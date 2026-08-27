- Home
- International
- USA: ట్రంప్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ సంచలన నిర్ణయం.. అమెరికా వెళ్లే భారతీయులకు గట్టి షాక్
USA: ట్రంప్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ సంచలన నిర్ణయం.. అమెరికా వెళ్లే భారతీయులకు గట్టి షాక్
USA: అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఇమ్మిగ్రేషన్ విధానంలో మరో కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఈ నిర్ణయంతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా వీసా దరఖాస్తుదారుల్లో ఆందోళన పెరిగింది. ఇంతకీ అమెరికా తీసుకున్న నిర్ణయం ఏంటి.? దీంతో ఏం జరగనుంది.?
వీసా అపాయింట్మెంట్లపై కీలక నిర్ణయం
అమెరికా విదేశాంగ శాఖ అధికారుల ప్రకారం.. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న యూఎస్ ఎంబసీలు, కాన్సులేట్లలో పనిచేస్తున్న కాన్సులర్ అధికారులకు ప్రత్యేక శిక్షణ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఇప్పటికే షెడ్యూల్ చేసిన కొన్ని వీసా ఇంటర్వ్యూలను మార్చే ప్రక్రియ మొదలైంది. అయితే వీసాల జారీ పూర్తి నిలిపివేసినట్లు కాదు. ముఖ్యంగా ఎఫ్-1 విద్యార్థి వీసా, హెచ్-1బీ వంటి వర్క్ వీసాల దరఖాస్తు ప్రక్రియ మొత్తాన్ని అమెరికా ప్రభుత్వం నిలిపివేసినట్లు సమాచారం లేదు. ప్రధానంగా అపాయింట్మెంట్ తేదీల్లో మార్పులు, ఇంటర్వ్యూ షెడ్యూల్లో అంతరాయం ఏర్పడుతోంది. ఇప్పటికే ఇంటర్వ్యూ తేదీ పొందిన కొందరు దరఖాస్తుదారులకు కూడా అపాయింట్మెంట్ రద్దు చేసి, కొత్త తేదీని తర్వాత తెలియజేస్తామని సమాచారం అందుతున్నట్లు నివేదికలు పేర్కొంటున్నాయి.
కాన్సులర్ అధికారులకు ప్రత్యేక శిక్షణ ఎందుకు?
వీసా దరఖాస్తులను మరింత లోతుగా పరిశీలించేందుకు అమెరికా కాన్సులర్ అధికారులకు కొత్త శిక్షణ ఇస్తున్నట్లు విదేశాంగ శాఖ వెల్లడించింది. ముఖ్యంగా అమెరికాకు వెళ్లాలనుకుంటున్న వ్యక్తులు భవిష్యత్తులో అక్కడి ప్రభుత్వ ప్రజా సంక్షేమ ప్రయోజనాలపై ఆధారపడే అవకాశం ఉందా అనే అంశాన్ని అంచనా వేయడంపై దృష్టి పెడుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. దరఖాస్తుదారుల నేపథ్యం, వారి ఆర్థిక పరిస్థితులు, అమెరికా వెళ్లే ఉద్దేశం, అక్కడ ఉండే కాలం వంటి అంశాలను మరింత జాగ్రత్తగా పరిశీలించే విధానానికి అధికారులు సిద్ధమవుతున్నారు. ఈ శిక్షణ ఎంతకాలం కొనసాగుతుంది, సాధారణ వీసా అపాయింట్మెంట్లు ఎప్పటికి పూర్తిస్థాయిలో అందుబాటులోకి వస్తాయనే దానిపై మాత్రం స్పష్టమైన గడువు ప్రకటించలేదు.
భారతీయ విద్యార్థులు, ఉద్యోగులపై ప్రభావం ఎంత?
తాజా పరిణామం భారతీయులపై ఎక్కువ ప్రభావం చూపనుంది. అమెరికా ఉన్నత విద్య కోసం వెళ్లే విద్యార్థులు, సాఫ్ట్వేర్ నిపుణులు, ఇతర రంగాల్లో ఉద్యోగ అవకాశాలు పొందిన వారు పెద్ద సంఖ్యలో ఉన్నారు. వీసా ఇంటర్వ్యూ తేదీలు ఆలస్యమైతే యూనివర్సిటీల్లో చేరే తేదీలు ప్రభావితమయ్యే అవకాశం ఉంది. అదే సమయంలో అమెరికాలో ఉద్యోగం ప్రారంభించాల్సిన వారికి కూడా సమస్యలు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది. కొత్త ఉద్యోగంలో చేరే తేదీ, ప్రయాణ ప్రణాళిక, కుటుంబ సభ్యుల రీలొకేషన్ వంటి అంశాలను వీసా అపాయింట్మెంట్ ఆలస్యం ప్రభావితం చేయొచ్చు.
అమెరికా హెచ్-1బీ వీసా వ్యవస్థలో భారతీయుల వాటా కూడా గణనీయంగా ఉంది. దీంతో టెక్నాలజీ రంగానికి చెందిన నిపుణులు తాజా పరిణామాలను నిశితంగా గమనిస్తున్నారు. అయితే ప్రస్తుతం అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం ప్రకారం హెచ్-1బీ లేదా ఎఫ్-1 వీసాలను పూర్తిగా రద్దు చేయలేదు. కేవలం అపాయింట్మెంట్ ప్రక్రియలో మార్పులు మాత్రమే చేస్తున్నారు.
ఇమ్మిగ్రేషన్ విధానంలో ట్రంప్ కఠిన చర్యలు
ట్రంప్ రెండోసారి అధికారంలోకి వచ్చినప్పటి నుంచి అక్రమ వలసలను అడ్డుకోవడంతో పాటు చట్టబద్ధమైన ఇమ్మిగ్రేషన్ వ్యవస్థపై కూడా కఠిన వైఖరి అవలంభిస్తున్నారు. వీసాలు, గ్రీన్ కార్డుల పరిశీలనను కఠినతరం చేయడం, కొన్ని సందర్భాల్లో రాజకీయ కార్యకలాపాలు లేదా నిరసనలకు సంబంధించిన అంశాలను పరిశీలనలోకి తీసుకోవడం వంటి చర్యలు చర్చకు దారితీశాయి.
ఇటీవల పలు దేశాలకు చెందిన వలసదారులపై వీసా ఆంక్షలకు సంబంధించిన నిర్ణయాలు కూడా వివాదాస్పదమయ్యాయి. కొన్ని చర్యలకు వ్యతిరేకంగా అమెరికా కోర్టుల్లో న్యాయపరమైన సవాళ్లు ఎదురవుతున్నాయి. ఇమ్మిగ్రేషన్ విధానాల్లో ప్రభుత్వం అనుసరిస్తున్న కఠిన వైఖరిపై మానవ హక్కుల సంస్థలు కూడా విమర్శలు చేస్తున్నాయి.
వీసా స్క్రీనింగ్లో వివక్షకు అవకాశం ఉందని, వ్యక్తుల భావప్రకటన స్వేచ్ఛను పరిగణనలోకి తీసుకోవడం ఆందోళనకరమని కొన్ని సంస్థలు అభిప్రాయపడుతున్నాయి. అయితే అమెరికా ప్రభుత్వం మాత్రం దేశ భద్రత, ఇమ్మిగ్రేషన్ నియంత్రణ, ప్రజా ప్రయోజనాల పరిరక్షణే తమ చర్యల ప్రధాన ఉద్దేశమని చెబుతోంది.
అమెరికా వెళ్లాలనుకునే భారతీయులు ఏం చేయాలి?
వీసా కోసం సిద్ధమవుతున్న భారతీయ విద్యార్థులు, ఉద్యోగులు తాజా షెడ్యూల్ మార్పులను నిరంతరం పరిశీలించడం అవసరం. ఇప్పటికే అపాయింట్మెంట్ పొందినవారు తమ ఇమెయిల్, సంబంధిత వీసా పోర్టల్లో వచ్చే సమాచారాన్ని క్రమం తప్పకుండా తనిఖీ చేయాలి. అపాయింట్మెంట్ రద్దయితే కొత్త తేదీకి సంబంధించిన సూచనలు అధికారిక మార్గాల్లోనే వస్తాయి. విద్యార్థులు యూనివర్సిటీ ప్రారంభ తేదీ, ప్రయాణ తేదీ, వీసా ఇంటర్వ్యూ తేదీ మధ్య తగిన సమయం ఉండేలా ప్రణాళిక చేసుకోవడం మంచిది. ఉద్యోగులైతే జాయినింగ్ డేట్, ప్రయాణ ఏర్పాట్లు, కుటుంబ సభ్యుల వీసా ప్రక్రియను దృష్టిలో పెట్టుకుని ప్రత్యామ్నాయ ప్రణాళిక సిద్ధం చేసుకోవాలి.
మొత్తంగా చూస్తే.. అమెరికా తాజా చర్య వీసా జారీని పూర్తిగా నిలిపివేయడం కంటే కాన్సులర్ పరిశీలన విధానాన్ని మరింత కఠినతరం చేసే ప్రక్రియలో భాగంగా కనిపిస్తోంది. అపాయింట్మెంట్ల రీషెడ్యూల్ కారణంగా తాత్కాలికంగా ఆలస్యాలు ఏర్పడే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ, ఎఫ్-1, హెచ్-1బీ వంటి వీసాలపై పూర్తిస్థాయి నిషేధం విధించినట్లు ప్రస్తుతానికి స్పష్టమైన సమాచారం లేదు. అమెరికా వెళ్లే ప్రణాళికలో ఉన్నవారు అధికారిక ప్రకటనలను ఆధారంగా చేసుకుని తదుపరి నిర్ణయాలు తీసుకోవడం అత్యంత కీలకం.