగస్వామ్య వ్యాపారం చేసేవారికి కొత్త అవకాశాలు దక్కుతాయి. బంధువులు, స్నేహితుల సహాయంతో కొన్ని ముఖ్యమైన పనులను సులభంగా పూర్తి చేస్తారు. ఆదాయం, ఆర్థిక స్థితిలో క్రమంగా మెరుగుదల కనిపిస్తుంది.
వృశ్చిక రాశి
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రెండు గ్రహాల వక్ర సంచారం అదృష్టాన్ని పెంచే కాలంగా మారుతుంది. ధన ప్రవాహానికి సంబంధించి కొత్త అవకాశాలు ఏర్పడతాయి. ఉద్యోగ, వ్యాపారాల్లో ముఖ్యమైన వ్యక్తుల సలహాలు, మద్దతు లభిస్తాయి. చాలా కాలంగా ఉద్యోగం కోసం ఎదురుచూస్తున్న వారికి అనుకున్న అవకాశం దక్కే సూచనలు ఉన్నాయి. ఇప్పటికే ఉద్యోగంలో ఉన్నవారికి ప్రమోషన్, జీతాల పెంపు లేదా అదనపు బాధ్యతలు లభించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఆర్థిక పరిస్థితిని మెరుగుపరుచుకోవడానికి మంచి వాతావరణం ఏర్పడుతుంది.